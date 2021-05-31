Навстречу переговорам: почему Москва пообещала Вашингтону "некомфортные сигналы"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что перед переговорами на высшем уровне, которые должны пройти 16 июня в Женеве, Соединённым Штатам следует ожидать "некомфортных сигналов" из Москвы.

"Некомфортные сигналы"

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы (я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне) для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни", — сказал Рябков.

Накануне президент США Джо Байден сказал, что намерен обсудить с Владимиром Путиным тему прав человека. По его словам, США "не останутся в стороне, позволив ему нарушать эти права". По словам замглавы МИД РФ, повестки для двух стран отличаются, но Россия традиционно готова к диалогу на любые темы.

"К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", — отметил он.

Так всё же, о каких "некомфортных сигналах" заявил высокопоставленный российский дипломат? Может быть, речь о выходе России из Договора по открытому небу? Госдума ранее одобрила законопроект о выходе, внесённый президентом России. Совет Федерации планирует рассмотреть его 2 июня, но нет никаких сомнений, что и там документ будет поддержан.

Впрочем, едва ли эта та тема, которая будет для Вашингтона "некомфортна". Ведь это американцы вышли из договора и на прошлой неделе подтвердили, что не вернутся к его выполнению.

"Какую сферу ни возьми, возникают проблемы"

Впрочем следует отметить, с высокой степенью вероятности стороны перед переговорами будут демонстрировать, что не пойдут на уступки по принципиальным вопросам. О чём и будут заявлять публично.

По мнению политолога Константина Блохина, между Россией и США накопилось столько проблем, что легче перечислить, где возможны хоть какие-то договорённости.

"Какую сферу ни возьми, возникают проблемы, столкновение интересов. Масса проблем —

санкции,

Украина,

политика сдерживания России,

демонизация России,

правозащитная тематика со стороны Соединённых Штатов и так далее и тому подобное", —

сказал эксперт "Правде.Ру".

"Реально Соединённые Штаты и Россия, по сути, по ключевым вопросам мировой политики расходятся. А какие там сигналы? Здесь можно просто пальцем в небо ткнуть", — считает Константин Блохин.

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