В арабо-израильском конфликте много интересантов. А кто его разрешать-то будет?

Майский конфликт между Палестиной и Израилем стал вызовом для новой администрации США, которые десятилетиями были глубоко погружены в ближневосточные процессы: развязывали там войны, реализовывали свои бизнес-интересы, помогали союзникам, наказывали неугодных.
Но при Дональде Трампе влияние Вашингтона в регионе стало ослабевать. И вот, спустя пять месяцев после его ухода из Белого дома, на Ближнем Востоке грянул гром.
Что будет делать Байден? Продолжит линию, проводившуюся предшественником? Или нет?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова говорила с экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андреем Кошкиным.
Читайте начало интервью:
Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир
Кто заработал на арабо-израильском конфликте
— Трамп стоял внушительно на страже Израиля — мы все помним аннексию Голанских высот, переезд консульства из Палестины, прекращение всех отношений. А Байден устами Джен Псаки заявил о том, что "мы будем все восстанавливать".
Появилось определенное лобби политическое. И сегодня, может быть, накануне ядерной сделки, администрация Джо Байдена рассматривает вопрос урегулирования и в какой-то степени поддержки, прежде всего, Палестины.
Хотя мы знаем, что в этот короткий период 735 миллионов долларов Соединенные Штаты Америки направили в Израиль.
— На оружие, да.
— Бомбы свободного падения, направленные по лучу, превращаются в высокоточное оружие, еще соответствующие боеприпасы для высокоточного оружия.
Конечно, конгресс имеет право заблокировать эту помощь 2/3 голосами. Но за всю историю ни разу такой блокировки не поступало.
То есть очевидно, что Вашингтон рассматривает в качестве своего союзника Израиль на Ближнем Востоке. Прежде всего потому, что это страна, которая в состоянии покупать дорогостоящее, высокотехнологичное вооружение.
Наверное, США сегодня ищут себя в противоречии между Палестиной и Израилем, по-новому относятся к арабо-израильскому конфликту. И это высветило как раз последнее обострение.
— В Израиле уже появились люди среди местных, которые поддерживают арабов. Что это за люди? Кто это? Или это какое-то гражданское общество? Или эти люди по религиозному принципу подобрались?
— Когда еще создавалось в 1948 году израильское государство, часть арабов осталась. Сегодня на 9 миллионов населения Израиля 1 млн 900 тысяч — это арабы, которые стали израильтянами.
— Были сообщения, что именно евреи арабов поддерживают, сионисты, а не этнические арабы. Есть версия, что поэтому гражданская война якобы назревает.
— Да, мы говорим о том, что возникло противоречие между этими людьми — 1 млн 900 тысяч и остальным населением. Здесь проблема. Это 21% населения.
А что касается поддержки… Дело в том, что эта поддержка не особо явная.
Но проблемы, которые внутри Израиля, связанные в том числе и с проблемами взаимоотношений с арабами, существуют.
Сначала вспыхнул религиозный конфликт, а теперь мы видим глобальные механизмы геополитического характера, завязанные на него.
— России ни Израиль — не друг, ни ХАМАС — не друг. Вообще в политике друзей, наверное, нет. Есть интересы.
Какие у нас интересы на Ближнем Востоке, если иметь в виду этот конфликт? Кого мы должны поддерживать: Израиль или ХАМАС в данном случае?
— Вообще мы традиционно находимся на Ближнем Востоке. Это здорово, что Россия возвращается на те позиции, которые занимал Советский Союз.
Сначала Советский Союз поддерживал Израиль. До 1967 года.
А затем поменялись местами: Советский Союз стал поддерживать арабскую линию, а Израиль стал поддерживаться Соединенными Штатами Америки.
Но при этом у нас четко выраженный принципиальный подход в связи с этим обострением. И Израиль должен быть государством, и, соответственно, Палестина.
Более того, у нас прекрасная команда дипломатов — специалистов по Ближнему Востоку. И есть прекрасные "завязки", особенно после сирийской кампании. Россия — это авторитет, которому доверяют, прежде всего, государства Ближнего Востока.
У нас прекрасные отношения были и остаются с Израилем. Мы помним период, когда Нетаньяху часто летал в Сочи к нашему президенту.
На сегодняшний день, наверное, крупную проблему арабо-израильскую должны урегулировать Соединенные Штаты, Россия, ООН и Евросоюз.
Но во многих вопросах ведущую партию могла бы сыграть Российская Федерация. И ей доверяют в этом плане.
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