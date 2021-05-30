Пашинян ищет повод, чтобы втянуть ОДКБ в то, чего нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян паникует, обвиняет Азербайджан в нарушении границ и внутриполитических противников во всех грехах, истерит и кричит на весь свет. Чем вызван его новый приступ? Азербайджан это воспринимает спокойно. Разумно подходит к вопросу и Россия.

А почему Запад "вдруг" так рьяно озаботился армяно-азербайджанскими проблемами? Зачем туда хотят влезть Франция и США? Как может развиваться ситуация? Будет ли названо разумное решение? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, что сейчас, на ваш взгляд, происходит вокруг Нагорного Карабаха, как складываются отношения Армении и Азербайджана в новой реальности? Вы сказали, что основная проблема — определение границ, самый разумный подход к этому — советские карты, где точно обозначена линия административной границы этими — в то время советскими, а ныне — независимыми республиками.

Почему премьер-министр Армении Никол Пашинян так нервничает, истерит, обращается к президенту России, в ОДКБ и ко всему миру по этому, казалось бы, совершенно нормальному делу?

— Это все — именно так. Абсолютно рядовую ситуацию с тем, что армянские и азербайджанские военные не сошлись во мнении в обычном диалоге, где должна проходить эта граница, Пашинян выдает за факт некую чуть ли не вооруженную агрессию против Армении.

Он написал письмо Путину, он обратился в ОДКБ, он кричит "караул!" и просит помощи.

Не пограничный инцидент

Но холодным душем для Еревана стали, во-первых, слова нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова, который призвал к спокойному диалогу без напряжения, без политизации процесса, а работать. Россия, если надо, окажет содействие.

И разумеется, те заявления, которые сделал президент Владимир Путин, где так же он дал понять, чтобы Москва хотела, чтобы все эти вопросы решались исключительно в политическом диалоге. Опять же, если надо, Россия поможет, но без политизации.

Поэтому очевидно, что ОДКБ в силу этих причин не будет принимать какие-то документы, угрожающие Азербайджану, как того хотела бы Армения.

В основном, я так понимаю, если этот вопрос и будет обсуждаться, то будет принято некое политическое заявление, подталкивающие стороны к диалогу и спокойному решению проблем.

Ведь это — даже не пограничный инцидент. Там не было ни ранений, ни гибели военнослужащих. Просто Азербайджан уточнял линию границы, а у Армении это не встретило энтузиазма и желания в этом вопросе участвовать.

"Караул!" — внутри Армении

Поэтому крики "караул!" обусловлены чисто внутриполитической ситуацией в Армении. Пашинян должен сейчас изображать из себя защитника армянских рубежей, иначе его заклюют и без того агрессивные конкуренты.

Армянская политическая элита, разумеется, и слышать не желает о мирном процессе установления линии государственных границ на основе советских карт середины 70-х годов. Поэтому в Армении этот вопрос политизирован абсолютно.

Но Ильхам Гейдарович Алиев занимает очень взвешенную, спокойную и разумную позицию. И Владимир Владимирович Путин подходит к этому также взвешенно и спокойно. Очень спокойная взвешенная позиция — у министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Только Ереван нервничает, кричит, обращается за помощью. И тут же на это откликнулись внешние игроки. Посмотрите, Макрон "вдруг" начал активно играть на армянской стороне.

— Не вдруг, конечно. Этому есть много причин — целый ряд.

— Да. Видимо, совместное селфи с Пашиняном требует от Макрона таких активных действий. И Госдепартамент США "вдруг" озаботился этой проблемой. Понятно, американцы хотят влезть в регион.

Зачем США и Франция лезут на Кавказ?

Они хотели, чтобы именно они были здесь арбитрами, а не Россия. Поэтому со стороны Вашингтона и Парижа это — такая достаточно циничная и подлая политика, недружественная, кстати говоря, Азербайджану. Завуалировано либо прямо они здесь поддерживают позицию Еревана, встали на сторону Пашиняна.

Кстати говоря, надо обратить внимание, что 22 мая в Ереване открылся первый американо-армянский форум политологов. Это, конечно, тоже — совсем не вдруг.

Важно, что он проходил, как официально было сказано организаторами, при финансовой и организационной поддержке посольства США в Армении.

Американцы снова пробуют и дальше будут пытаться в открытую искать себе новых союзников, вербовать агентуру влияния, обрабатывать ее…

В Армении, напомню, самое большое американское посольство на постсоветском пространстве. И фактически именно оно проводит сегодня такой прямой кастинг американской агентуры влияния и просто агентуры в Ереване, в Армении и всем регионе. Будем наблюдать за этим процессом со вниманием.