СССР готовился отдать Курилы назло Китаю

Пресса Японии в очередной раз подняла вопрос Курил. Как сообщило агентство Kyodo, в 70-х годах ХХ века СССР из-за Китая был готов передать Японии два из четырёх островов.

В доступе якобы появились соответствующие документы на эту тему. Журналисты заявили, что Москва хотела добиться подписания мирного договора с Токио из-за улучшения отношений Японии и КНР.

Речь шла о передаче островов Хабомаи и Шикотан. В то же время СССР занимал твёрдую позицию не принимать претензии Токио на крупные острова Кунашир и Итуруп.

Советские власти на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года составили проект мирного договора, согласно которому СССР был готов передать Японии два острова, ожидая в ответ гарантий ненападения.

Отмечается, что проект документа запрещал сторонам угрожать друг другу применением оружия, а также предоставлять другим странам свою территорию для военных действий против любой из них.

В теории Япония была бы обязана демилитаризовать острова после передачи и в будущем прекратить выдвигать территориальные претензии. Но проект не стал реальностью потому, что Япония настаивала на передаче всех островов. Во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года о нём не было ни слова.

Напомним, Москва и Токио после Второй мировой войны так и не заключили мирный договор.

Япония до сих пор претендует на Южные Курилы, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны.

В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию по поводу намерений передать Хабомаи и Шикотан, но ни к чему не пришли. В Кремле считают, что Токио прежде всего должен признать итоги Второй мировой войны.

Сразу после окончания войны весь архипелаг был включён в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Со своей стороны, Россия считает, что её суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Как уже сообщала "Правда.Ру", японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато в своей статье на портале Newsweek Japan предложил "взять Россию измором" в вопросе возвращения Южных Курил.

По его словам, нужно дождаться момента, когда национальная мощь РФ значительно снизится, как в 1990-е годы, или когда Китай в полную силу проявит свои амбиции на российском Дальнем Востоке.

Со своей стороны, глава МИД Сергей Лавров ранее по этому поводу делал заявление, что международные обязательства, которые брал на себя Советский Союз, Россия готова выполнять.

В том числе декларацию правительств Японии и Советского Союза 1956 года, в которой чётко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом, не рассматривают друг друга в качестве врагов, а будут выстраивать отношения на принципах миролюбия и добрососедства.

Не так давно президент Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились активизировать разговор по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Поэтому сначала подписание договора, а затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух вот этих островов, подытожил Лавров.

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