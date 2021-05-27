Протасевича создали Лукашенко и Путин

Организатор "цветной революции" Роман Протасевич — это продукт не только заигрывания президента Белоруссии с националистами, но и Владимира Путина — с Александром Лукашенко.

Протасевич служил украинским нацистам

Силовые структуры обеих стран не могли не знать, что Роман Протасевич служил в украинском полку "Азов" — запрещённой в России террористической организации.

В интервью "Нашей ниве", "белорусский боец с позывным Ким" заявил, что Россия как правопреемник "совка" проявляет агрессию и катится в "красную пропасть". Что война в Донбассе "идёт не только за Украину, но и за Белоруссию".

"Если не остановить российскую путинскую орду сейчас, то следующей может стать наша с вами страна (Белоруссия)", — сказал Протасевич.

23 апреля 2018 года он сфотографировался в здании Госдепа США, куда, конечно, приезжал не покушать в буфете.

Протасевич работал в российских СМИ и с россиянами

Он работал фотографом в различных СМИ, но также в российской "Комсомольской правде в Беларуси", а в 2019 году уехал в Польшу через Москву, чтобы оттуда вести канал NEXTA.

Его соратницей является российская гражданка Софья Сапега, с видом на жительство в Белоруссии, именно она размещала данные о милиционерах в Telegram-канале "Черная книга Беларуси", признанным в Белоруссии экстремистским.

Кто вырастил из русских — убийц русских?

Из России уехал на Украину воевать в полк "Азов" и один из самых известных активистов запрещённой в РФ организации "Русского национального единства" (РНЕ) Сергей Коротких. Там же воюют или воевали около сотни российских граждан. То и дело в сети появляются истории об их деяниях. Например, некто Максим Трикоза из Петербурга был убит в Виннице в пьяной драке. Он служил инструктором в "Азове" и мечтал стать гражданином Украины.

Эти люди готовы убивать нас с вами. Но в России реализовано всего два дела по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Обвинение было предъявлено в 2014 году Роману Железнову, в 2018 году он заочно приговорил к четырем годам строгого режима.

В 2017 перед судом предстал Артём Широбоков. Он заочно приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Всего пять лет общего режима за убийство мирных граждан и участие в вооруженном конфликте на территории другой страны!

Наёмники "Азова" чувствовали себя прекрасно в Белоруссии

Такой закон о наказании за наёмничество есть и в Белоруссии, правда, он направлен не только против тех, кто воюет за "Азов", но и — за милицию ЛДНР. И, кстати, до недавнего времени бывшие боевики "Азова" жили комфортно, а бывшие ополченцы попадали под суд.

Сам Протасевич, например, совершенно спокойно вернулся домой в 2015-м и прожил там до конца 2019 года. Были и осуждённые, например, убеждённый нацист Станислав Гончаров, награждённый Авковым медалями "За доблестную службу" и "За мужество". Он присел на 7 лет в 2016 году. Почему на 7, а не на 15? Потому что судили Гончарова не за участие в боевых действиях на Украине, а по обвинениям по другим четырем статьям УК РБ: злостное хулиганство, разжигание розни, грабеж, изготовление материалов порнографического характера…

Лукашенко надо бросить упрёк в том, что он придумал и развивал идеологию литвинов, которые не славяне вовсе и "небратья" москалям. Это привело к захвату этого поля нацистами, в том числе, с Украины и западными спецслужбами с прицелом на создание из Белоруссии ещё одной антиРоссии.

Причём, совсем нет гарантии, что Лукашенко хоть как-нибудь изменится, как только ситуация утрясётся — он опять возьмётся за белорусизацию.

Самая большая ошибка Путина

Владимиру Путину тоже надо бросить упрёк: почему Протасевич, служивший в террористической организации, не был задержан в Москве, когда он направлялся в Польшу, уже будучи ведущим NEXTA? Почему недоработали по Сапеге? Она училась в Вильнюсе в Европейском гуманитарном университете. Даже из его установочных данных уже ясно, что он готовит агентов влияния Запада, по меньшей мере.

У ФСБ всегда есть данные на таких людей, но для их разоблачения нужна политическая воля.

Но самая большая ошибка президента России состоит в том, что он пустил на самотёк взращивание националистических движений на Украине и в Белоруссии, и это РФ ещё будет долго аукаться.

И сегодня лозунги Путина о "защите национальных интересов России" остаются лозунгами. А ведь рычагов влияния много и, прежде всего, экономических, но Путин (вероятно, как воцерковлённый человек) предпочитает каждый раз подставлять щёку, хотя Христос не отменял законы иудеев и, в том, числе, "око за око и зуб за зуб". Милосердие — оно эффективнее, когда с дубиной.

Например, отказ от русскоязычных школ в постсоветских республиках надо было (и сейчас не поздно) приравнивать к преступлению против русского народа и РФ и накладывать санкции на власти и сектора экономики. И это должна быть внятная, понятная всему миру политика — в виде "красной линии". Такую политику проводят многие страны, например Венгрия.

Читайте по теме: Протасевич признал, он в батальоне "Азов" встретил самых близких людей

Арест Протасевича — начало шоу. Скоро он споёт соло обо всём, что знает

Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии задержали россиянку Сапегу

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.