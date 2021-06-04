EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Шатров

Почему Россия никак не докажет свою державность

Мир

В настоящее время главным внешнеполитическим приоритетом России являются страны ближнего зарубежья. Так называемого постсоветского пространства.

Почему Россия никак не докажет свою державность

Здесь сосредоточены наши жизненно важные интересы в области экономики, обороны, национальной безопасности и т. д. Что и неудивительно.

"Желая себе спокойствия, молись за покой окружающих", — писал средневековый буддийский монах Нитирэн.

Эта максима особенно актуальна для России, которая заинтересована прежде всего в том, чтобы предотвратить превращение ближнего зарубежья в зону межнациональных и иных конфликтов.

Вот и приходится и вмешиваться, и конфликты разрешать, и спорщиков мирить. И объясняться потом с недовольными.

К примеру, сейчас неоднозначно толкуется наше участие в карабахской истории, где кровопролитие было остановлено после вмешательства Путина.

А что мы там сделали: мы спасли армян, мы подвесили ситуацию, мы всех запутали — что?

Своим мнением в эфире программы "Геополитическая кухня" поделился политконсультант Игорь Димитриев.

Читайте начало интервью:

Халтура в позиционировании: россияне не знают своих героев

Все проблемы России на Ближнем Востоке — из-за чиновников-бюрократов

Чиновники — главная помеха успеху внешней политики России

Российская дипломатия — нудный анахронизм

— Мы там ситуацию подвесили.

Армения — это младший брат России, больной такими же болезнями, которые просто раньше проявились. И просто эти болезни очевидны. Там тоже государство в прострации находится, особенно после прихода к власти Пашиняна в 2018 году.

О национальных интересах говорить не стоит, там фейсбучные интересы.

Он создает виртуальную реальность, как раньше блогеры создавали, а потом пытались эту виртуальную реальность на всех насадить. На выборах это проходит, а во время войны нет. Потому что тот персонаж, который в тебя стреляет, он может не сидеть в "Фейсбуке" и не верить в то, что там происходит.

И вот там произошел действительно тотальный раздрай всего: огромное количество грантовых структур, соросовских, каких-то еще, там полно их — они топили тему, что нам не нужно воевать, цепляться за эти камни, даёшь новый мир стартапов, глобализма, феминизма и прочего — он сотрет различия.

На полном серьезе. Вот эти все структуры, они в общество внедрились,

То есть развал государственных функций явный у Армении. Но они привыкли просто рассчитывать на Россию, а Россия сама в состоянии грогги таком, пошатываясь, не очень понимает, что происходит.

У Азербайджана в этом смысле очень явная четкая позиция, и за спиной Турция, которая понимает, что делает. И бизнес. Хорошие лоббистские структуры: в медиа, в бизнесе, в политике, в силовых ведомствах.

Точно так же, как и у белорусов.

Белоруссия и Азербайджан — это очень схожие структуры. То есть они как бы играют, лавируют между российской оппозицией и антироссийской.

— Это большой комплимент Лукашенко. Он, похоже, долавировался.

— Нет, он уже который раз вылазит из неприятностей. Но белорусы, точно так же, как и азербайджанцы, имели лоббистов в медиа. Многие медиа-холдинги — центральные, федеральные — имеют договор об информационном сопровождении с белорусским правительством.

Россия, просто исходя из своей невнятной позиции, защитила какую-то центральную часть Карабаха, заморозив ситуацию.

Я думаю, через 5 лет армяне оттуда окончательно уйдут. То есть им дали возможность просто постепенно, не травматичным путем, покинуть территорию Нагорного Карабаха.

— Азербайджан считает, что все уже решено.

— Почему считает? Так и происходит. Они уже на следующую территорию нацелились. Напоминаю, южная часть Армении — декларативно они заявляют — принадлежит им.

Они системные ребята, тут им не откажешь. И, кстати, им очень много добавил вот этот национальный рывок, подъем тюркский последних лет. То есть раньше под этим тюркским единством была база идеологическая, но не было экономической, дипломатической. То есть оно никак не реализовалось.

А сейчас что произошло? Раньше азербайджанцы и иранцы друг друга, как и армяне, терпеть не могли. Сейчас же они чувствуют себя единым, чем-то мощным, общим, они на подъеме, они всех побеждают. И в этом смысле Турция, конечно, задавала тон.

Победы, а не невнятное жевание соплей, как в нашем случае, продавливание интересов.

мусульмане
 

Да, они иногда отступают. К примеру, Путин позвонит Эрдогану, и тот чуть-чуть дает заднюю, но потом продолжает все равно системно переть.

Они победами создают нацию. Жеванием соплей нации не создаются.

Российская нация — а она есть?

— Российскую нацию, конечно, создавать не надо, потому что она прежними победами все же сформирована. Но мы, может быть, что-то теряем сейчас — другой вопрос.

— Я думаю, что через период национального формирования русские не прошли. Они его пропустили. Они сразу из абсолютизма, монархии перепрыгнули в модернистское общество советское.

У турок похожая ситуация была. Только в тот момент, когда здесь был СССР, у Турции была Турецкая республика.

У них был период, где они сжались в границах, окрепли и потом начали возвращать утерянное.

— То есть нам, чтобы нацию сформировать, надо было отказаться от большего?

— Уже отказались от большего. От этнических территорий, например, украинских, которые являлись едва ли не частью центра.

Отказались, наверное, даже от большего, чем турки.

Для них очень большой травмой была потеря Балкан. Это были наиболее экономически развитые земли. Потом страны Балканского полуострова на волне национального подъема, который у них был в начале XX века, территории у них отжали. Турки эти травмы пережили.

В течение XX века они внутри себя все это переживали, они осознали себя как новую нацию.

— А Россия сегодня — держава? И какая — глобальная или региональная?

— Не глобальная. Нет, есть некоторые оставшиеся по наследству инструменты. Это что?

  • Ядерное оружие.
  • Совбез ООН.
  • Территория гигантская.
  • Запасы ресурсов огромные.

Территория и ископаемые — это актив. Он должен быть еще использован.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия турция армения азербайджан игорь димитриев
Новости
Милов и Соболь ответят за слова в адрес Пригожина
У 29-летнего мужчины обнаружили сибирскую язву
Похмелкин: законы против автолюбителей принимают коммерсанты
Правительство Москвы укрепляет международное сотрудничество на ПМЭФ-2021
Вика Цыганова: "Эту песню хотели себе и Алла Борисовна, и Михаил Круг…"
Депутат ГД заявил о влиянии США на решение Судана по российской базе
Во время майских праздников в 2022 году россиянам придётся поработать
Диетолог раскрыл опасность продуктов быстрого приготовления
За что боролись: какие последствия будет иметь остановка Baltic Pipe
В результате ДТП с кортежем президента Киргизии погиб сотрудник охраны
Последние материалы
Взрослая кошка в новом доме – как помочь с адаптацией?
Милов и Соболь ответят за слова в адрес Пригожина
У 29-летнего мужчины обнаружили сибирскую язву
Похмелкин: законы против автолюбителей принимают коммерсанты
Правительство Москвы укрепляет международное сотрудничество на ПМЭФ-2021
Вика Цыганова: "Эту песню хотели себе и Алла Борисовна, и Михаил Круг…"
Депутат ГД заявил о влиянии США на решение Судана по российской базе
Сергей Собянин обещал построить город любви
Во время майских праздников в 2022 году россиянам придётся поработать
Диетолог раскрыл опасность продуктов быстрого приготовления
Популярное
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.

Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Новости Белоруссии
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Мир. Новости мира
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Финансы
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Василий Амирджанов Сергей Собянин обещал построить город любви Василий Амирджанов Игорь Буккер Английские слова означают совсем не то Игорь Буккер Любовь Степушова Польша подозревает, что в остановку Baltic Pipe вмешались "соседи" Любовь Степушова
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для закрытия "Северного потока-2"
Общество
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Российский шоу-бизнес
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников