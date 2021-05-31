EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Навстречу переговорам: почему Москва пообещала Вашингтону "некомфортные сигналы"

Мир

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что перед переговорами на высшем уровне, которые должны пройти 16 июня в Женеве, Соединённым Штатам следует ожидать "некомфортных сигналов" из Москвы.

Навстречу переговорам: почему Москва пообещала Вашингтону "некомфортные сигналы"

"Некомфортные сигналы"

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы (я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне) для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни", — сказал Рябков.

Накануне президент США Джо Байден сказал, что намерен обсудить с Владимиром Путиным тему прав человека. По его словам, США "не останутся в стороне, позволив ему нарушать эти права". По словам замглавы МИД РФ, повестки для двух стран отличаются, но Россия традиционно готова к диалогу на любые темы.

"К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", — отметил он.

Так всё же, о каких "некомфортных сигналах" заявил высокопоставленный российский дипломат? Может быть, речь о выходе России из Договора по открытому небу? Госдума ранее одобрила законопроект о выходе, внесённый президентом России. Совет Федерации планирует рассмотреть его 2 июня, но нет никаких сомнений, что и там документ будет поддержан.

Впрочем, едва ли эта та тема, которая будет для Вашингтона "некомфортна". Ведь это американцы вышли из договора и на прошлой неделе подтвердили, что не вернутся к его выполнению.

"Какую сферу ни возьми, возникают проблемы"

Впрочем следует отметить, с высокой степенью вероятности стороны перед переговорами будут демонстрировать, что не пойдут на уступки по принципиальным вопросам. О чём и будут заявлять публично.

По мнению политолога Константина Блохина, между Россией и США накопилось столько проблем, что легче перечислить, где возможны хоть какие-то договорённости.

"Какую сферу ни возьми, возникают проблемы, столкновение интересов. Масса проблем —

  • санкции,
  • Украина,
  • политика сдерживания России,
  • демонизация России,
  • правозащитная тематика со стороны Соединённых Штатов и так далее и тому подобное", —

сказал эксперт "Правде.Ру".

"Реально Соединённые Штаты и Россия, по сути, по ключевым вопросам мировой политики расходятся. А какие там сигналы? Здесь можно просто пальцем в небо ткнуть", — считает Константин Блохин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия: к лицу ли вежливость великой державе?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы россия и сша сергей рябков константин блохин договор по открытому небу
Новости
НАТО адаптируется к "внешней агрессии" России
Диетолог сравнила тягу к сладкому с наркотической зависимостью
"Китай стареет": эксперт объяснил курс властей КНР на многодетность
За две недели до Кубка Америки турнир перенесли из Аргентины в Бразилию
"АвтоВАЗ" приостанавливает производство из-за недостатка комплектующих
София Ротару поздравила внучку Соню с днём рождения
Что делать при встрече с шаровой молнией
Боевой дрон впервые самостоятельно атаковал человека
Опаздываем: кандидат в канцлеры Германии хочет побыстрее наказать Минск
"Хамство я не терплю": Долина ответила хейтерам после скандала с Валей Карнавал
Последние материалы
Надо ли Лукашенко признавать Крым российским за помощь РФ
США всё активнее готовятся к прокси-войнам с Россией
"АвтоВАЗ" приостанавливает производство из-за недостатка комплектующих
София Ротару поздравила внучку Соню с днём рождения
Что делать при встрече с шаровой молнией
Медики советуют гипертоникам употреблять Red Bull с осторожностью
Боевой дрон впервые самостоятельно атаковал человека
Опаздываем: кандидат в канцлеры Германии хочет побыстрее наказать Минск
"Хамство я не терплю": Долина ответила хейтерам после скандала с Валей Карнавал
Медведев возмутился высокой ценой поездки с детьми на такси
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Политика. Новости и аналитика
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Наука и техника
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Усам Оздемиров Зелёный курс: тема экологии - не ширма для прикрытия бесчестной игры Усам Оздемиров Соломон Соловьев Знак зодиака 31 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
Политика. Новости и аналитика
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников