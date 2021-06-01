Как живется людям на Украине: тарифы ЖКХ растут, население нищает

Про Украину — из первых уст. Как она живет сейчас? Что с украинской экономикой по состоянию на весну 2021 года? Какие зарплаты, цены и тарифы? Почему Украина закупает российский газ по реверсу из Европы? Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

— Александр, что на Незалежной происходит? Что самое главное? Какие проблемы больше всего волнуют обычных граждан? Мы рады будем узнать это из первых рук, так как вы находитесь в гуще событий, собираете и изучаете информацию.

Начнём с политической ситуации, которая определяет все остальное? Или вы, как экономист по доброй старой традиции считаете, что экономика является базисом, а всё остальное — надстройка, поэтому именно из экономической составляющей вытекают все другие события?

— Я и по старой и по новой традиции считаю, что всё-таки экономика — это действительно базис. Это и ответ на вопрос, что волнует украинцев? — Больше всего их волнуют, конечно, же цены. У нас действительно цены сейчас растут и растут.

Даже официально, если год назад инфляция была около 3%, а сейчас она — больше 7%, а по итогу года, скорее всего, будет выше. Инфляция 7% — это значит, что отдельные товары подорожали очень существенно.

Сейчас больше всего ругают, обсуждают стремительно поднимающиеся цены на продукты. У нас действительно очень сильно подорожали яйца, подсолнечное масло, немного меньше хлеб, но и этого уже хватает.

— Эти продукты постепенно дорожали в течение года или скачкообразно в последнее время? Как произошло это?

— Началось это еще зимой. Сейчас-то уже немножко притормозился рост цен. Но если сравнить май 2021-й и май 2020-го — ясно видно, что продукты питания существенно подорожали. И, понятное дело, украинцы недовольны.

Еще у нас крайне болезненная тема — это тарифы коммунальных услуг. Если год назад плата за газ составляла 5 гривен с копеечками за один куб, сейчас она у нас — уже больше 7 гривен. Кусается, хотя, слава Богу, что пока не все 10.

— Могло быть хуже.

— Да. Цена на газ реально может быть 10 за куб уже в ближайшее время, но это уже, так скажем, будет очень большой перебор. А главное, что цена на газ тянет за собой все остальные тарифы — не только на горячую воду, но даже на холодную воду, на электроэнергию и так далее, это же всё взаимосвязано.

По этой причине сейчас украинцы действительно больше переживают за цены и за тарифы. Опять же, люди очень сильно переживают, потому что у нас и так уже очень большие долги за ЖКХ — просто громадные. Они копятся и растут.

Я не знаю, что руководство будет с этим делать, как будет делать, потому что власть делает вид, что этих проблем просто не существуют. Но они существуют, и они очень большие, этих долгов на сегодняшний день — больше 80 миллиардов. И с такими темпами уже скоро будет 100 миллиардов гривен и больше.

— А какая сейчас на Украине средняя зарплата и ее минимальный размер? Какие-то изменения в этом есть?

— Средняя зарплата выросла. Если пересчитать в доллары, то выходит около 400 долларов. Но цены, цены! Вроде бы, денег-то больше, спорить не буду, но расходов-то намного больше!

— Понятное дело, что людей везде больше глобальной экономики волнуют деньги в собственном кармане. Как вы сказали на эту ситуацию большое влияние оказывают растущие цены на газ? Если сейчас его прямые поставки из России, или как украинские власти говорили, что будут покупать через третьих лиц по реверсу, так и делают?

— Официально в России газ не покупают. Покупают именно через реверс, официально газ покупают в Польше, Венгрии, Словакии. Вы сами понимаете, что это — де-юре. Де-факто же — это российский газ.

Приключения российского газа по пути на Украину

Да, юридически — не покупаем, но фактически — конечно, этот газ российский. Мало того, уже эту тему несколько раз поднимали даже представители власти, оппозиция — само собой. Ведь никакие посредники бесплатно не работают. Понятное дело, хотя бы копеечку они закладывают.

Если бы напрямую покупали у России, и он был бы хотя бы на 10% дешевле, то уже надо было бы так делать. В реальности же он был бы намного дешевле. Специалисты объективно оценивают это порядка 20-25 процентов.

У нас с этим — очень болезненная ситуация. И все понимают, что это — российский газ, но власти делают вид, что нет. Такая упертая тупость, к сожалению, есть.

Мне, как экономисту и просто человеку не нравятся, такие политические игры. Этим наши власти просто делают заметной проблему двух народов. И в результате теряет деньги только из-за их политических амбиций, это — не экономика.