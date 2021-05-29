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Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко: без России Армению расколят как орех

Мир

Что сейчас происходит вокруг Нагорного Карабаха? Как складываются отношения между Арменией и Азербайджаном после 44-дневной войны? Действительно ли и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выдвинул ультиматум президенту России Владимиру Путину? Если так, то чем это грозит маленькой, но безрассудно гордой стране? Как ситуация может развиваться дальше? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко: без России Армению расколят как орех

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— Игорь, отношения между Арменией и Азербайджаном после недавней войны как бы как-то нормализуются и выстраиваются, но все равно постоянно возникают какие-то обострения, делаются непонятные заявления. Недавно Владимир Путин разговаривал с руководителями этих государств.

Подробности бесед не афишируются, но обе стороны вроде бы высказывают России благодарность за участие и поддержку. С другой стороны, Никол Пашинян чуть ли не хочет выставить нам ультиматум, что-либо вы помогаете нам по-полной, в том числе оказываете военную помощь, либо мы выходим из ОДКБ.

Возможно ли, что такое заявление, предостережение или пожелание уже негромко прозвучало или такой уже действительно ультиматум готовится армянской стороной? Насколько такая ситуация может быть реальной, как вы считаете?

— Честно говоря, я не знаю, выдвигал ли Пашинян такой ультиматум, либо не выдвигал. Не берусь судить. Но если такой бы ультиматум официально был бы выдвинут, будет поставлен, то это будет означать конец Армении как государства.

Сегодня Армения существует лишь благодаря тому, что она опирается на помощь России и ОДКБ. Фактически Россия является гарантом ее суверенитета и независимости. Без России, без опоры на Москву Армения просто обречена.

Грецкий орех Армения

Армения, как грецкий орех, помещенный в тиски: с одной стороны — Азербайджан, с другой стороны — Турция. Без России ее просто сразу же раздавят.

Поэтому выдвигать Москве какие-либо ультиматумы со стороны абсолютно любого армянского политика будет просто самоубийством — своим политическим и самоубийством всей Армении, если это — политик высокого уровня.

У меня нет информации, что Пашинян выдвигал такие ультиматумы, либо обозначал намерения их делать. Но думаю, что те данные, которые вы привели, все-таки, наверное, вбросы.

— Это обсуждалось в Telegram-каналах.

— Там много что говорится и обсуждается. Интернет — он и есть интернет. А если всерьез, то для Армении это означало бы тотальное полное самоубийство.

И наконец, Москва не позволит, чтобы Ереван там что-то указывал России либо шантажировал ее. Я думаю, что не только к Армении это относится, а вообще к любому государству. Мы это видим. А здесь к тому же — совершенно разные весовые категории.

— У нас также — совершенно разные категории и с Литвой. Но там какие-то немыслимые вещи высказывают. Латвия тоже решила наказать Россию так, что мы почувствуем всю жесткость действий Латвии. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пригрозил России новыми экономическими санкциями, в сравнении с которыми нынешние ограничения покажутся нам легкой прогулкой.

— Они могут говорить, что угодно, надеясь на помощь западных кураторов. А для Армении отказ от союзничества и опоры на Россию будет означать быстрое тотальное схлопывание, аннигиляцию. Хотят — пусть попробуют.

Пограничный вопрос

Понятно, что эти вопросы возникают в связи с напряженностью при делимитации армяно-азербайджанской границы.

В условиях, когда у Пашиняна на носу досрочные парламентские выборы, он пытается быть святее папы Римского и кричит "караул!" там, где следовало бы просто элементарно и спокойно вести совместную с Азербайджаном работу по определению точной линии государственной границы.

Фактически 30 лет границы как таковой между Арменией и Азербайджаном не было, поскольку Армения оккупировала 7 районов Азербайджана. В этих районах велась хозяйственная деятельность, где было возможно, велась добыча полезных ископаемых.

За это время армянские приграничные села разрослись. Часть домов и сельхозугодий фактически находилась на азербайджанской территории.

После того, как по результатам трехстороннего заявления Армения передала Азербайджану прежде оккупированные районы, возникают проблемы, связанные с делимитацией и демаркацией линии границы.

Да, есть разные подходы к этой проблеме. Я думаю, что самый разумный подход — это советские карты середины 70-х годов, где точно обозначена линия административной границы между Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

Надо брать эти карты, использовать системы глобального позиционирования — GPS, ГЛОНАСС — и совместными усилиями эту границу обозначать. Но для Армении этот вариант, судя по всему, неприемлем. Чисто по политическим соображениям сегодня Пашинян заниматься этим не хочет.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы турция армения азербайджан никол пашинян игорь коротченко
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