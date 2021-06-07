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Автор Игорь Шатров

В чём интерес России к Туркменистану

Мир

Регион, который в Советском Союзе называли Средней Азией, после распада СССР живёт непросто. Каждое из пяти вновь созданных государств — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан — выбрало свой путь развития, но в чем-то ситуация в этих странах схожа.

В чём интерес России к Туркменистану

И отношение России к происходящим там процессам можно определить как политику невмешательства во внутренние дела, хотя наша страна и вынуждена отстаивать собственные интересы в этой части постсоветского пространства.

Так какую же на самом деле внешнюю политику — активную или пассивную — ведёт Москва в регионе?

Об этом на примере Туркменистана в студии программы "Точка зрения" Игорь Шатров поговорил с председателем правления общества русско-туркменской дружбы "Соотечественник" Максатом Сапармурадовым.

— На сегодняшний день по всей Центральной Азии внешняя политика России с каждым годом становится активнее. Мы это видим в Киргизии и Узбекистане. Оказание же помощи в Таджикистане идёт на постоянной основе — там же наша 201-я дивизия стоит.

В Туркменистане активность появилась последние два года, причем очень сильная активность, потому что Туркменистан, ссылаясь на свой нейтралитет, пытался не вмешиваться ни в какие блоки, не входить ни в какие организации. Но теперь он уже участвует как наблюдатель в Евразийском союзе, как и Узбекистан, Пакистан, Ирак.

— Эта активность инициирована Россией или у Туркменистана появилось желание восстановить в какой-то форме отношения?

— Активность на сегодняшний день видна со стороны РФ, а не со стороны туркменских властей.

К президенту Бердымухамедову по-разному можно относиться. Кто-то говорит, что он президент, кто-то — что он глава, кто-то — что он падишах. И он твёрдо держит свой "железный занавес".

Зачем России Туркменистан

— Так что же активизирует участие России в делах Центральной Азии?

Её беспокоят какие-то проблемы, выходящие за рамки российских границ: угроза из Афганистана, вообще угроза, исходящая из того региона? Интересуют проекты в сфере энергетики, какие-то транспортные проекты, которые, например, тот же Китай пытается в регионе активизировать?

Ведь сам Туркменистан, кажется, не очень хочет вмешательства в свои дела. Он живет какой-то своей закрытой жизнью.

И вроде бы в этих рамках существует довольно успешно.

Россия, Туркменистан
 

Вот есть такое государство — стабильное, спокойное, никому не мешающее жить и отвечающее, когда есть необходимость и когда условия складываются, на инициативу других государств, имеет добрососедские отношения с Россией.

— Начнем с географии. РФ не граничит с Туркменистаном сухопутно, только в Каспийском море.

Никакой военной угрозы Туркменистан никаким странам не представляет: ни Узбекистану, ни Казахстану, ни Афганистану, ни Ирану.

Статус нейтралитета дает право организовывать мероприятия для того, чтобы собирать "на разговор" конфликтующие стороны. Есть по линии ООН направление для того, чтобы Туркменистан участвовал в налаживании контактов.

Они этим тоже очень мало пользуются — не умеют это делать. Почему не умеют — это отдельный вопрос. На сегодняшний день угроза Туркменистану имеется.

— Какая?

— Туркменистан с его маленьким в количественном отношении населением геополитически интересен всем соседним странам: Ирану, Афганистану.

  • В Афганистане находятся войска НАТО, которые обеспечивают после 2001 года безопасность, чтобы не было угрозы со стороны талибов и радикального ислама.
  • У Туркменистана четвертое место в мире по подтвержденным запасам газа и второе — по объемам газа.
  • Ну и плюс логистика: транспортные пути, пересечение Великого шелкового пути и так далее.

Таким образом, всем эта страна интересна. И задача России — удержать бывшую советскую республику в зоне своего влияния.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы туркменистан максат сапармурадов гурбангулы бердымухамедов
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