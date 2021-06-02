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Автор Любовь Степушова

США расставили "мины", выходя из Афганистана. Где сработают?

Мир

Американские военные уходят из Афганистана. Куда?

США расставили "мины", выходя из Афганистана. Где сработают?

Есть предположение, что США могут перебросить свои войска в страны Средней Азии и Персидского залива. И что предпочтительным вариантом было бы размещение в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Но это осложняется "большим военным присутствием" России и растущим влиянием Китая.

Получится у них?

Своим видением развития событий с ведущей программы "Точка зрения" Любовью Степушовой поделился ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Читайте начало интервью:

США уходят из Афгана: они проиграли в попытке создания "исламской Украины"

— Насколько я понимаю, Узбекистан уже отказывался, мотивируя это тем, что Конституция запрещает размещение иностранных военных баз на своей территории.

Меня больше волнует Таджикистан. Потому что Рахмон — это такой тип вроде Лукашенко, который смотрит, кто ему может больше денег дать.

Он уже сейчас начнет торговаться, выясняя, что выгоднее — размещать базы США или нет. И решение примет, когда поймёт, кто щедрее: Россия или Штаты.

Я считаю, что ничего ему не надо давать. Просто сказать:

если хочешь, мы сейчас выведем все войска, всех твоих гастарбайтеров отошлем к тебе, а потом с китайцами поможем оппозиции в Таджикистане, у тебя ничего не останется, если ты будешь шантажом заниматься.

Кстати, иранцы тоже позволят. Там сильная проиранская оппозиция в Таджикистане. Если Рахмон начнет с американцами в игры играть, он плохо кончит. Как Каддафи.

Поэтому надо четко свою позицию заявить. Не как обычно: "сами решайте, вы суверенное государство". Пора от горбачевщины отказаться.

Вот с Казахстаном сложнее и непонятнее. Казахстан — игрок, имеющий двойное дно, я не исключаю, что он может пойти на соглашение с американцами.

— Да, там национализм. Я читаю их паблики — ненавидят прямо русских, Россию ненавидят, все русское. У таджиков такого нет.

— Потому и не исключено, что Казахстан пустит к себе американцев. Конечно, это безнаказанно Россия не оставит, я думаю, Китай — тоже.

Американские солдаты
 

— А что вы думаете об Индии?

— Индия — сама мощная военная держава. Зачем ей какие-то военные базы США, да еще на своей территории?

Хотя индусы сейчас могут навести тень на плетень в связи с обострением ситуации с Китаем. Американцы это пытаются использовать, чтобы их вовлечь в свою коалицию.

Остаётся рассчитывать только на политический реализм, что не пойдут на поводу у США. Потому что США их втянут, а сами будут в стороне стоять, как это обычно у них бывает.

Россия не должна повторять своих ошибок

— А мы, Россия, как-то можем использовать вывод американских войск из Афганистана? Что мы можем замыслить и реализовать в Центральной Азии на этой волне?

— Я считаю, что недостаток нашего первого вхождения в Афганистан был связан с тем, что мы там стали строить социалистическое общество, навязывать свои идеологемы, фильмы показывать…

Если бы тогда просто дали возможность расцветать национальным традициям и культурам, просто бы помогали, я думаю, что там было бы нормально.

Сейчас нам нельзя повторять ошибки.

"Талибан" пришел к власти, значит, мы сотрудничаем с "Талибаном". Перспективы там могут быть очень хорошие. Перспективы, проекты.

В конце концов американцы и англичане сколько лет с Саудовской Аравией сотрудничают? Чем "Талибан" будет от Саудовской Аравии отличаться? Такое же теократическое государство при нем в Афганистане будет. Тем более у них таких экономических ресурсов нет. Они будут более заинтересованы в том, чтобы с другим государством выстраивать отношения.

Но это уже как бы следующий этап. Надо подождать, когда устаканится, нормализуется.

— То есть, если я правильно поняла, никаких угроз экстремистского плана типа каких-то прорывов на территорию Таджикистана с заходом к нам вы не видите? И считаете, что с "Талибаном" можно вести дела. А американцев постепенно оттеснят от Центральной Азии…

— Да. Я хочу только уточнить, что вот эти ячейки ИГИЛ, которые создали американцы в Афганистане, могут крови всем попортить. Нам расслабляться нельзя. Надо внимательно следить, эти ячейки подавлять, но вместе с "Талибаном". Мы должны договориться.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы сша индия афганистан таджикистан михаил александров
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