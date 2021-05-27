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Автор Александр Шторм

Встреча Лукашенко и Путина: Белоруссия станет частью России?

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Масштабная паневропейская блокада Белоруссии в связи с кейсом Протасевича интересна даже не декларациями Лукашенко о готовности "стать форпостом Новой Евразии". Интересны последствия.

Встреча Лукашенко и Путина: Белоруссия станет частью России?

Вслед за Большой Европой (закрыли своё небо для РБ Финляндия, Швеция, Германия, Великобритания, Франция и, разумеется, почти вся Восточная Европа с Прибалтикой) Украина опустила свой ржавенький занавес для авиаперелётов соседей.

При этом Национальная комиссия Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) моментально запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября. Об этом заявил председатель комиссии Валерий Тарасюк.

Ранее запретить импорт предлагал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Теперь это решение "просто так совпало". Как отмечают авторы проекта "Методичка", у Украины вообще своеобразное понятие термина "энергетическая блокада", особенно с учëтом богатой практики отключения энергоснабжения Крыма с их стороны.

"Но что вы хотите — это же Украина. Зимой им электричество никто не навязывал — сами попросили. Кончится — попросят ещë, это же… Ну, вы поняли", — иронизируют эксперты.

Итог был немного предсказуем, несмотря на то, что у "Зе и Лу" всё очень хорошо начиналось.

Стороны яро обнимались и целовались в Житомире, "что нам налили, то и пьëм", озвучивали отказ признать российскую принадлежность Крыма, Минские соглашения.

Кульминацией "двери напоследок" стал лукашенковский гамбит с "сотрудниками охраны", да так умело, что Россия и Украина ещë долго не могли придумать, как это всë "легендировать", чтобы было похоже на правду.

Теперь у Лукашенко новая легенда: Украина как несчастная страна, где миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозём. Почему чернозём и куда его вывозят — никому неведомо, но образ знатный.

Россия же сейчас имеет впервые за 30 лет идеальную диспозицию в отношениях с Белоруссией.

Лукашенко, как "грызун всея российской экономики", обложен флажками со всех границ, кроме той, которой формально нет.

"В эту пятницу (28 мая. — Ред.) Путин будет встречаться с Лукашенко — было бы неплохо, если бы встреча президентОВ, закончилась бы как встреча Президента. РФ", — считают политологи.

Также стратегическая цель России в белорусском кейсе, по мнению политолога Максима Жарова, заключается в том, что "нужно стараться, чтобы Белоруссия, как минимум, во время транзита власти от Лукашенко получила нечто подобное Минским соглашениям по Донбассу".

Это жизненно важно для того, чтобы эти соглашения ставили барьер на пути поглощения Белоруссии Западом.

Так что если Путин сейчас на встрече в Сочи добьётся от Лукашенко подобного рода соглашения (речь уже не идёт ни о какой "интеграции"), это будет большой победой России в российско-белорусских отношениях.

А пока "Карточный домик: Россия" отмечает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с Путиным ситуацию с попавшими под санкции компаниями, в том числе продажу Белоруссии нефти.

Также Лукашенко весьма нагло заявил, что "если Байден хочет на саммите обсудить с Путиным Белоруссию, пусть приезжают в Минск".

Видимо, принудительную посадку президентского борта истребителем РБ в Минске обеспечат?

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы белоруссия джозеф байден роман протасевич владимир зеленский минские соглашения россия и белоруссия александр лукашенко
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