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Автор Любовь Степушова

Эrсперт оценила шансы на отключение Белоруссии от SWIFT

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Санкции ЕС на авиаперелёты через Белоруссию не будут долгосрочными, и к более серьёзным санкциям Запад не готов, считает экономист Аза Мигранян.

Эrсперт оценила шансы на отключение Белоруссии от SWIFT

Авиатрафик над Белоруссией пока не остановлен

ЕС рекомендовал своим авиаперевозчикам отказаться от воздушного транзита через территорию Белоруссии. Как сообщает РИА "Новости", директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил на брифинге в понедельник, 24 мая, что расчёты (о возможных убытках Минска) не делались и "мы надеемся, что всё-таки благоразумие восторжествует и к подобным санкциям недружественным европейские компании, Европейский союз не приступят".

По его словам, в Белоруссии в сутки, даже в условиях пандемии, в среднем обслуживается около 400 воздушных судов.

"Пока мы фиксируем единичные случаи отмены пролёта через воздушное пространство Белоруссии", — сказал Сикорский.

Запрет на авиаперелёты не будет долгим

Как сказала "Правде.Ру" руководитель отдела экономики Института стран СНГ, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян, вкупе с проседанием активности авиапассажирских перевозок в период пандемии эта мера ещё больше усилит негативные тренды в том смысле, что доходы авиакомпании Белоруссии (Белавиа) будут снижаться.

По мнению экономиста, эта мера не будет длиться "достаточно долго", так как с экономической точки зрения облёт стоит намного дороже. Так называемый показатель топливной эффективности будет уменьшаться, поэтому есть два варианта развития событий.

  • Евросоюз свое политическое решение будет компенсировать выплатами по уровню потерь своим авиакомпаниям.
  • "Достаточно скоро мы увидим постепенный отказ от выполнения этого ограничения".

Отключат ли Белоруссию от SWIFT

Эксперт отметила, что самое сильное влияние на экономику Белоруссии может оказать её отключение от системы платежей SWIFT. В этом случае Минску нужно будет искать альтернативу для выхода на мировые финансовые расчётные платёжные системы — через российский "Мир" и китайские торговые площадки.

Однако Аза Мигранян полагает, что к такому уровню санкций Евросоюз пока не готов. По её словам, санкции могут отразиться на белорусском обществе, в котором "очевидны разнонаправленные процессы".

"С одной стороны, белорусское руководство достаточно мощно усилило своё влияние по контролю медийных источников. С другой стороны, интернет-площадки остаются доступными для протестной агитации, которая будет усиливаться. Обстановка будет зависеть от того, как правительство сумеет уравновесить ситуацию на рынке труда по уровню зарплат, по покупательной способности. В Белоруссии на сегодняшний день предпринимают на этот счёт максимум усилий", — сказала экономист.

Санкции приблизят Белоруссию к России

Со своей стороны, старший аналитик по Европе в The Economist Group по Восточной Европе Мэтью Шервуд заявил, что случившийся инцидент проливает свет на то, "как мало санкции влияют на внутреннюю политику в Белоруссии".

"Самый последний набор санкций был введён после спорных президентских выборов в августе 2020 года, которые привели к многомесячным протестам. Однако при постоянной политической и экономической поддержке со стороны России Лукашенко и его союзники смогли подавить оппозиционное движение внутри страны, и протесты в значительной степени прекратились", — сказал он.

"Мы не ожидаем, что новая волна западных санкций окажет какое-либо реальное влияние на внутреннюю ситуацию, и они, вероятно, ещё больше приблизят Белоруссию к России", — отметил эксперт.

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Белоруссия наша! Батька загнан в угол и готов на интеграцию
Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкции аза мигранян роман протасевич экономика белоруссии
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