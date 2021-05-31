Надо ли Лукашенко признавать Крым российским за помощь РФ

Россия будет защищать Белоруссию, пообещали в МИД РФ. Это может стоить России больших денег. Надо ли их вкладывать в режим Александра Лукашенко?

МИД РФ пообещал защищать Белоруссию

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА "Новости", что Россия будет защищать Белоруссию, если Запад наложит на неё санкции.

"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнёра Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", — заявил Биричевский. "Нам нужно обсудить это с партнёрами и посмотреть, что мы можем сделать", — добавил дипломат.

Белоруссию ждут жёсткие санкции

После ареста экстремиста Романа Протасевича, следовавшего авиарейсом Афины — Вильнюс, который приземлился в Минске 23 мая после сигнала о минировании, ЕС запретил полёты белорусских авиакомпаний в европейские города и рекомендовал им не летать в воздушном пространстве Белоруссии.

На предстоящей неделе ожидается ввод в действие совместных американо-европейских санкций против главных секторов белорусской экономики:

калийного производства удобрений,

нефтехимии,

а также транспортного грузового транзита ЕС-Россия через Белоруссию.

Представитель минфина США сообщил, что под санкции попадают девять государственных предприятий Белоруссии. Пресс-атташе Белого дома Джейн Псаки среди них назвала

Белорусский нефтяной торговый дом,

нефтехимический концерн Белнефтехим и его американское подразделение,

заводы по производству шин ("Белшина"),

удобрений ("Гродно азот")

и красок ("Лакокраска").

Они будут лишены финансирования в долларах. Ранее санкции введены против НПЗ "Нафтан".

Официальные лица Европейского союза дали понять, что санкции против Белоруссии затронут калийную промышленность. Перечисленные статьи белорусского экспорта приносили в бюджет Белоруссии около восьми миллиардов долларов ежегодно, согласно Forbes.

Помощь Белоруссии от РФ должна резко увеличиться

Так как Александр Лукашенко не признан на Западе легитимным президентом, занимать минфин Белоруссии может только в государствах, его признавших. Традиционно это Россия. То есть Россия должна восполнить названные потери, и, судя по всему, Лукашенко убедил в этом Путина за пять часов переговоров в Сочи.

Кремль сразу объявил по их итогам, что выделит второй транш кредита в размере один миллиард долларов, объявленного ранее в этом году, в размере 500 миллионов долларов. Добавим, что, кроме выпадающих доходов, Минск имеет 18,3 миллиарда долларов внешнего государственного долга, который необходимо рефинансировать, поэтому теперь он зависит от российских рынков капитала — практически единственного источника финансирования.

А что взамен? Признать Крым?

Депутат Госдумы России Леонид Калашников назвал признание Крыма условием союзничества с Арменией и Белоруссией.

Как сказал "Правде.Ру" политолог Дмитрий Болкунец, помощь, которую Россия оказывает непосредственно Лукашенко, во многом не доходит до белорусского населения, что вызывает критику в белорусском обществе и "рост антироссийских настроений в Белоруссии".

"Многие считают, что таким образом Лукашенко сохраняет свою власть. Средства идут на силовые ведомства, на сохранение репрессивного аппарата", — сказал политолог, который уверен, что на эти деньги "в России есть потребность, например, даже туалеты поставить в школах".

Дмитрий Болкунец уверен, что так как "с точки зрения международного права Лукашенко не является легитимным руководителем", любые договора о финансовой помощи Белоруссии "будут в любой момент времени после смены власти опротестованы в судебном порядке".

"В таком случае страна или инвестор, который будет такую помощь предоставлять, рискует проиграть судебные иски, как это было в случае с Януковичем. Поэтому в этой ситуации я бы заявления российского МИДа оценивал достаточно скептически", — сказал Дмитрий Болкунец.

Он уверен, что Лукашенко никогда не признает Крым российским.

"Это что необходимо? Это, мне кажется, не та задача, которая сегодня всех беспокоит. Ну, признает Крым. От этого Крыму легче станет? Нет, конечно. Поэтому это больше информационный шум и не более того", — сказал Дмитрий Болкунец.

Крым Белоруссии надо признавать

Со своей стороны, политолог Алексей Дзермант считает, что Белоруссии надо признавать Крым и запускать туда прямой рейс из Минска.

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Главный вопрос, по его мнению, что после этого делать с Украиной, так как с ней у Минска приличный товарооборот — до пяти миллиардов долларов положительного сальдо в год, а с Россией сальдо отрицательное — до десяти миллиардов.

Чтобы компенсировать эти выпадающие доходы, "придётся сильно напрячься" и, скорее всего, "компенсировать мы можем только в России", считает Алексей Дзермант.

"Вот об этом и должны будут договориться наши лидеры. Для этого нужно время. Но прогноз по Украине всё равно негативный, Запад будет вынуждать рвать связи с Россией и Белоруссией. А это значит, что и Крым можно и нужно признавать", — сделал вывод Алексей Дзермант.

Путин работает на безопасность России

Заметим, что Путин давно сказал, что признание или непризнание кем-то Крыма российским ничего для России не изменит…

Лукашенко выразил мнение, что возможность возвращения Крыма Украине исключена. "Этот вопрос закрыт раз и навсегда", — ответил белорусский лидер на вопрос журналистки на встрече с украинскими СМИ.

Вопрос по Крыму решится неожиданно и быстро, но не завтра, конечно. Лукашенко умеет принимать нетривиальные решения и создавать прецеденты, тем более, что вопрос уже, несомненно, обсуждён с Путиным. А может быть, это сделает уже следующий президент, но он должен быть лояльным к России. Вот для этого и Путин работает. Вопрос не в Крыме, а в недопущении НАТО в Белоруссию, в выборе там своего человека с последующем повышением уровня интеграции.

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