Украинские трудовые мигранты стали главными инвесторами в экономику Украины

Как Украина прожила прошлый год и живет в нынешнем? Какой президент и премьер нужны Украине? Многие украинцы уезжают из страны на заработки. Только благодаря этому поддерживается гривна и вся экономика. Обо всем этом, а также о том, чем занимается Украинский аналитический центр, ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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— Александр, вы — экономист. Хотя классически считается, что экономика — базис, а политика — надстройка, всё-таки сейчас фактор экономики уступает примату политики, причем не только в отношениях Украины и России, а практически везде.

К сожалению, это теперь — мировой тренд. И экономические войны в наше время чаще всего являются продолжением политики. Расскажите, чем занимается Украинский аналитический центр? Что это за организация?

— Наш центр — общественная организация. Она изучает и рассказывает власти и людям про экономику, помогает принимать решения.

— Даете ли вы советы и рекомендации исполнительной власти Украины или депутатам Верховной рады?

— Так-то советы давать можно, но — точно не Раде. Так скажем, мы работаем ни на власть, ни против власти, а именно для Украины. В некоторых случаях мы опрашиваем, "пытаем" народ Украины, чтобы узнать, что он действительно думает о происходящем.

Но большинство ничего он не может нам объяснить, рассказать, многие обычно уходят в пересказы банальных мифов. Хотя у нас время от времени действительно исполняются в реальности даже какие-то банальные мифы.

Вот и сейчас есть у хуторян такое мнение: вот как мы придем к власти, то цены сразу упадут.

Тогда мы пытаемся объяснить, что уже про это многократно рассказывали всякие политики. А потом, когда они пришли к власти, то цены сразу подняли. Так что, здесь надо элементарно понимать азы и не вестись на такие элементарные ловушки, которые разные силы устраивают.

— По вашему мнению, было бы лучше, если бы на должности президента Украины в такое сложное время был экономист? Видимо, простые люди тоже давно устали от популизма политиков и шоуменов. Понятно, что в критической ситуации нужна политическая воля, но и обязательно нужно уметь считать государственные деньги и тратить их с умом. Как вы считаете?

— Я бы сказал, что таким должен быть не обязательно президент, но обязательно премьер-министр. Но, к сожалению, очень часто и президент, и премьер, и министры — политики популизма, причем они могут быть просто совершенно оторваны от экономики.

У нас действительно очень часто бывает такая ситуация, что решения принимаются из политической целесообразности, ставят того или иного министра, даже не задаваясь вопросом, вообще человек разбирается ли в этом. К сожалению, такое срабатывает.

"А вы, друзья, как не садитесь…"

Вот пришла очередная власть, на Украине поменяли министров экономики, здравоохранения, инфраструктуры… Сейчас идут разговоры о том, что, может быть, еще кого-то надо поменять.

Но можно посмотреть, сколько и когда у нас меняли министров, их заместителей, руководителей различных ведомств, важнейших госструктур и так дальше. Это происходит постоянно, уже куча народа на этих постах побывала.

Но что-то нет никаких улучшений. Потому что очень часто принятие важных решений происходит по чисто политическим мотивам.

Было много случаев, когда люди власти действительно понимали, что здесь лучше бы поступить только с точки зрения цифр и математики, но — нет, они все равно будут поступать с точки зрения политической целесообразности. По этой причине ничего и не срабатывает.

— Но в таком случае народ голосует ногами — люди бегут из страны. Как с этим обстоят дела на Украине?

— Это можно посмотреть даже по статистике Росстата. Больше миллиона граждан Украины имеют трудовые патенты в России. Но нужно понимать, что кто-то может работать здесь, даже не имея патентов.

Люди голосуют ногами

Огромная масса граждан Украины находится в России. В последнее время довольно много украинцев также едут работать в Европу, больше всего — в Польшу.

По официальной статистике в 2020 году полмиллиона граждан Украины там подавало заявления на получение именно трудовых виз. Но если брать такое понятие как сезонные работники, то несмотря даже на коронавирусный карантин, полтора миллиона граждан Украины работало в 2020 году в Польше.

Эти люди не совсем уехали, они работают в Польше, но деньги привозят и присылают сюда. Поэтому Украина находится в такой интересной ситуации — большой поток валюты поступает от тех, кто работает за границей.

Именно благодаря этому, но не благодаря премьер-министру и остальной власти, у нас нет обвала гривны на сегодняшний момент.