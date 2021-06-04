Что будет с газом на Украине после запуска "Северного потока-2"? Какие ещё проблемы волнуют простых украинцев и власти Незалежной? Остается ли возможность для встречи президентов Путина и Зеленского? Обязательна ли она? Можно ли по самым жизненно-важным вопросам договориться по связи? Что для этого нужно? Есть ли надежда на дружбу России и Украины в будущем? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda.Ru Игоря Буккера ответил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Читайте начало интервью:
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Украинцы воспринимают рост тарифов как неизбежную беду
— Александр, вы сказали, что ростом цен и тарифов, особенно на газ, на Украине все недовольны, но уже свыклись с этим и воспринимают как неизбежное зло. Но сейчас достраивается "Северный поток-2". Американцы уже с этим смирились, Германия и другие — только "за".
С его пуском транзит газа через Украину существенно уменьшится, соответственно, она потеряет доходы. Тогда власть может это компенсировать новым скачком тарифов. Какое отношение у украинцев к этому газопроводу и ситуации вокруг него?
— Строительство "Северного потока-2", конечно, на Украине воспринимается негативно, поэтому информация по нему из Украины постоянно идёт негативная. Ведь совершенно понятно, что с его завершением и вводом в строй ситуация для Украины будет критическая.
Спад транзита газа через Украину тогда неизбежно будет, и очень часто это вызывает просто испуг, что Украина многое потеряет, если "Северный поток-2" заработает. Но в данной ситуации нашими властями постоянно произносится, что виноваты в этом США, Германия, но не Украина. Это часто так преподносится и подчёркивается: виновата не Украина.
— Вы, сами сказали, что люди понимают, что основные денежные потоки всё равно идут на Украину из России и Европы. Можно ли все это сложить в какой-то паззл, который имеет решение?
— С точки зрения специалистов, — да, сложить можно. Но, к сожалению, население сложить не может, а власть, видимо, не хочет, и наверное, тоже не может, потому что там уже столько перекручено фактов, столько всего рассказано, что на сегодняшний день уже непонятно, с чего начинать и как делать.
Сейчас даже бесполезно объяснять, что покупая напрямую газ из России, он будет дешевле для потребителей. "Вы согласны? — Да, — отвечают многие, — согласны, но у России покупать не будем". Все здесь очень сложно. Вот как это можно сложить? — Никак.
— Брехни очень много.
— Да, я как раз и говорю, что тут всего такого — очень много.
— Про возможную встречу между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским тоже очень много говорили, надеялись на неё. Но она так и не состоялась и неизвестно будет ли в дальнейшем. Как жители Украины считают, нужна ли эта встреча?
— Я думаю, что какая-то часть жителей Украины за встречу, но есть и значительная часть, которая выступает против встречи в любом виде.
По большому счету, действительно можно было бы выйти за рамки политических трений, тогда многие экономически задачи можно было бы решить. Если бы президенты договорились, то министры и другие чиновники уже без проблем порешали бы технические вопросы.
Сейчас же у нас есть масса нерешенных проблем, которые, скажем так, бьются в лицо. Например, железная дорога существует, она работает, но есть проблема с оборачиваемостью.
Нужно просто договориться, чтобы вагоны и контейнеры, которые идут через Украину в Европу и через Россию в Азию, шли нормально, как всегда было раньше. Это же выгодно и Украине, и России. Нам нужно решить это.
Есть еще, конечно, вопрос такого характера как обслуживание ТЭЦ. Здесь тоже можно найти компромиссное решение, просто надо договориться о технической стороне вопроса. И "Северный поток-2", и ТЭЦ бы нормально работали. Тут бы наши технари договорились.
Потом еще есть такой нюанс. Я понимаю, что сейчас коронавирус, но очень многие украинцы имеют родственников в России, а россияне на Украине. Поэтому хорошо было бы снять, решить эти вопросы с точки зрения эпидемиологической, медицинской, санитарной.
Всё это действительно можно решить и сделать нормальные условия, чтобы близкие люди нормально ездили друг к другу. Они их бросить сейчас не могут, это же — просто абсурд.
И таких бытовых проблем довольно много. Было бы хорошо, чтобы действительно президенты договорились. Для этого даже не обязательно встречаться, можно все решить даже по телефону. Это было бы здорово.
А потом пусть дадут команду своим исполнителям, чтобы они встретились, спокойно сели и без политики порешали эти вопросы. Я думаю, что такое люди бы поддержали.
Пока же я вижу и могу сказать только одно: политики Украины и России очень любят власть, поэтому ради неё не хотят делать даже взаимовыгодные шаги навстречу. Но жители Украины и России имеют не только общую историю, но вполне могут иметь и общие цели в настоящее время.
И я очень надеюсь, что всё-таки нормальные отношения между жителями Украины и России будут сохраняться, а эти политические дрязги, которые мы сейчас переживаем, со временем закончатся. Хотя, я понимаю, что в ближайшем будущем это невозможно. Ну что ж поделать, пока такие у нас приключения будут продолжаться.
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