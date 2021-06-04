Александр Охрименко: На Украине есть масса нерешенных проблем

Что будет с газом на Украине после запуска "Северного потока-2"? Какие ещё проблемы волнуют простых украинцев и власти Незалежной? Остается ли возможность для встречи президентов Путина и Зеленского? Обязательна ли она? Можно ли по самым жизненно-важным вопросам договориться по связи? Что для этого нужно? Есть ли надежда на дружбу России и Украины в будущем? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda.Ru Игоря Буккера ответил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Украинцы воспринимают рост тарифов как неизбежную беду

— Александр, вы сказали, что ростом цен и тарифов, особенно на газ, на Украине все недовольны, но уже свыклись с этим и воспринимают как неизбежное зло. Но сейчас достраивается "Северный поток-2". Американцы уже с этим смирились, Германия и другие — только "за".

С его пуском транзит газа через Украину существенно уменьшится, соответственно, она потеряет доходы. Тогда власть может это компенсировать новым скачком тарифов. Какое отношение у украинцев к этому газопроводу и ситуации вокруг него?

— Строительство "Северного потока-2", конечно, на Украине воспринимается негативно, поэтому информация по нему из Украины постоянно идёт негативная. Ведь совершенно понятно, что с его завершением и вводом в строй ситуация для Украины будет критическая.

Спад транзита газа через Украину тогда неизбежно будет, и очень часто это вызывает просто испуг, что Украина многое потеряет, если "Северный поток-2" заработает. Но в данной ситуации нашими властями постоянно произносится, что виноваты в этом США, Германия, но не Украина. Это часто так преподносится и подчёркивается: виновата не Украина.

— Вы, сами сказали, что люди понимают, что основные денежные потоки всё равно идут на Украину из России и Европы. Можно ли все это сложить в какой-то паззл, который имеет решение?

— С точки зрения специалистов, — да, сложить можно. Но, к сожалению, население сложить не может, а власть, видимо, не хочет, и наверное, тоже не может, потому что там уже столько перекручено фактов, столько всего рассказано, что на сегодняшний день уже непонятно, с чего начинать и как делать.

Сейчас даже бесполезно объяснять, что покупая напрямую газ из России, он будет дешевле для потребителей. "Вы согласны? — Да, — отвечают многие, — согласны, но у России покупать не будем". Все здесь очень сложно. Вот как это можно сложить? — Никак.

— Брехни очень много.

— Да, я как раз и говорю, что тут всего такого — очень много.

— Про возможную встречу между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским тоже очень много говорили, надеялись на неё. Но она так и не состоялась и неизвестно будет ли в дальнейшем. Как жители Украины считают, нужна ли эта встреча?

— Я думаю, что какая-то часть жителей Украины за встречу, но есть и значительная часть, которая выступает против встречи в любом виде.

Без политизации всё можно решить

По большому счету, действительно можно было бы выйти за рамки политических трений, тогда многие экономически задачи можно было бы решить. Если бы президенты договорились, то министры и другие чиновники уже без проблем порешали бы технические вопросы.

Сейчас же у нас есть масса нерешенных проблем, которые, скажем так, бьются в лицо. Например, железная дорога существует, она работает, но есть проблема с оборачиваемостью.

Нужно просто договориться, чтобы вагоны и контейнеры, которые идут через Украину в Европу и через Россию в Азию, шли нормально, как всегда было раньше. Это же выгодно и Украине, и России. Нам нужно решить это.

Есть еще, конечно, вопрос такого характера как обслуживание ТЭЦ. Здесь тоже можно найти компромиссное решение, просто надо договориться о технической стороне вопроса. И "Северный поток-2", и ТЭЦ бы нормально работали. Тут бы наши технари договорились.

Родственные связи

Потом еще есть такой нюанс. Я понимаю, что сейчас коронавирус, но очень многие украинцы имеют родственников в России, а россияне на Украине. Поэтому хорошо было бы снять, решить эти вопросы с точки зрения эпидемиологической, медицинской, санитарной.

Всё это действительно можно решить и сделать нормальные условия, чтобы близкие люди нормально ездили друг к другу. Они их бросить сейчас не могут, это же — просто абсурд.

И таких бытовых проблем довольно много. Было бы хорошо, чтобы действительно президенты договорились. Для этого даже не обязательно встречаться, можно все решить даже по телефону. Это было бы здорово.

А потом пусть дадут команду своим исполнителям, чтобы они встретились, спокойно сели и без политики порешали эти вопросы. Я думаю, что такое люди бы поддержали.

Общее сейчас

Пока же я вижу и могу сказать только одно: политики Украины и России очень любят власть, поэтому ради неё не хотят делать даже взаимовыгодные шаги навстречу. Но жители Украины и России имеют не только общую историю, но вполне могут иметь и общие цели в настоящее время.

И я очень надеюсь, что всё-таки нормальные отношения между жителями Украины и России будут сохраняться, а эти политические дрязги, которые мы сейчас переживаем, со временем закончатся. Хотя, я понимаю, что в ближайшем будущем это невозможно. Ну что ж поделать, пока такие у нас приключения будут продолжаться.