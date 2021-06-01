В арабо-израильском конфликте много интересантов. А кто его разрешать-то будет?

Майский конфликт между Палестиной и Израилем стал вызовом для новой администрации США, которые десятилетиями были глубоко погружены в ближневосточные процессы: развязывали там войны, реализовывали свои бизнес-интересы, помогали союзникам, наказывали неугодных.

Но при Дональде Трампе влияние Вашингтона в регионе стало ослабевать. И вот, спустя пять месяцев после его ухода из Белого дома, на Ближнем Востоке грянул гром.

Что будет делать Байден? Продолжит линию, проводившуюся предшественником? Или нет?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова говорила с экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андреем Кошкиным.

Читайте начало интервью:

Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир



Кто заработал на арабо-израильском конфликте



— Трамп стоял внушительно на страже Израиля — мы все помним аннексию Голанских высот, переезд консульства из Палестины, прекращение всех отношений. А Байден устами Джен Псаки заявил о том, что "мы будем все восстанавливать".

Появилось определенное лобби политическое. И сегодня, может быть, накануне ядерной сделки, администрация Джо Байдена рассматривает вопрос урегулирования и в какой-то степени поддержки, прежде всего, Палестины.

Хотя мы знаем, что в этот короткий период 735 миллионов долларов Соединенные Штаты Америки направили в Израиль.

— На оружие, да.

— Бомбы свободного падения, направленные по лучу, превращаются в высокоточное оружие, еще соответствующие боеприпасы для высокоточного оружия.

Конечно, конгресс имеет право заблокировать эту помощь 2/3 голосами. Но за всю историю ни разу такой блокировки не поступало.

С 2001 по 2020 год — 54 миллиарда 200 миллионов средств было направлено на приобретение оружия для Израиля из Соединенных Штатов Америки.

То есть очевидно, что Вашингтон рассматривает в качестве своего союзника Израиль на Ближнем Востоке. Прежде всего потому, что это страна, которая в состоянии покупать дорогостоящее, высокотехнологичное вооружение.

Наверное, США сегодня ищут себя в противоречии между Палестиной и Израилем, по-новому относятся к арабо-израильскому конфликту. И это высветило как раз последнее обострение.

Интересантов много

— В Израиле уже появились люди среди местных, которые поддерживают арабов. Что это за люди? Кто это? Или это какое-то гражданское общество? Или эти люди по религиозному принципу подобрались?

— Когда еще создавалось в 1948 году израильское государство, часть арабов осталась. Сегодня на 9 миллионов населения Израиля 1 млн 900 тысяч — это арабы, которые стали израильтянами.

— Были сообщения, что именно евреи арабов поддерживают, сионисты, а не этнические арабы. Есть версия, что поэтому гражданская война якобы назревает.

— Да, мы говорим о том, что возникло противоречие между этими людьми — 1 млн 900 тысяч и остальным населением. Здесь проблема. Это 21% населения.

А что касается поддержки… Дело в том, что эта поддержка не особо явная.

Но проблемы, которые внутри Израиля, связанные в том числе и с проблемами взаимоотношений с арабами, существуют.

Сначала вспыхнул религиозный конфликт, а теперь мы видим глобальные механизмы геополитического характера, завязанные на него.

И Европа, и Соединенные Штаты Америки, и Иран — все включены тем или иным образом.

И Турция, которая начала весьма активно продвигать свои позиции, в том числе в регионе Ближнего Востока, не только Восточного Средиземноморья.

Каким боком в том конфликте Россия

— России ни Израиль — не друг, ни ХАМАС — не друг. Вообще в политике друзей, наверное, нет. Есть интересы.

Какие у нас интересы на Ближнем Востоке, если иметь в виду этот конфликт? Кого мы должны поддерживать: Израиль или ХАМАС в данном случае?

— Вообще мы традиционно находимся на Ближнем Востоке. Это здорово, что Россия возвращается на те позиции, которые занимал Советский Союз.

Сначала Советский Союз поддерживал Израиль. До 1967 года.

А затем поменялись местами: Советский Союз стал поддерживать арабскую линию, а Израиль стал поддерживаться Соединенными Штатами Америки.

Но при этом у нас четко выраженный принципиальный подход в связи с этим обострением. И Израиль должен быть государством, и, соответственно, Палестина.

Более того, у нас прекрасная команда дипломатов — специалистов по Ближнему Востоку. И есть прекрасные "завязки", особенно после сирийской кампании. Россия — это авторитет, которому доверяют, прежде всего, государства Ближнего Востока.

У нас прекрасные отношения были и остаются с Израилем. Мы помним период, когда Нетаньяху часто летал в Сочи к нашему президенту.

На сегодняшний день, наверное, крупную проблему арабо-израильскую должны урегулировать Соединенные Штаты, Россия, ООН и Евросоюз.

Но во многих вопросах ведущую партию могла бы сыграть Российская Федерация. И ей доверяют в этом плане.