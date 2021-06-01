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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, чего больше всего боится Зеленский

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский предпринимает отчаянные попытки, чтобы не дать Владимиру Путину и Джо Байдену решить судьбу Украины без неё.

Эксперт рассказал, чего больше всего боится Зеленский

Зеленский предложил суперформат переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitun предложил создать новый формат переговоров с Россией.

"Нормандский формат" и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", — сказал он.

Зеленский пояснил, что "нормандский формат" ведет переговоры только по Донбассу. "Там нет речи ни о Крыме, ни о трубопроводе ["Северный поток — 2"], ни о гарантиях безопасности", — заявил президент Украины. "Речь там не идет о нашем членстве в НАТО или о нашем партнерстве с альянсом", — добавил он .

У США в приоритете отношения с Китаем

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, Украина очень опасается, что её судьба может быть решена на встрече Путина и Байдена, которая состоится через 2 недели.

Зеленский, по мнению американиста, пытается, с одной стороны, прощупать позиции сторон, добиваясь встреч с ними до саммита, а с другой — заявить "о каких-то своих минимальных или максимальных претензиях". Тем более, что он надеется, что администрации Байдена имеет отношения с Украиной в приоритете своей внешней политики.

Однако, скорее всего это не так, потому что сегодня стратегическое направление США — это взаимоотношения с Китаем, а не взаимоотношение с Европой. Америка в большей степени заинтересована в том, чтобы сегодня Европа помогала ей в её противостоянии с Китаем, поэтому она уступила Германии по "Северному потоку-2", поэтому она не будет мешать Германии разруливать отношения с Украиной, сказал Владимир Васильев.

К тому же, Соединенные Штаты Америки явно не готовы взять на себя роль арбитра в этом направлении, им это совершенно не нужно — беспокоится об энергетической безопасности Украины, добавил эксперт.

"Им как раз проще, пусть Украина и дальше бегает в этом четырехугольнике: Берлин — Париж — Москва — Киев. Моя оценка сегодня состоит в том, что это отчаянная попытка, тем более против нее решительно выступает Россия. Я думаю, что "нормандский формат" пока сохранится", — сказал Владимир Васильев.

Россия будет блокировать инициативы Зеленского

Украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщает мнение своего источника в Кремле, который прокомментировал желание Зеленского создать новый переговорный формат по Донбассу, Крыму и "Северному потоку-2".

"В России считают эти заявления пустым пиаром президента Украины, за которыми нет реальной базы, а самое главное — механизмов воплощения в жизнь. Кто-то создает Зеленскому абстрактное представление о международных отношениях, но реальность сильно отличается от фантазий. Россия будет блокировать любые форматы переговоров кроме Нормандского формата и Минского процесса", — указывает источник.

Париж и Берлин настаивают на "нормандском формате"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что не видит альтернативы "нормандскому формату" для урегулирования ситуации в Донбассе.

Как отметил французский лидер, нельзя сделать ничего более полезного, чем "нормандский формат".

Ранее сама Меркель заявила, что "нормандский формат" по ситуации на Украине не зависит от происходящего в Белоруссии. Она попросила не обращать внимание на то, что договоренности, на основе которых ведется диалог, называются "минскими".

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