Судьба России - периферия или лидер мира?

То, во что сегодня превращается "цивилизованный" и не очень мир, совершенно не похоже на предсказания футурологов десятилетней давности.

По этому поводу эксперты постоянно выдвигают новые версии и прогнозы. Как будет выглядеть политическая карта и чего ждать в перспективе, можно только предполагать.

Этим вопросам посвящен футурологический сборник "Вызов-2035" (2016) высших российских технократов. Проект "Толкователь" анализирует соображения замгендиректора госфонда РВК Евгения Кузнецова.

Разговор идёт о двух стратегических развилках для России.

В первом случае Россия окончательно и мирно вписывается в глобализм на правах полупериферии. Во втором случае — в коалиции с другими крупными государствами-париями бросает вызов Первому миру.

Согласно мнению Кузнецова, стратегия России — это борьба за получение статуса глобальных технологических хабов одной-двумя мегаагломерациями (Москва — Петербург, Томск — Новосибирск).

Далее власти страны займутся формированием "зелёного" пояса вокруг них (новая регионализация) и "жёлтого" пояса с реинтеграцией во внешние "жёлтые" зоны ("большой Кавказ", "ресурсы Арктики").

Всё это затевается ради доступа элит и хабов в наднациональные системы управления и перераспределения ресурсов.

Окончательная цель — это:

достижение "кремниевого" уровня жизни для 10-15% населения,

достижение "зелёного" уровня развития для 1/3 населения,

достижение "жёлтого" уровня для остального (примерно половина) населения.

Проблема заключается в том, что мировые зоны лидерства (такие, как Кремниевая долина) провоцируют трансформацию "зелёного" и "жёлтого" поясов, подогревая рост напряжения в "красном".

Переходные страны живут в состоянии нестабильности (Индия, Китай — вверх из "жёлтой" в "зелёную", Россия, Бразилия — вниз из "жёлтой" в "красную") в связи с тем, что их национальная элита не может смириться с обслуживающей ролью.

Налицо желание создать барьеры на пути оттока талантов, капиталов и ресурсов. Формирующиеся барьеры снижают эффективность роста "кремниевых долин", провоцируя национальные правительства как холдеров регионов (лендлордов) осуществлять агрессивную политику борьбы за приток ресурсов и талантов.

В итоге новые и старые лидеры постоянно конфликтуют, возникает антагонизм. США, Британия etc. пытаются удержать своё первенство, тогда как Китай, Индия, Россия и Бразилия выгрызают себе место в первой десятке.

Избегая прямых столкновений, игроки превращают в зону конкуренции "красный" пояс, нестабильность которого становится инструментом поглощения ресурсов соперников.

Масштаб столкновений в "красном" поясе, а также насыщение их лидеров, структур и сообществ оружием и другими ресурсами провоцирует распространение нестабильности на соседей, входящих в "жёлтый" пояс, которых игроки оказываются готовы "принести в жертву".

Разумеется, на других это сказывается ещё более гибельно, так как рост милитаризма и напряжения в "зелёных" зонах мешает мировой торговле (дальнейшие войны санкций, ставки на "импортозамещение"; разрушительно на экономику влияет и концентрация ресурсов на национальных проектах развития в ущерб глобальным).

Всё это приводит к увеличению зон войны и расшатыванию нестабильных регионов (чёрная Африка, Магриб, Ближний и Средний Восток, Центральная Азия).

Именно необходимость обеспечения конкурентного лидерства толкает конфликтующие страны на выход из зоны "этики" в части применения технологий.

Война теперь ведётся не прямолинейно, а во всех возможных формах причинения сопернику вреда. Всё это провоцирует насилие и ведёт к случаям "провалов" и техногенных катастроф и миру точно не способствует:

информационные атаки,

биологические атаки,

милитаризация космоса,

резкий рост роботизированных армий,

утечка ядерных технологий.

Кузнецов озвучивает вывод, что развивается глобальное противостояние, именуемое "новой холодной" или "мировой гибридной войной", которое ведёт к резкому торможению развития во всех отраслях, связанных с качеством жизни.

Это не отменяет

технологии роботизации,

новых материалов,

управляемой эволюции

и биологической коррекции человека и природы.

Милитаризация и перекос в сторону двойных технологий ведут к формированию "корпоративных" государств и госкапитализма даже в странах нынешнего либерального капитализма.

Оппоненты стремятся любой возможной ценой уничтожить страны-противники. Их не должно быть как самостоятельных политических субъектов.

Эти цели достигаются путём развала их на субгосударства через провоцирование национальной, конфессиональной, классовой, региональной розни.

"У стран "первого мира" есть давняя и наработанная практика в этом вопросе", — резюмировал аналитик.

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