США расставили "мины", выходя из Афганистана. Где сработают?

Американские военные уходят из Афганистана. Куда?

Есть предположение, что США могут перебросить свои войска в страны Средней Азии и Персидского залива. И что предпочтительным вариантом было бы размещение в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Но это осложняется "большим военным присутствием" России и растущим влиянием Китая.

Получится у них?

Своим видением развития событий с ведущей программы "Точка зрения" Любовью Степушовой поделился ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Читайте начало интервью:

США уходят из Афгана: они проиграли в попытке создания "исламской Украины"

— Насколько я понимаю, Узбекистан уже отказывался, мотивируя это тем, что Конституция запрещает размещение иностранных военных баз на своей территории.

Меня больше волнует Таджикистан. Потому что Рахмон — это такой тип вроде Лукашенко, который смотрит, кто ему может больше денег дать.

Он уже сейчас начнет торговаться, выясняя, что выгоднее — размещать базы США или нет. И решение примет, когда поймёт, кто щедрее: Россия или Штаты.

Я считаю, что ничего ему не надо давать. Просто сказать:

если хочешь, мы сейчас выведем все войска, всех твоих гастарбайтеров отошлем к тебе, а потом с китайцами поможем оппозиции в Таджикистане, у тебя ничего не останется, если ты будешь шантажом заниматься.

Кстати, иранцы тоже позволят. Там сильная проиранская оппозиция в Таджикистане. Если Рахмон начнет с американцами в игры играть, он плохо кончит. Как Каддафи.

Поэтому надо четко свою позицию заявить. Не как обычно: "сами решайте, вы суверенное государство". Пора от горбачевщины отказаться.

Вот с Казахстаном сложнее и непонятнее. Казахстан — игрок, имеющий двойное дно, я не исключаю, что он может пойти на соглашение с американцами.

— Да, там национализм. Я читаю их паблики — ненавидят прямо русских, Россию ненавидят, все русское. У таджиков такого нет.

— Потому и не исключено, что Казахстан пустит к себе американцев. Конечно, это безнаказанно Россия не оставит, я думаю, Китай — тоже.

— А что вы думаете об Индии?

— Индия — сама мощная военная держава. Зачем ей какие-то военные базы США, да еще на своей территории?

Хотя индусы сейчас могут навести тень на плетень в связи с обострением ситуации с Китаем. Американцы это пытаются использовать, чтобы их вовлечь в свою коалицию.

Остаётся рассчитывать только на политический реализм, что не пойдут на поводу у США. Потому что США их втянут, а сами будут в стороне стоять, как это обычно у них бывает.

Россия не должна повторять своих ошибок

— А мы, Россия, как-то можем использовать вывод американских войск из Афганистана? Что мы можем замыслить и реализовать в Центральной Азии на этой волне?

— Я считаю, что недостаток нашего первого вхождения в Афганистан был связан с тем, что мы там стали строить социалистическое общество, навязывать свои идеологемы, фильмы показывать…

Если бы тогда просто дали возможность расцветать национальным традициям и культурам, просто бы помогали, я думаю, что там было бы нормально.

Сейчас нам нельзя повторять ошибки.

"Талибан" пришел к власти, значит, мы сотрудничаем с "Талибаном". Перспективы там могут быть очень хорошие. Перспективы, проекты.

В конце концов американцы и англичане сколько лет с Саудовской Аравией сотрудничают? Чем "Талибан" будет от Саудовской Аравии отличаться? Такое же теократическое государство при нем в Афганистане будет. Тем более у них таких экономических ресурсов нет. Они будут более заинтересованы в том, чтобы с другим государством выстраивать отношения.

Но это уже как бы следующий этап. Надо подождать, когда устаканится, нормализуется.

— То есть, если я правильно поняла, никаких угроз экстремистского плана типа каких-то прорывов на территорию Таджикистана с заходом к нам вы не видите? И считаете, что с "Талибаном" можно вести дела. А американцев постепенно оттеснят от Центральной Азии…

— Да. Я хочу только уточнить, что вот эти ячейки ИГИЛ, которые создали американцы в Афганистане, могут крови всем попортить. Нам расслабляться нельзя. Надо внимательно следить, эти ячейки подавлять, но вместе с "Талибаном". Мы должны договориться.