США взрастили Китай и теперь спасаются "дружбой" с Россией

Укрепляющееся сотрудничество России и Китая не может не волновать США, которые — по крайней мере сейчас — вынуждены искать способ "противостояния на двух фронтах".

Не поэтому ли Вашингтон вдруг начал делать явные реверансы России:

и Байден вдруг передумал активно мешать строительству СП-2 и говорит о желании встретиться с Путиным;

и Блинкен был весьма любезен на встрече с Лавровым.

Не разросшаяся ли мощь Китая заставляет американцев задуматься о сотрудничестве с Россией? Или при любом раскладе они Москву со счетов не были бы готовы сбросить?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров побеседовал с журналистом-международником, работающим в США, Рустемом Сафроновым.

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— Конечно, если бы Россия развалилась, будем так говорить, как Югославия, то такими подконтрольными территориями были бы Московия, Сибирь, еще что-нибудь, например, казачество юга России.

Да, с такими образованиями Соединенным Штатам, конечно, было бы гораздо проще иметь дело и руководить ими, включить их в единый мировой рынок под своим руководством.

Но я думаю, что здесь еще существуют и другие факторы:

воля народов России, воля российского руководства, президента и так далее — которые не позволят нас дезинтегрировать и развалить по примеру Советского Союза.

Тем более мы уже научены опытом 1991 года.

— Опытом мы научены, причем именно китайский пример, по-моему, вообще самый показательный. Все помнят, как Китай в одну ночь, наверное, отказался от отношений с Тайванем и выстроил отношения с США…

— Это спасибо Генри Киссинджеру, который открыл Китай для Соединенных Штатов и во многом, конечно, помог тому, чтобы Китай вышел на мировую арену.

США сами взрастили Китай

— Тогда Соединенным Штатам нужен был союзник. СССР же, грубо говоря, как сверхдержава делил мир пополам с США, контролируя Восточную Европу, имея плацдарм в виде Кубы, имея в Латинской Америке, в Африке и Азии серьезные позиции.

И развивающееся вооруженное движение тоже внушало большой страх. В Монголии, в Мозамбике они же были вынуждены такой одиозный режим поддерживать до последнего.

Сейчас об этом не очень принято вспоминать. Ведь и Тэтчер, и Рейган считали, что это такой замечательный оплот в борьбе с мировым коммунизмом, хотя это был позорный режим для XX века.

Еще в 1985 году на нашей памяти было раздельное проживание людей, паспорта, пропуска, чтобы в район для белых прийти и так далее.

Но с тех пор много воды утекло.

Китай понадобился в начале 70-х Соединенным Штатам именно для того, чтобы подорвать мощь Советского Союза. В своих воспоминаниях генерал Леонов, который возглавлял аналитический центр в КГБ, писал, что одно время Юрий Владимирович Андропов сказал, что надо вообще достичь военного паритета со странами НАТО и с Китаем.

СССР боролся, сколько мог

Представляете, какая непосильная задача стояла для Советского Союза, который жил в смысле бытовом беднее, чем вся Восточная Европа. Долгое время наши люди были готовы терпеть, затягивать пояса, помня про 1941 год. Была такая присказка у всех: "лишь бы не было войны".

Но в 80-е этот посыл стал себя потихоньку исчерпывать.

И уже люди хотели улучшения своей жизни. Оно происходило, но недостаточно быстро с точки зрения большинства населения.

А эти расходы на вооружение и выстраивание военного паритета со всеми-всеми-всеми, конечно, очень сильно подорвало нашу экономику.

Подход России отличается от советского

Сейчас российское руководство действует по принципу разумной достаточности и асимметричных ответов. Военное поражение нам не грозит, я думаю.

А внутреннее — только укрепление экономики и развитие наших регионов могло бы нас вывести вровень с Западом для более конструктивного разговора. Сейчас мы должны наш минимум отстоять: защитить "Северный поток", вывести Крым за скобки будущих отношений с Западом, чтобы он не был предметом постоянных попреков, и договориться о снижении военной активности в Восточной Европе, где по-прежнему наблюдается переброска американских военных.

— А что, мы больше не собираемся делить мир с американцами?

— Сейчас все-таки стоит вопрос в том, чтобы сохранить наше влияние в бывших республиках Советского Союза.

Мы видим, как уходит из-под российского влияния Грузия и устремляется на Запад.

То же самое происходит с нашей бывшей житницей — Украиной. И очень трудно сказать, когда в исторической перспективе может состояться новая Переяславская рада. Пока на ближайшие десятилетия не просматривается эта перспектива.

Сложная ситуация складывается в Белоруссии, потому что во всех наших государствах встает вопрос поколенческой смены.

Партийно-политическая система и в России, и в Белоруссии не является достаточно устойчивой, идеологии неопределенные, поэтому кто придет на смену нашим руководителям, смогут ли они сохранить курс на наше единство славянское, на постсоветское единство — это очень трудно предсказывать.

Очень мощным аттрактором, притяжением остается Запад, несмотря на все упреки, что обратный расизм развивается, ЛГБТ торжествует и так далее. Прежде всего, в силу экономических и социальных факторов.

Чем современные Штаты и Запад берут "бывших советских"?

Я преподавал как-то на курсах на Иссык-Куле, где были журналисты из Средней Азии. Это было 8 лет назад. Со многими поддерживаю отношения. Переписывался с одной таджикской журналистской. Она хочет, например, на Запад. Хотя владеет тремя языками — таджикским, русским и английским — тем не менее она хотела бы на Запад. Ей кажется, что в России не так дружественно относятся к мигрантам. И самое главное, в России не предлагают такого количества бесплатных стажировок, как предлагают в США и Европе.

— То-то в Европе все так "доброжелательны" к мигрантам! Мы, конечно, самый "худший" пример.

— На самом деле, конечно, мигранты мигрантам рознь. В Европе культурный разрыв, конечно, между мигрантами и местными жителями сильнее гораздо.

А у нас это все-таки постсоветские люди — это почти что свои.

Там есть фобии, неприязнь. Но им гораздо легче пройти адаптацию в России. Но мы меньше создаем каких-то условий привлекательных, в том числе и для продвинутых кадров, чтобы они у нас работали, жили или к нам приезжали учиться, и это расширяло бы нашу мягкую силу.

Ведь США именно этим достигают успеха.

Почему так много сторонников американского образа жизни? Не потому, что там длинные автомобили и чистые улицы, а потому что Соединенные Штаты что-то делали для этих людей и демонстрировали не только богатство, но и это желание их как-то соблазнить.