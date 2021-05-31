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Автор Любовь Степушова

Кто заработал на арабо-израильском конфликте

Мир

Арабо-израильский конфликт образца 2021 года, изначально представлявшийся, в общем-то, привычным столкновением на религиозной почве, перешёл в горячую фазу столь стремительно, что вышел за рамки дежурной эскалации.

Кто заработал на арабо-израильском конфликте

И совсем уж необычным было то, с какой интенсивностью ХАМАС "утюжил" ракетами Тель-Авив.

Откуда у нищей — как принято считать — территории сектора Газа, живущей фактически в блокаде, столько денег на ракеты? Чьи они? Кто это всё спонсировал?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова говорила с экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андреем Кошкиным.

Читайте начало интервью:

Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир

— Здесь проявилась ещё одна особенность этого конфликта — объединение мусульманского мира. Осложнённое соперничеством между Турцией и Ираном, выясняющими между собой, кто же возглавит его — мусульманский мир.

Реджеп Эрдоган находится в весьма сложной ситуации. У него есть хорошие коммерческие отношения с Израилем. Особенно там, где есть связь с высокотехнологичным вооружением, с боевой техникой.

Мы знаем, что где танки — там Турция, Нагорный Карабах — там тоже Турция, все, что связано с Ливией — и там Турция…

Поэтому неудивительно, что в этом конфликте была замешана Турция.

Вот и встал перед Эрдоганом выбор:

  • с одной стороны — хорошие коммерческие отношения;
  • с другой — необходимость отстаивать мусульманский мир.

Он выбрал путь объединения мусульман. И даже выступал на заседаниях, собранных Организацией исламского сотрудничества. Весьма рьяно выступал против всех, кто поддерживает Израиль.

— Турецкие деньги? Да, очень похоже. Скажите, как военный эксперт… Я так понимаю, ракета — это одно, но еще ее надо запустить. Что это за установки у них там? Собственного производства или они где-то их покупают?

— Это неуправляемые снаряды, которые, откровенно говоря, используются во многих странах.

РСЗО (реактивная система залпового огня) имеют приспособление, так называемую направляющую. Их выставляют в основном в жилых кварталах и по заданному направлению запускают.

Но дело в том, что есть возможность увеличивать дистанцию. И на сегодняшний день они практически уже обстреливать могут всю территорию Израиля.

Самое страшное в этом конфликте это то, что боевые группы ХАМАС обстреливают исключительно жилые кварталы Израиля, а Армия обороны Израиля вынуждена наносить удары тоже по жилым кварталам Палестины в связи с тем, что вся военная инфраструктура и все командиры находятся именно в жилых кварталах.

И естественно, что взаимные удары по мирному населению высокоточные.

Мирного населения практически нет уже, но и армии — тоже

— Мне кажется, что мирного населения уже в принципе нет, за исключением стариков и детей. В Израиле вообще все служат в армии. Какие там мирные жители? Даже женщины — военнослужащие. И в Палестине, по-моему, картина та же.

Почему за это время — противостоянию уже много лет — не сформировать какую-то регулярную армию в секторе Газа и не двинуть ее на Израиль?

Какие бы высокоточные ракеты ни были, нужен солдат, который придет и скажет: я здесь главный. Почему этого нет у палестинцев?

— Я думаю, что в этом обострении Армия обороны Израиля отказалась от наземной операции по стратегическим, политическим соображениям.

Со стороны сектора Газа еще нет возможности сформировать регулярные сухопутные силы, которые бы тоже выполняли боевые задачи на территории Израиля. Но не исключено, что дело к этому идет. Организованная структура нужна сектору Газа, чтобы уже одерживать победу.

Конечно, сегодня все празднуют победу — как в Палестине, так и в Израиле. Да и мир тихонько выдохнул — обстрелы прекратились, люди не гибнут.

Да и деньги, грубо говоря, целее будут. Потому что мы прекрасно понимаем, что каждый запуск — а их было сделано более 4300 — это огромные деньги. Плюс "Железный купол", каждый выстрел — это 80 тысяч. И эти ракеты делаются в 20 штатах США и направляются в Израиль.

Это очень дорогое удовольствие для Израиля. Но они вынуждены покупать такие средства ПВО, чтобы обеспечить безопасность своим жителям.

артиллерия Израиля

Конфликт был на руку Нетаньяху?

- Судя по израильским пабликам, там настроение довольно мрачное. Потому что они говорят так:

ХАМАС отстрелял 20% своего запаса, а если придёт пострелять кто-то ещё? Или турки решатся на какую-то миротворческую операцию? Что мы будем делать?

Беспомощность. Говорят о беспомощности правительства Израиля. О том, что оно сдалось очень быстро.

Как вы думаете, почему? Действительно американцы нажали? Или не имели своих внутренних сил, чтобы эту операцию продолжать? На самом деле ведь неожиданно заявляют, что завтра наземная операция, и вдруг раз — и сдулись. Что такое?

— Что касается Израиля, то затягивание этого конфликта не было в его интересах. Они могли второй фронт открыть. Но и без того сегодня много проблем, которые надо решить во внутренней политической повестке дня в Израиле, в Иране, в Ливане.

Да ещё и выборы…

Весь мир обсуждает проблему премьер-министра Израиля, который в непростой ситуации сам оказался:

  • не может сформировать правительство, а отстранение от власти автоматом приведёт к коррупционности и спискам "грехов" и ошибок.

Поэтому все как бы рассматривают конспирологическую концепцию о том, что Нетаньяху был заинтересован в этом быстром конфликте.

К тому же надо понимать, что Израиль стал выстраивать отношения с арабским миром: с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и так далее.

"Аукнулось" по всему миру

пропалестинский протест, США
 

А как отреагировали страны Европы?

Конечно, Ангела Меркель поддержала Израиль.

Австрия вывесила на своем государственном здании даже флаг Израиля, что вызвало негодование Ирана. И представитель Министерства иностранных дел Ирана, который должен был прилететь в Вену для согласования вопросов по ядерной сделке, развернулся и отказался ехать в Австрию.

Но при этом мы видим государства, которые против Израиля: Люксембург, Бельгия, Ирландия, Швеция.

В этой ситуации начинается раскол даже среди представителей НАТО.

А что творилось на улицах европейских городов? Там мигранты из государств Ближнего Востока и Северной Африки вывели на улицы очень много мусульман, и они показали свою силу в объединении, в выступлениях на улицах. В определенной степени если не напугав, то серьезно озадачив руководство и в Лондоне, и в Париже, и в Германии.

Так что ситуация отзвуком идет, притом очень серьезным в странах Европы.

Получается, решение проблемы палестино-израильской ожидают как можно быстрее, и не только на Ближнем Востоке.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы андрей кошкин биньямин нетаньяху палестино-израильский конфликт
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