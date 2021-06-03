Израиль готов сжечь Иран первым

Израильcкие власти намерены предпринять всё что угодно, лишь бы не допустить ядерного удара Ирана, в том числе сжечь Иран первыми. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, при возникновении выбора — испортить отношения с США или устранить эту угрозу — Израиль выберет второе. Такими словами Нетаньяху открыл церемонию присяги нового главы разведслужбы "Моссад".

"Ядерное оружие — угроза нашему существованию, исходящая от Ирана, угроза делу сионизма, и мы должны беспрестанно бороться с ней", — цитируют СМИ слова главы израильского кабмина.

"Вчера мы говорили о проведённых операциях, и их необходимо продолжать", — сказал Нетаньяху, обращаясь к новому главе "Моссада". "Иран отличается от других стран с ядерной программой, послабления — это не вариант", — продолжил премьер и отметил, что говорил президенту США Джо Байдену, что Израиль будет делать "всё что в его силах, чтобы помешать ядерному вооружению Ирана".

В то же время премьер Израиля выразил заинтересованность в продолжении дружбы с президентом США Джо Байденом. Не так давно министр обороны Израиля Бени Ганц побывал в США, где встретился с американским коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Стороны провели "стратегический диалог по ядерному соглашению с Ираном". Также стороны обсудили "стабильность на Ближнем Востоке в целом".

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день Иран в соответствии со своей ядерной стратегией производит в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20%. Также страна обеспечивает себя ураном с уровнем обогащения выше 20% (уран свыше 20% считается оружейным).

Проблему составляет и тот факт, что Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренных МАГАТЭ. В ближайшие годы будет построен новый тяжеловодный реактор мощностью 40 МВт для производства радиоизотопов "в медицинских целях". А совсем скоро запускается завод по производству металлического урана в Исфахане.

Иран опасен для Израиля баллистическими ракетами. Так страна "сдерживает" США, Израиль и Саудовскую Аравию от непосредственного нападения на неё.

Максимальная дальность иранских баллистических ракет — 2000 километров, этого теоретически достаточно для поражения объектов на территории еврейского государства.

Ранее израильский "12 канал" со ссылкой на высокопоставленный источник в кабинете безопасности страны утверждал, что Соединённые Штаты намерены вернуться к "ядерной сделке" с Ираном любой ценой.

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