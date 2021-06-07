Какой будет Сирия при "новом старом" президенте

Сирия продолжает праздновать переизбрание президента Асада на новый срок.

Напомним, что выборы прошли 2 июня, явка составила рекордные 80%. Участие в голосовании приняли более 14 млн человек.

Не голосовала только одна провинция — Идлиб. Там все ещё хозяйничают боевики. А если бы ее жителям предоставили возможность голосовать? Они бы поддержали Башара Асада или нет?

Об обстановке в Идлибе в эфире программы "Точка зрения" рассказал сирийский политолог Анас Мохсен.

Читайте начало интервью:

Сирийский политолог объяснил, почему Запад назвал выборы в его стране нелегитимными

— Нельзя сказать, что провинция Идлиб полностью настроена против Асада. Но значительная часть населения, которое там живет, могла бы голосовать против него.

Все помнят, что именно туда сложившие оружие люди, согласно условиям перемирия, должны были уезжать из своих районов внутри Сирии. И в итоге там скопилось очень много людей, которые против государства.

— Недавно сообщалось, что представитель британской разведки MI6, бывший спецпосланник Великобритании по Ливии Джонатан Пауэлл встретился на сирийско-турецкой границе с главарем международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", запрещенной в России. В идлибской зоне. О чем это говорит? Британия будет поддерживать идлибский анклав?

— Очень интересный нюанс. Глава западной спецслужбы встречается с главой международно признанной террористической организации, которая воюет в Сирии.

Что они хотят обсуждать? Какая польза сирийскому народу от этой встречи? Они очень сильно старались все 10 лет войны установить свою власть. У них не получилось. Проиграли и ушли туда.

Идлиб, Сирия

— И что теперь? Армия должна будет с боями взять Идлиб? Или все же как-то можно будет договориться?

— Армия Сирии, конечно, будет освобождать эти места. Вопрос в том, как и когда — вот что самое главное.

Конечно, есть у нас договоренность между Турцией и Россией по этому вопросу.

Турция должна организовать группировки, засевшие в Идлибе, легитимизировать их, включить в политическую жизнь Сирии в дальнейшем. Но, как мы видим, пока этого не происходит.

Скорее даже наоборот. Вот такой неприятный момент.

Кто готов помогать прямо сегодня

— Пока Идлиб разбирается с дилеммой: воевать или всё же сложить оружие и включиться в мирную политическую жизнь, вокруг Сирии опять закипели страсти. Ряд стран выборы не признаёт, президента опять называют нелигитимным. Соответственно, и на их помощь в восстановлении страны и ее экономики рассчитывать не приходится.

Но есть ведь страны, которые и выборы признали, и Асада. Россия — естественно. Китай поздравил, что обнадёживает, поскольку у Китая деньги есть, прямо скажем, и Китай может реально помочь. Вы можете назвать какие-то конкретно экономические проекты или контракты, которые уже подписаны?

— С Китаем пока ничего нет… Основная масса контрактов и протоколов была подписана с Россией.

На самом деле Россия может оказать серьезную помощь Сирии. Пока мы можем предложить ей только покупать нашу сельскохозяйственную продукцию. Остальные производства разрушены войной.

Может быть, у нас в дальнейшем будет развиваться туризм. Сирия всегда славилась религиозным туризмом: в Маалуле очень много священных мест, в старом Дамаске.

Маалула, Сирия

Россия со своей стороны уже предлагала очень много контрактов, чтобы восстановить аэропорты, разрушенные электростанции, брошенные государственные фабрики.

Ждем реальных шагов.

Саудиты станут союзниками?

— Недавно прошла новость, что Саудовская Аравия благоволит Сирии. Говорят, что министр туризма Сирии Мухаммад Рами Мартини был с визитом в Саудовской Аравии.



— На самом деле саудиты, я думаю, ждут реакции американцев, поэтому осторожно отправляют своих, принимают наших чиновников. Был бы Трамп, наверное, запретил сразу. Байдену пока не до этого.

— А что интересует в Сирии саудитов? Если бы им было невыгодно, они бы не пришли.

— Это интерес в сфере арабских взаимоотношений. Сирия сыграла очень большую роль в арабском мире. Саудиты сами не могли бы влиять на всю ситуацию в нем. Как вариант — противостоять влиянию Турции. А вот Сирия в этом готова помогать.

Для нас сотрудничество с ними очень выгодно — это движение транзита, движение товаров. У нас около 700 тысяч сирийских граждан работают в Саудовской Аравии. Они хотят посещать свою родину. Кстати, диаспора в Саудовской Аравии очень богатая. И многие из них выразили желание регистрироваться в Сирии. Это очень интересный момент.

"Новая Сирия" как национальная идея

— Башар Асад, когда прокомментировал свою победу, поблагодарил погибших солдат, сказал, что без них Сирия не существовала бы как страна. А ещё ваш президент предложил строить новую Сирию. Что он имеет в виду? Чего вообще хотят сейчас сирийцы?

— Новая Сирия — это Сирия для всех сирийцев.

Чтобы беженцы, которые уехали в Европу или Турцию, могли — и захотели — вернуться. Тогда мы все вместе будем строить новую жизнь, будем принимать новую Конституцию, которая даст всем возможность участвовать в политической жизни.

Но главное: новая Сирия — где нет войны, нет противостояния, где должны все работать, чтобы ее восстановить.

Кто вставляет палки в колёса

— Давление Запада на Сирию резко снизилось. Они смирились с тем, что неподконтрольная им территория существует на Ближнем Востоке? Или будут пытаться еще там что-то сделать?

— Трудно угадать, что в американской голове происходит на самом деле. Очень противоречивые порой бывают решения.

Мы помним, что Трамп трижды принимал решение убрать свои войска из Сирии, а в итоге они там и остались.

Нахождение американских, британских, французских, немецких солдат на территории страны — это больше не про Сирию. Они все сейчас смотрят на Турцию и ждут, кого она выберет.

Если Анкара будет идти в сторону России, то американцы остаются в Сирии.

Но это, конечно, просто предположение. Трудно предугадать, о чем американцы думают.

Хотя и США, и та же Турция незаконно находятся на сирийской территории. С их стороны это — агрессия оккупантов.

— Как их оттуда вообще выдавить? Есть какие-то инструменты?

— Когда представители Сирии и Китая хотят ставить вопрос на Совете безопасности ООН, им противостоят сразу представители Англии, Британии, Америки.

Потому ничего и не получается.

Я лично уверен, Турцию можно выгнать только военным путем. По-другому никак.

Никаких переговоров и уговоров. Они не выполняют свои обязательства, которые сами же и подписали. Это вообще характерно для Турции.

Но наш народ смотрит в будущее с оптимизмом. Надеюсь, с помощью России мы преодолеем все эти трудности, все эти барьеры, которые создавались третьими сторонами. Каким путем — это уже посмотрим.