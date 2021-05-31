Лукашенко признает Крым в течение месяцев?

Белоруссия до сих пор не признавала полуостров Крым российской территорией якобы потому, что "служила площадкой для международных переговоров по Донбассу". Но теперь признать Крым придётся…

Как заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич, такое решение не принималось по сей день именно по этой причине. Минск выполнял очень важную роль по урегулированию украинского конфликта, но теперь всё будет меняться.

Гайдукевич подчеркнул, что президенты России и РБ обо всём договорятся.

По мнению политика, "в данный момент не стоит обострять отношения, не нужно ничего форсировать, потому что страны сейчас действительно выступают вместе в этой гибридной войне с Западом".

Ранее гендиректор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что самолёты перевозчика пока (!) не планируется отправлять в Крым. Без признания Крыма частью России это юридически ничем не обусловлено.

Со своей стороны, востоковед Евгений Сатановский считает, что таким способом президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается использовать политическую ситуацию в мире.

Как отмечают авторы телеграм-канала "Старая площадь", вчера, 30 мая, после объявления результатов переговоров Путина и Лукашенко, имеет смысл задуматься, во сколько обойдётся россиянам очередной транш поддержки белорусского президента.

Но обещанные 500 млн долларов, на самом деле, не покинут хранилища российских банков, это кредит, чтобы расплатиться по долгам перед "Газпромом". А вот вопрос с "Белавиа" действительно важен.

Пока руководство белорусской авиакомпании говорит о том, что белорусы с удовольствием полетят в Москву, Питер, Сочи, Байкал и Алтай. Но это очевидное лукавство, поскольку компания откровенно потеснит российских перевозчиков на нескольких наиболее востребованных маршрутах.

С учётом того, что внутренние авиаперевозки у нас и так субсидируются, то после передачи части наиболее выгодных маршрутов отечественные компании придут ещё за одной порцией госсубсидий. То есть налицо скрытая субсидия "Белавиа" на сохранение штата и авиапарка за счёт денег российских налогоплательщиков.

Эксперты также вспомнили, что "Белавиа" маршруты в Крым сразу отказалась рассматривать. При том, что максимально жёсткие санкции на страны уже наложены, а Россия идёт на серьёзные уступки. В такой ситуации отказ от крымских маршрутов выглядит плевком в руку дающего, заявили аналитики.

По мнению российского политолога Сергея Маркова, лидер Белоруссии, вероятнее всего, признает Крым российским уже через несколько месяцев.

Это произойдёт тогда, когда станет ясно, что Запад не изменит к нему отношения после экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске.

То есть балансировать у Лукашенко уже не выйдет.

Когда он поймёт, что это окончательно, то будет принимать решение и по Крыму, пояснил эксперт, добавив, что президент РБ не стал делать этого сразу после встречи с президентом РФ в Сочи, потому что тогда могло бы сложиться впечатление, что это сделано как будто под давлением.

Весь вопрос в том, чтобы признание выглядело как естественный процесс, а не итог торговли: "мы вам 500 миллионов кредита, а вы признаете Крым российским".

При этом белорусский политолог Александр Класковский также считает, что президент Белоруссии, осознав, что внешняя политика уже не сможет стать прежней, вернётся к вопросу Крыма.

Всё это время Минск декларировал интеграцию с Россией, но при этом сохранял геополитическое балансирование. Лукашенко не хотел ссориться с Москвой, но одновременно с этим пытался использовать неплохие связи с Киевом.

После 2014 года Минск своим дистанцированием от Москвы слегка улучшил свои отношения с Европой и США, став площадкой для переговорного процесса. Но всё испортили президентские выборы в республике. Западные страны не признали победу Лукашенко, и осудили жёсткое подавление протестов.

"Вишенкой на торте стала посадка в Минске самолёта Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича. Евросоюз снова поднял вопрос об ограничительных мерах. Пока президентом страны будет Лукашенко, Запад и ЕС не смягчат стране ничего", — добавил Класковский.

Скорее всего, Лукашенко именно поэтому начинает менять политику и идти на вынужденное сближение с Россией. Деваться-то всё равно некуда. Эксперт отметил, что на последних переговорах в Сочи обсуждался также вопрос конституционной реформы и транзита власти в Белоруссии.

Хотя этот вопрос проблематичен.

"Для Лукашенко суверенитет Белоруссии равен его безраздельной власти над страной, но сейчас его ресурсы тают. Так что уступкой РФ может стать и признание Крыма", — резюмировал аналитик.

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