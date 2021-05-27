EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

Прага vs Москва. Как в Чехии "проспали" "уроки мужества"? — Игорь Коротченко

Мир

Президент Чешской республики Милош Земан извинился за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. И удивился, что Россия внесла Чехию в список недружественных государств. Казалось бы какая связь с нашими учебниками? А она таки есть. Будут ли сделаны всесторонние принципиальные выводы и предприняты соответствующие действия? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Прага vs Москва. Как в Чехии "проспали" "уроки мужества"? — Игорь Коротченко

Читайте начало интервью:

Встреча Блинкена и Лаврова — прелюдия к саммиту на высшем уровне

Игорь Коротченко: маски сброшены, иллюзий по поводу Запада больше нет

Игорь Коротченко: Договор об открытом небе мёртв

— Игорь, президент Чехии Милош Земан страшно удивился, что мы вписали Чехию в число недружественных государств, обиделся и сказал: мы же вам — никак не враги. Одновременно он извинился за бомбардировки Югославии в 1999 году и сказал, что этим снял со своей души большой груз, который он нес почти 30 лет.

За извинениями обычно следуют какие-то действия, компенсации. Конечно, он — президент маленькой страны, хотя и члена НАТО. Хотя он говорит много очень разумных вещей, но у него, к сожалению, недостаточно власти.

— Земан ничего не решает в Чехии. Это — фигура, у которой нет реальных полномочий. Чехия — не президентская, а парламентская республика. Конечно, это — все-таки заявление политического деятеля, но его вес в чешской политической системе весьма незначителен.

В этом плане его какие-то разумные слова — это не более чем слова политика, который не имеет реальных рычагов власти. Это такая же фигура как английская королева, которая лишь номинально стоит во главе государства.

— Лишнего не скажет английская королева, но её слова весьма весомы.

— Это понятно. Тем не менее, президент Израиля, президент Чехии, президент Армении — во многом декоративные фигуры, которые не обладают соответствующим потенциалом с точки зрения влияния на события, тем более не определяют политику, в том числе и внешнюю политику своих государств.

Таково конституционное устройство этих стран. И в данном случае те добрые слова, которые Земан говорит, это не более чем добрые слова. Курс Чехии сегодня, к сожалению, враждебен России.

Это удивительно, конечно. Мы же спасали Прагу от разрушений. И уличные бои велись просто пехотой советской без применения тяжелой артиллерии, авиации, потому что все хотели сохранить людей и город.

— Да, маршал Конев хотел сохранить. За все это пришлось заплатить высокой ценой — жизнями наших солдат. А теперь его памятник убрали…

— Конечно. Они гибли во имя спасения тогдашней Чехословакии. Прошло несколько десятилетий, теперь уже власти и население в подавляющем большинстве своем, к сожалению, либо забыли, либо не хотят вспоминать о том, что сделали наши солдаты для освобождения и спасения этой страны.

— Выросло поколение, которому об этом ничего не говорили, поэтому многие уже действительно не знают про это. У нас тоже есть такая же проблема. Недавно даже Президент Владимир Путин говорил про наши учебники… Сейчас — тысячи учебников.

После этого в Министерстве образования проверили учебники по истории. Выяснилось, что во многих из них не рассказано даже про подвиг Брестской крепости, оборону Севастополя, Сталинградскую битву и другие значимые события Великой Отечественной войны. Что уж говорить про европейские страны, которые находятся под прессингом США…

— Наше Министерство образования действительно во многом не справляется с поставленными задачами. Все внимание уделяется только этому пресловутому ЕГЭ, идет натаскивание, заучивание механическое. В результате отсутствует развитие школьников как думающих личностей.

— Фактически уделяют внимание только трем предметам, которые надо учить для ЕГЭ.

— Мы не воспитываем в школе гражданина и патриота, мы воспитываем некого работника, который дальше должен встроиться в какой-то контур и работать на прибавочную стоимость тех компаний, где будет востребован его труд.

Это — абсолютно неоправданная и вредная система, я считаю. А что, разве никто не контролировал этот процесс? И спросить не с кого?… В любом случае надо брать лучшее из советской системы образования.

— Сейчас организация родителей выступила с серьезной инициативой об отмене ЕГЭ и возвращении к нормальным экзаменам, которые все-таки дают человеку некоторое представление о мире — более реалистичное и широкое, нежели есть сейчас. Возможно это сделать в ближайшем будущем будущем, как вы считаете?

— Это вопрос — не ко мне, а к руководству государства… На самом деле в нашей стране при наличии политической воли абсолютно исполнимо всё, включая борьбу с коррупцией, а не имитацию этой борьбы. При желании всё это можно сделать достаточно быстро.

Жесткая вертикаль, гибкие исполнители

И в этом плане, поскольку у нас — жесткая вертикаль власти, любые решения можно быстро, эффективно претворить в жизнь.

Есть еще, конечно, вопрос в исполнителях, но главный вопрос в том, есть ли политическая воля или ее нет — вот это главные, в принципе, проблемы, с которыми мы сталкиваемся.

А реформа в школе действительно очень нужна. И нечего сложного для этого не требуется — надо просто переходить на прежние проверенные стандарты.

Может быть, имеет смысл ввести также специальный курс в рамках уроков истории, отдельный учебник сделать "Великая Отечественная война Советского Союза".

— В Советском Союзе были уроки мужества, "Зарница" и много ещё чего очень хорошего и нужного. Поэтому даже придумывать ничего не надо, все это было.

— Да. Тем не менее, раз говорят, что в учебниках просто невозможно поместить достаточно материала, надо создавать дополнительные материалы и другие направления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы чехия учебники милош земан образование история россии игорь коротченко
Новости
Путин объяснил, какой должна быть армия РФ
В Швейцарии обвинили Белоруссию в махинациях с сообщением о бомбе на Ryanair
Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии
В подмосковном Реутове появились странные птицы
UEC отменил чемпионат Европы по велотреку в Минске
Пригожин рассказал о целях судебных исков к представителям "оппозиции"
Инициатива подрывного характера: эксперт о четырёхдневной рабочей неделе
Екатерина Андреева сменила имидж из-за стресса
Яшин назвал Капризова будущей суперзвездой НХЛ
Депутат Госдумы объяснил, почему в России останется пятидневная рабочая неделя
Последние материалы
UEC отменил чемпионат Европы по велотреку в Минске
Пригожин рассказал о целях судебных исков к представителям "оппозиции"
Что или кто вынуждает США договариваться с Россией
Инициатива подрывного характера: эксперт о четырёхдневной рабочей неделе
Екатерина Андреева сменила имидж из-за стресса
Яшин назвал Капризова будущей суперзвездой НХЛ
Депутат Госдумы объяснил, почему в России останется пятидневная рабочая неделя
Почему Израиль проиграл ХАМАС
Зеки "высокого полёта": кто и как зарабатывает сотни тысяч, сидя в тюрьме
Протасевича создали Лукашенко и Путин
Популярное
Здоровье и профилактика
Шум в голове может оказаться симптомом опухоли

Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?

Шум в голове может оказаться симптомом опухоли
Как замаскировать "простуду"
Дерматология
Как замаскировать "простуду"
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
Происшествия
СМИ: Ефремова отправили под домашний арест в Москву
Любовь Степушова Протасевича создали Лукашенко и Путин Любовь Степушова Антон Евсеев Курьезы науки: Рентген посрамил молодых Антон Евсеев Соломон Соловьев Знак зодиака 27 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Новости Белоруссии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников