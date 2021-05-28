Мало не покажется: Белоруссия начала отвечать на санкции ЕС и Украины

Белоруссия начала отвечать на травлю ЕС и к ней примкнувшей Украины по случаю ареста экстремиста Романа Протасевича.

1. Пресс-служба Генпрокуратуры объявила в пятницу, что возбудила уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса за инцидент с белорусским государственным флагом на чемпионате мира по хоккею,

Ведомство информирует, что граждан Латвии подозревают в совершении ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности.

"Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", — подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о нарушении части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Белоруссия, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

2. Директор украинской "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил в пятницу, что Белоруссия остановила поставки бензина А-95 на Украину. При этом импорт из Белоруссии этого вида топлива удовлетворяет 50% украинских потребностей и составляет около 80% от всего импорта бензина. По данным ценового агентства Argus, объемы ввоза на Украину бензина из Белоруссии в 2020 году выросли на 23,1%, или на 160 тыс. тонн относительно 2019 года, — до 853,4 тыс. тонн.

Украинского потребителя ждёт дефицит бензина и рост цены на него.

3.Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая", сказал Качка. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.

Это усложнит экспорт и сделает неконкурентноспособными данные украинские товары в Белоруссии.

4. Росавиация предупредила зарубежные авиакомпании о возможном увеличении времени на получение разрешений на пролет через Россию. Ранее стало известно, что авиакомпании Air France и Air Australia не смогли оперативно согласовать новые маршруты для полетов в Москву, из-за чего несколько рейсов были отменены. И хотя пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отклонение запросов — это чисто авиационная проблема из-за перегруженности коридоров для пропуска гражданских лайнеров, по сути, это санкционный ответ Москвы на подавление Минска.

Евроконтроль заявляет, что из-за запрета на пролёт в воздушном пространстве Белоруссии 100 ежедневных рейсов из ЕС/Великобритании должны будут пролетать на 40 морских миль больше, при этом наиболее эффективные маршруты будут прокладываться через страны Балтии. Изменение маршрута ради обхода территории Белоруссии может увеличить среднее время перелетов до 30 минут.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предупредил, что санкции со стороны западных стран (обсуждается ряд мер, в частности, запрет на транзит газа по газопроводу Ямал-Европа, экспорт калийных удобрения, покупку белорусских долговых бумаг) повлекут ответные меры — эмбарго на импорт и ограничение транзита.

"Белоруссии может ввести эмбарго на импорт и ограничить транзит в ответ на новые санкции Запада, заявил в среду, 26 мая, премьер-министр Головченко.

В Минске 23 мая был задержан бывший главный редактор Телеграм-канала Nexta, Роман Протасевич, против которого в Белоруссии возбуждено уголовное дело за экстремизм. Его сняли с борта самолета, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Евросоюз и США считают, что это был "государственный угон самолёта" с целью подавления оппозиции.

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