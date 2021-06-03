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Автор Игорь Буккер

Украинцы воспринимают рост тарифов как неизбежную беду

Мир » Бывший СССР » Украина

Кто такие зарубежные инвесторы на Украине? — На самом деле весь приток иностранных инвестиций идёт от украинцев работающих за рубежом. Именно поэтому до сих пор держится гривна, хотя часто бывают ожидания всеобщего обвала. Сложилась парадоксальная ситуация: власть больше не может этим пугать людей. Выполнил ли Владимир Зеленский хоть какие-нибудь обещания? Собирается ли? Когда?… На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Украинцы воспринимают рост тарифов как неизбежную беду

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— Александр, вы сказали, что только благодаря большому потоку валюты, который поступает от работающих за границей, на Украине пока нет обвала гривны. Но получается, что это может вскоре случиться?

— Да, конечно, время от времени, бывает такое настроение в обществе, что вот сейчас вообще всё обвалится. Но проходит время — нет обвала. Потому что действительно постоянно идет приток валюты из-за границы.

Та сумма денег, которую перечисляют украинцы, работающие за границей на Украину, многократно повышает любые расчеты зарубежных инвестиций, портфели зарубежных инвестиций и так далее.

Когда у нас говорят "зарубежные инвесторы, инвестиции" — все это пустое. Ничего этого нет, все эти якобы иностранные инвесторы — это наши обычные граждане, работающие за рубежом. — Вот кто Украину инвестирует.

На Украине время от времени вспоминают МВФ. Раньше, действительно, было модно говорить: не будет помощи от МВФ — произойдет обвал гривны.

Сейчас даже премьер-министр такого не говорит, потому что он понимает, что МВФ, скорее всего, в ближайшее время ничего не даст, а обвала гривны нет. То есть, нечем уже пугать. Вот такая парадоксальная ситуация получилась.

— Когда Владимир Зеленский боролся за пост президента, то давал много обещаний. Что-то из этого исполнилось или хотя бы что-то делается для этого, продвигается в этом направлении?

— Относительно недавно было два года как Зеленский стал президентом, поэтому у нас очень много писали про это. И ряд изданий действительно пытался проанализировать, что он выполнил, что не выполнил.

Но здесь есть маленькая хитрость. Владимир Зеленский пришел к власти, по большому счету, ничего даже не обещая. Дело в том, что когда он шел в президенты, в основном обещало его окружение. А это — уже разные вещи.

По этой причине сейчас с него и спросить ничего нельзя. Он сам на все это говорит: так я же этого не обещал, это другие говорили, обещали разные люди из моей команды, но об этом поговорим в следующий раз… И так далее, тому подобное. Есть такие яркие примеры.

Можно сказать, что частично он выполнил — прекращение огня в Донбассе, во всяком случае, официально это есть и в реальности военных действий там стало меньше.

Но дальнейшего продвижения к миру как не было, так и нет. Там ничего не решается. Действительно, он обещал прекращение огня. Да, такие разговоры были. А вот что дальше — еще можно поспорить.

— А как с остальной политикой и экономикой?

— Это, конечно, сразу и политика, и экономика, здесь опять же много всего намешано. И потом все-таки есть такой нюанс, действительно были моменты, что он лично обещал очень высокую зарплату.

А теперь он про это или не вспоминает, или объясняет, что это произойдет не быстро. Он говорит примерно так: высокая зарплата обязательно будет, но вы же понимаете, что она не может сильно вырасти за два года, за 40 лет это произойдет…

Потом, что ему очень часто припоминают, он очень сильно ругал высокие тарифы на коммунальные услуги, которые были при Порошенко. Сейчас тарифы выросли еще больше, но он про это вообще не вспоминает. Он это не ругает и не хвалит, не учитывает, но просто он это не замечает — вот и всё.

— А украинские независимые СМИ и простые люди в интернете как-то на это реагируют? Что говорят и пишут? Много критики в его адрес? Они как-то дают ему понять, что власти надо прислушиваются к тому, что говорят об этом в медиа-пространстве, каково мнение жителей?

— Много говорят и пишут, подавляющее большинство, конечно, критикует. Понятно, что люди все видят и понимают. Поэтому 80% СМИ явно власть критикуют, может быть, 20%, как-то поддерживает, но стесняется открыто сказать, что поддерживает.

Такая критика, по большому счету, как по масштабам, так и по сути претензий, началась еще во времена Порошенко, и она фактически повторяется сейчас. За время после Майдана и до окончания президентства Порошенко тарифы на газ выросли в 12 раз! А после этого еще и Зеленский немного подбавил: теперь они больше уже в 14 раз!

Неизбежная постоянная беда

Люди это уже воспринимают как беду, которая сама собой должна происходить. Поэтому все попытки раскрутить по этому поводу новый майдан или как-то еще поднять народ не срабатывают, хотя — это самая болезненная тема.

Про это часто говорят, это часто показывают, все этим недовольны. Но видимо, за счет того, что очень долго это происходит, получилась такая ситуация, то люди с этим как-то уже свыклись. Люди свыклись с тем, что цены растут. — Значит, должны расти…

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы газ украина владимир зеленский александр охрименко
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