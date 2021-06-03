Коктейль от Зеленского: в "нормандский формат" добавить вопросы Крыма, НАТО и "СП-2"

Президент Украины в перерыве между занятиями в спортзале и придумыванием новых санкций выдал очередное интервью — на сей раз немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором весьма нахально наехал и на Германию, и на её канцлера Ангелу Меркель.

Вот основные тезисы сказанного "гарантом Конституции" (так Зеленский себя почему-то величает). Есть большое опасение по вооружённому вторжению России, напряжённость (по его мнению) сохранится до окончания сентябрьских белорусско-российских военных учений. Минск всё больше сближается с Россией, и это также тревожно. Нежелание НАТО принять и защитить Украину может спровоцировать мировую войну. А тут ещё Берлин не хочет удовлетворить требование о поставках оружия, а ведь Украина защищает всю Европу (повторяется "песенка" Порошенко).

"Северный поток-2" необходимо остановить и закрыть, так как он является энергетической опасностью не только для Украины, но и всей Европы. Минские соглашения невыполнимы, а "нормандский формат" не работает, поэтому необходимо создать нечто новое для урегулирования ситуации в Донбассе. Вот такой винегрет в одной статье и голове президента самой бедной страны континента.

Скулёж Зеленского утомил Германию и Францию

Уже не раз Зеленский заявлял о необходимости расширить или изменить "нормандский формат" — как по составу (добавить туда США и, возможно, Великобританию, что вовсе не вызывает энтузиазма у самого Белого дома), так и по повестке — мол, необходимо добавить вопросы по Крыму и "СП-2". Любопытно, что практически одновременно с выходом этого интервью было опубликовано совместное заявление Германии и Франции (и отдельно Меркель и Макрона) о том, что "нормандский формат" безальтернативен и менять его каким-то образом не нужно. Понятно, что европейским "зубрам" в решении европейской проблемы не нужно участие Вашингтона и даже Лондона. Разумеется, такова же и позиция Москвы. Поэтому совершенно непонятно, почему Зеленский продолжает упорно биться головой об стену, наивно пытаясь заставить страны-тяжеловесы и умудрённых политиков играть по его придуманным правилам.

"Мы подчёркиваем важность выполнения Минских договорённостей и решений Парижского саммита в декабре 2019 для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины, мы привержены достижению этой цели в "нормандском формате". Мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочного участия в областях, представляющих общий интерес", — сказано в тексте совместной немецко-французской декларации.

Т. е. Берлин и Париж в очередной раз указали на необходимость выполнения Минских соглашений и взятых Зеленским на себя в Париже обязательств, а также подчеркнули, что из-за Украины ссориться с Россией не собираются и "СП-2" будет достроен. Поймут ли это, наконец, в Киеве? Это вряд ли.

А что думают эксперты

Зеленский в интервью немецкому изданию настоятельно просил (чуть не требовал) дать Украине немецкое оружие. Это тот Зеленский, у которого первой строчкой предвыборной программы был пункт установления мира и под который он и получил вотум народного доверия, напоминает политический обозреватель Елена Маркосян.

"И что это значит? Неужели в представлении Зеленского Германия больше ничем помочь Украине не может, кроме как оружием на продолжение этой бессмысленной войны? Вот уж пакостник! Мало того, что страну обманул, людям соврал, ложью своей плюнул в глаза всему народу, который за него проголосовал, так теперь совсем стыд потерял: от тихих просьб перешёл к настоятельным рекомендациям европейским государствам как надо Украину любить. Германии и Франции уже надоел его скулёж. Ему 100 раз сказали, что Минскому формату альтернативы нет, а он все ноет и ноет. Стыдобище, а не президент. Над бесправным народом измываться силён, все законы нарушать — пожалуйста, а исполнять волю народную к миру нет ни сил, ни желания. Никогда у нас ещё не было такого бесхребетного и беспринципного "качка" у власти", — констатирует Маркосян.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник назвал интервью знаковым — этакий "Плач Ярославны": большой набор обид и претензий к США и ЕС по НАТО и евроинтеграции, "Северному потоку-2" и оружию, а также новые/старые инициативы по расширению "Нормандской четвёрки", гарантиям безопасности, продаже газотранспортной системы. Ну и неспособность дать ответ на многократные вопросы о том, для чего Украина нужна НАТО или ЕС.

"С одной стороны, радует, что появляется критическое осмысление "евроатлантического партнёрства", а с другой — удручает отсутствие свежих и продуктивных предложений по выходу из многочисленных кризисов; и смелости признать то, что Украина просто движется "не туда" (что подтверждают все проводимые соцопросы — авт.). А ведь единственным шансом построить успешное государство и общество является "украиноинтеграция" — сшивание и солидаризация страны, обеспечение верховенства права как залога стабильности, борьба за её суверенитет", — советует Бортник.

Эксперт-международник Николай Капитоненко считает интервью Зеленского Frankfurter Allgemeine Zeitung крайне неудачным. Ведь заявление о том, что "СП-2" ничем не отличается от аннексии Крыма требует весьма убедительного объяснения, каковым никак нельзя считать запутанные фразы о забвении Крыма, паспортизации и флеш-рояле.

"Обвинять членов НАТО в неправильном и нецивилизованном понимании безопасности только на том основании, что они не хотят брать на себя наши риски в сочетании с винегретом из общих философских фраз? Так не пойдёт (не круто, если использовать терминологию президента). Какая-то сплошная путаница с "планом Б", серьёзными игроками и Европой, которая почему-то пребывает в коллапсе. Ничего подобного в Европе нет — коллапс будет у Байдена, если Зеленский и правда вывалит на него всю эту риторику в качестве нового гениального плана. А вообще, не очень удачное сейчас время для новых инициатив, ключевые для нас сюжеты развиваются сложно. Объединять вопросы газопровода, НАТО и Крыма — означает приумножать наши слабости и ухудшать переговорные позиции. Лучше пока не гоняться за интервью немецким газетам, звонками американскому президенту и прочей имитацией бурной деятельности. А понять, что мы реально можем достичь в новой обстановке", — остужает пыл гаранта Капитоненко.

Сегодняшнее утро в колхозе было особенным — в своём глубокомысленном интервью наш Верховный Главнокомандующий Галактики (ни дня не служивший в армии) в очередной раз сходу, талантливо наигрывая бравурные военные марши на рояле своим полководческим гением, победил Россию. Для начала разоблачил небывалую концентрацию конно-водолазных бурятов-танкистов на границе с Украиной, в Крыму, в Донбассе и в белорусской деревне Бухалово. Там создан специальный центр по заброске агентов ФСБ и ГРУ для справедливо-циничного повышения на Украине тарифов на дешёвый газ норвежско-словацкого реверсного разлива, совершения диверсий на трассах украинского гиперлупа и космодроме в Одессе, иронично (или саркастично?) прокомментировал поток президентских мыслей блогер Алексей Куракин.

Хронически не выходя из завтрашнего дня, наше легитимное недоразумение увидел и предсказал большой блицкриг российских гибридных войск к границам Донецкой и Луганской областей, прорубающих сухопутный коридор из Ростова и Бухалово в Крым, продолжает Куракин. После этого он вступил по "быстрому плану" в НАТО, запустил "более глобальный формат, чем нормандский", и заключил с "влиятельными геополитическими игроками" очень серьёзный "договор с чёткими гарантиями безопасности Украине".

Среди гарантий — обязанность американских солдат умереть за Жмеринку и Крыжополь. И перечислил всё, что Германия должна поставить на Украину:

корабли;

патрульные и ракетные катера;

штурмовые винтовки;

радиотехнику;

военную технику.

И это не всё! "Северный поток-2" ничем не отличается от аннексии Крыма! — внёс ещё большую ясность в геополитические расклады гарант. Но другого президента у меня для вас нет…

Веселивший украинских зрителей в шоу "Квартала 95", Владимир Зеленский и теперь вызывает смех своими действиями. Но теперь это горький смешок сквозь слёзы жителей страны над собой — ведь они поверили киношному президенту Василию Голобородько и проголосовали, как оказалось, за лживого и трусливого человечка, который послушно выполняет все антинародные приказы заокеанских хозяев и ведёт страну в пропасть.

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