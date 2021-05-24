Почему Минск, а не Вильнюс: заслуженный пилот РФ объяснил действия экипажа Ryanair

История с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, вне всякого сомнения, будет ещё достаточно долго оставаться в центре внимания. В основном по политическим причинам. Но как коллеги оценивают действия экипажа, который развернул самолёт в сторону Минска несмотря на то, что до Вильнюса ему было гораздо ближе?

Объяснения сторон

В понедельник, 24 мая, литовские власти сообщили, что в досудебном расследовании дела о принудительной посадке в Минске пассажирского самолёта авиакомпании Ryanair опрошено несколько десятков человек.

"Сейчас в аэропорту проводится осмотр самолёта, который, вероятно, затянется до вечера. Мы опросили уже несколько десятков человек, летевших самолётом, в том числе и членов экипажа", — сказал журналистам в понедельник, 24 мая, начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис. По его словам, был опрошен и капитан самолёта.

В литовской полиции утверждают, что решение о смене направления на Минск капитан самолёта, выполнявшего рейс Афины — Вильнюс, принял, посовещавшись с руководством Ryanair.

В свою очередь, в белорусском минтрансе заявили, что авторы сообщения о самолёте Ryanair, поступившего в аэропорт Минска, грозили взорвать бомбу над Вильнюсом. В письме также содержалось требование к Евросоюзу прекратить поддержку действий Израиля.

В ведомстве также подчеркнули, что расшифровка переговоров диспетчера и экипажа Ryanair показала: давления на принятие решения со стороны Минска не было.

А что думают пилоты о действиях экипажа Ryanair?

Комментарий пилота

По мнению заслуженного пилота РФ Виктора Саженина, "любой экипаж поступает ровно так, как поступил экипаж Ryanair".

"При получении информации о том, что на борту есть какое-то взрывное устройство — проверять достоверность этого сообщения у экипажа нет возможности и времени, на кону стоят жизни пассажиров. Поэтому, как прописано в документах, как можно скорее произвести посадку на самом ближайшем аэродроме. Они находились в зоне под управлением минского диспетчера. Он сообщил, и решение было абсолютно правильно принято сесть на аэродром, под управлением которого они находились", — сказал он "Правде.Ру".

"Там же ещё был самолёт-перехватчик. Поэтому необходимо было выполнять все команды самолёта-перехватчика. Абсолютно все гражданские экипажи, которые осуществляют перевозку пассажиров, знают эти сигналы самолёта-перехватчика и действуют в соответствии с этими сигналами. Если он показывает, что посадка на этом аэродроме, значит, тоже необходимо выполнять. Других вариантов нет", — отметил заслуженный пилот РФ.

Он подчеркнул, что в данном случае не рассматривает политическую составляющую произошедшего.

"Я говорю о том, как действует экипаж с точки зрения авиационных документов. Он действовал абсолютно правильно. И компания давала тоже комментарий, абсолютно соответствующий действиям экипажа", — подчеркнул Виктор Саженин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.