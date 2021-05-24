ЕС не поддержит Чехию в высылке российских дипломатов

Чехии не удалось добиться включения в повестку дня саммита в Брюсселе вопроса о дальнейшей высылке российских дипломатов из стран ЕС.

Об этом сообщает novinky.cz со ссылкой на Politico.

Чехия действовала не правильно

Саммит открывается в понедельник вечером и, в значительной степени, будет посвящён переоценке отношений с Россией.

Как сообщил Politico. eu анонимный источник в дипкругах в Брюсселе, канцлер Германии Ангела Меркель недавно раскритиковала премьер-министра Чехии Андрея Бабиша за то, что он не скоординировал свои действия с союзниками по ЕС перед депортацией сотрудников российского посольства.

Она напомнила ему об аналогичной согласованной британской акции, вызванной "отравлением" Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Тогда российские дипломаты были депортированы из 30 государств, включая большинство стран ЕС.

Более сильной реакции ЕС, как пояснил источник, также не способствовало заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что вина "российских агентов ГРУ" не является единственным вариантом расследования. Именно поэтому Берлин сосредоточил свою поддержку Праги на конкретной помощи посольству Чехии в Москве, парализованному российскими ответным выдворением 20 чешских дипломатов.

Украинский контекст

По словам упомянутого дипломатического источника ЕС, ещё одной проблемой был украинский контекст.

"Все боятся того, что Россия может сделать на Украине", — предупредил дипломат, сославшись на продолжающееся присутствие российских войск на границах страны. "В частности, западные страны не хотят слишком сильно портить отношения с Россией путем усугубления дипломатических отношений", — сказал аноним.

На инициативу Чехии по взрыву в Врбетице в 2014 году высылкой дипломатов откликнулись Словакия, Македония и Украина (не входят в ЕС), Болгария и страны Прибалтики.

Премьер-министр Андрей Бабиш (ДА) на неформальном саммите 8 мая в Порту (Португалия) попросил европейские государства рассмотреть возможность высылки хотя бы одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией по делу Врбетице.

Около двух недель назад между Россией и Чехией обострились отношения. Прага приписала авторство взрыва Врбетице в 2014 году агентам российской военной разведки ГРУ. Президент Милош Земан высказался о том, что есть версия о"халатности". Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. Россия ответила высылкой 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Позже чешская дипломатия сообщила о принудительном выезде других российских дипломатов из Чехии до конца мая, а Россия объявила, что движется "в строгом паритете" по численности посольства.

Позиция ЕС свидетельствует о том, что Чехия выполняла указания более сильного покровителя — США.

Читайте по теме: Политолог: у чешского президента есть веские основания не доверять спецслужбам

Путаница и позор: Лавров охарактеризовал чешскую "историю со взрывами"

"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.