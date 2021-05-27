Прага vs Москва. Как в Чехии "проспали" "уроки мужества"? — Игорь Коротченко

Президент Чешской республики Милош Земан извинился за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. И удивился, что Россия внесла Чехию в список недружественных государств. Казалось бы какая связь с нашими учебниками? А она таки есть. Будут ли сделаны всесторонние принципиальные выводы и предприняты соответствующие действия? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, президент Чехии Милош Земан страшно удивился, что мы вписали Чехию в число недружественных государств, обиделся и сказал: мы же вам — никак не враги. Одновременно он извинился за бомбардировки Югославии в 1999 году и сказал, что этим снял со своей души большой груз, который он нес почти 30 лет.

За извинениями обычно следуют какие-то действия, компенсации. Конечно, он — президент маленькой страны, хотя и члена НАТО. Хотя он говорит много очень разумных вещей, но у него, к сожалению, недостаточно власти.

— Земан ничего не решает в Чехии. Это — фигура, у которой нет реальных полномочий. Чехия — не президентская, а парламентская республика. Конечно, это — все-таки заявление политического деятеля, но его вес в чешской политической системе весьма незначителен.

В этом плане его какие-то разумные слова — это не более чем слова политика, который не имеет реальных рычагов власти. Это такая же фигура как английская королева, которая лишь номинально стоит во главе государства.

— Лишнего не скажет английская королева, но её слова весьма весомы.

— Это понятно. Тем не менее, президент Израиля, президент Чехии, президент Армении — во многом декоративные фигуры, которые не обладают соответствующим потенциалом с точки зрения влияния на события, тем более не определяют политику, в том числе и внешнюю политику своих государств.

Таково конституционное устройство этих стран. И в данном случае те добрые слова, которые Земан говорит, это не более чем добрые слова. Курс Чехии сегодня, к сожалению, враждебен России.

Это удивительно, конечно. Мы же спасали Прагу от разрушений. И уличные бои велись просто пехотой советской без применения тяжелой артиллерии, авиации, потому что все хотели сохранить людей и город.

— Да, маршал Конев хотел сохранить. За все это пришлось заплатить высокой ценой — жизнями наших солдат. А теперь его памятник убрали…

— Конечно. Они гибли во имя спасения тогдашней Чехословакии. Прошло несколько десятилетий, теперь уже власти и население в подавляющем большинстве своем, к сожалению, либо забыли, либо не хотят вспоминать о том, что сделали наши солдаты для освобождения и спасения этой страны.

— Выросло поколение, которому об этом ничего не говорили, поэтому многие уже действительно не знают про это. У нас тоже есть такая же проблема. Недавно даже Президент Владимир Путин говорил про наши учебники… Сейчас — тысячи учебников.

После этого в Министерстве образования проверили учебники по истории. Выяснилось, что во многих из них не рассказано даже про подвиг Брестской крепости, оборону Севастополя, Сталинградскую битву и другие значимые события Великой Отечественной войны. Что уж говорить про европейские страны, которые находятся под прессингом США…

— Наше Министерство образования действительно во многом не справляется с поставленными задачами. Все внимание уделяется только этому пресловутому ЕГЭ, идет натаскивание, заучивание механическое. В результате отсутствует развитие школьников как думающих личностей.

— Фактически уделяют внимание только трем предметам, которые надо учить для ЕГЭ.

— Мы не воспитываем в школе гражданина и патриота, мы воспитываем некого работника, который дальше должен встроиться в какой-то контур и работать на прибавочную стоимость тех компаний, где будет востребован его труд.

Это — абсолютно неоправданная и вредная система, я считаю. А что, разве никто не контролировал этот процесс? И спросить не с кого?… В любом случае надо брать лучшее из советской системы образования.

— Сейчас организация родителей выступила с серьезной инициативой об отмене ЕГЭ и возвращении к нормальным экзаменам, которые все-таки дают человеку некоторое представление о мире — более реалистичное и широкое, нежели есть сейчас. Возможно это сделать в ближайшем будущем будущем, как вы считаете?

— Это вопрос — не ко мне, а к руководству государства… На самом деле в нашей стране при наличии политической воли абсолютно исполнимо всё, включая борьбу с коррупцией, а не имитацию этой борьбы. При желании всё это можно сделать достаточно быстро.

Жесткая вертикаль, гибкие исполнители

И в этом плане, поскольку у нас — жесткая вертикаль власти, любые решения можно быстро, эффективно претворить в жизнь.

Есть еще, конечно, вопрос в исполнителях, но главный вопрос в том, есть ли политическая воля или ее нет — вот это главные, в принципе, проблемы, с которыми мы сталкиваемся.

А реформа в школе действительно очень нужна. И нечего сложного для этого не требуется — надо просто переходить на прежние проверенные стандарты.

Может быть, имеет смысл ввести также специальный курс в рамках уроков истории, отдельный учебник сделать "Великая Отечественная война Советского Союза".

— В Советском Союзе были уроки мужества, "Зарница" и много ещё чего очень хорошего и нужного. Поэтому даже придумывать ничего не надо, все это было.

— Да. Тем не менее, раз говорят, что в учебниках просто невозможно поместить достаточно материала, надо создавать дополнительные материалы и другие направления.