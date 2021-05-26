Как пел Владимир Высоцкий, "и был один, который не стрелял"… В парламенте Литвы такой нашёлся. Он не стал обвинять Минск в терроризме.
Сейм Литвы во вторник, 25 мая, принял резолюцию "Об акте государственного терроризма, осуществленном Белоруссией против гражданского самолёта".
За проголосовали 124 депутата, один — воздержался, это депутат от оппозиционной фракции "Союза крестьян и зелёных Литвы" Валюс Ажуолас, сообщает lrt.lt.
"На некоторые вопросы даны неполные ответы. Один из ключевых вопросов — было ли нарушено международное воздушное право, а другой — приравнивать ли все государства, которые приземляют самолёт по тому или иному обстоятельству, к террористам и всем другим видам других очень плохих вещей, которых нужно избегать и обходить", — сказал lrt. lt депутат.
Депутат также заявил, что вынужденная посадка самолёта в воскресенье, 23 мая, не первое подобное событие в авиации.
"В 2013 году в Австрии также принудительно посадили самолёт в поисках Джулиана Ассанжа (это был не Ассанж, а Эдвард Сноуден. — Ред.). Вопрос в том, распространяется ли риторика наших правящих политиков на все страны, которые приземляли самолёты", — сказал парламентарий.
На вопрос, означает ли это, что, по его мнению, действия белорусского режима не должны быть осуждены, Ажуолас сказал, что следует поднять другой вопрос — о порядке принятия решений.
"Наверное, это должно быть не просто осуждение или не осуждение, мы сначала выясняем правовые вопросы: было ли нарушено воздушное право, — и все другие вопросы, которые носят международный характер, а затем принимаем решения", — сказал депутат.
По его словам, резолюция по Белоруссии во фракции не обсуждалась. И это наглядный пример западной "демократии".
Конечно, Ажоулас был сразу обвинён в содействии Кремлю министром иностранных дел Габриэлиусом Ландсбергисом.
"Вы, очевидно, представляете тех людей, которые сильно погружены в поток российской дезинформации, — сказал он на вечернем заседании Сейма. — Случаи совершенно разные. Фактически вы процитировали слова официального представителя Кремля…"
Правда, в чём разница, Ландсбергис не пояснил. Просто это другое, и все дела. И это наглядный пример двойной морали Запада.
В упомянутой резолюции сейм призывает международные финансовые институты, финансовые и экспортные кредитные и гарантийные институты и агентства стран-членов ЕС остановить механизмы финансирования, гарантий и помощи в реализации государственных проектов в Белоруссии, которые прямо или косвенно приносят пользу режиму Александра Лукашенко.
Ландсбергис, например, предложил Еврокомиссии (ЕК) закрыть проекты приграничного сотрудничества с Белоруссией, а литовские эксперты предлагают наложить эмбарго на экспорт белорусских нефтепродуктов. Правда глава МИД Литвы заметил, что пока переговоры по санкциям идут в ЕК трудно — нет единого мнения.
Белоруссия занимает 13-е место по импорту и 11-е место по экспорту Литвы. Через Литву и Белоруссию идёт транзит товаров европейского производства в Россию. Литва экспортирует из Белоруссии для своих нужд древесину, электроэнергию, продукцию нефтехимии, удобрения. Замена на других поставщиков приведёт к росту себестоимости многих товаров и отразится на покупательной способности населения Литвы.
Впрочем, вряд ли это волнует литовские власти.
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