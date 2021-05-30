США взрастили Китай и теперь спасаются "дружбой" с Россией

Укрепляющееся сотрудничество России и Китая не может не волновать США, которые — по крайней мере сейчас — вынуждены искать способ "противостояния на двух фронтах".
Не поэтому ли Вашингтон вдруг начал делать явные реверансы России:
Не разросшаяся ли мощь Китая заставляет американцев задуматься о сотрудничестве с Россией? Или при любом раскладе они Москву со счетов не были бы готовы сбросить?
Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров побеседовал с журналистом-международником, работающим в США, Рустемом Сафроновым.
Читайте начало интервью:
Новый тур холодной войны: политики заняты расталкиванием друг друга локтями
Насчёт Путина Запад не заблуждается: его боятся как сильного игрока
Запад недоумевает: почему Россия не хочет быть его колонией
Что или кто вынуждает США договариваться с Россией
"Ястребы" недовольны поведением Байдена и Блинкена, но тихо
— Конечно, если бы Россия развалилась, будем так говорить, как Югославия, то такими подконтрольными территориями были бы Московия, Сибирь, еще что-нибудь, например, казачество юга России.
Да, с такими образованиями Соединенным Штатам, конечно, было бы гораздо проще иметь дело и руководить ими, включить их в единый мировой рынок под своим руководством.
Но я думаю, что здесь еще существуют и другие факторы:
Тем более мы уже научены опытом 1991 года.
— Опытом мы научены, причем именно китайский пример, по-моему, вообще самый показательный. Все помнят, как Китай в одну ночь, наверное, отказался от отношений с Тайванем и выстроил отношения с США…
— Это спасибо Генри Киссинджеру, который открыл Китай для Соединенных Штатов и во многом, конечно, помог тому, чтобы Китай вышел на мировую арену.
— Тогда Соединенным Штатам нужен был союзник. СССР же, грубо говоря, как сверхдержава делил мир пополам с США, контролируя Восточную Европу, имея плацдарм в виде Кубы, имея в Латинской Америке, в Африке и Азии серьезные позиции.
И развивающееся вооруженное движение тоже внушало большой страх. В Монголии, в Мозамбике они же были вынуждены такой одиозный режим поддерживать до последнего.
Сейчас об этом не очень принято вспоминать. Ведь и Тэтчер, и Рейган считали, что это такой замечательный оплот в борьбе с мировым коммунизмом, хотя это был позорный режим для XX века.
Еще в 1985 году на нашей памяти было раздельное проживание людей, паспорта, пропуска, чтобы в район для белых прийти и так далее.
Но с тех пор много воды утекло.
Китай понадобился в начале 70-х Соединенным Штатам именно для того, чтобы подорвать мощь Советского Союза. В своих воспоминаниях генерал Леонов, который возглавлял аналитический центр в КГБ, писал, что одно время Юрий Владимирович Андропов сказал, что надо вообще достичь военного паритета со странами НАТО и с Китаем.
Представляете, какая непосильная задача стояла для Советского Союза, который жил в смысле бытовом беднее, чем вся Восточная Европа. Долгое время наши люди были готовы терпеть, затягивать пояса, помня про 1941 год. Была такая присказка у всех: "лишь бы не было войны".
Но в 80-е этот посыл стал себя потихоньку исчерпывать.
И уже люди хотели улучшения своей жизни. Оно происходило, но недостаточно быстро с точки зрения большинства населения.
А эти расходы на вооружение и выстраивание военного паритета со всеми-всеми-всеми, конечно, очень сильно подорвало нашу экономику.
Сейчас российское руководство действует по принципу разумной достаточности и асимметричных ответов. Военное поражение нам не грозит, я думаю.
А внутреннее — только укрепление экономики и развитие наших регионов могло бы нас вывести вровень с Западом для более конструктивного разговора. Сейчас мы должны наш минимум отстоять: защитить "Северный поток", вывести Крым за скобки будущих отношений с Западом, чтобы он не был предметом постоянных попреков, и договориться о снижении военной активности в Восточной Европе, где по-прежнему наблюдается переброска американских военных.
— А что, мы больше не собираемся делить мир с американцами?
— Сейчас все-таки стоит вопрос в том, чтобы сохранить наше влияние в бывших республиках Советского Союза.
Партийно-политическая система и в России, и в Белоруссии не является достаточно устойчивой, идеологии неопределенные, поэтому кто придет на смену нашим руководителям, смогут ли они сохранить курс на наше единство славянское, на постсоветское единство — это очень трудно предсказывать.
Очень мощным аттрактором, притяжением остается Запад, несмотря на все упреки, что обратный расизм развивается, ЛГБТ торжествует и так далее. Прежде всего, в силу экономических и социальных факторов.
Я преподавал как-то на курсах на Иссык-Куле, где были журналисты из Средней Азии. Это было 8 лет назад. Со многими поддерживаю отношения. Переписывался с одной таджикской журналистской. Она хочет, например, на Запад. Хотя владеет тремя языками — таджикским, русским и английским — тем не менее она хотела бы на Запад. Ей кажется, что в России не так дружественно относятся к мигрантам. И самое главное, в России не предлагают такого количества бесплатных стажировок, как предлагают в США и Европе.
— То-то в Европе все так "доброжелательны" к мигрантам! Мы, конечно, самый "худший" пример.
— На самом деле, конечно, мигранты мигрантам рознь. В Европе культурный разрыв, конечно, между мигрантами и местными жителями сильнее гораздо.
А у нас это все-таки постсоветские люди — это почти что свои.
Там есть фобии, неприязнь. Но им гораздо легче пройти адаптацию в России. Но мы меньше создаем каких-то условий привлекательных, в том числе и для продвинутых кадров, чтобы они у нас работали, жили или к нам приезжали учиться, и это расширяло бы нашу мягкую силу.
Ведь США именно этим достигают успеха.
Почему так много сторонников американского образа жизни? Не потому, что там длинные автомобили и чистые улицы, а потому что Соединенные Штаты что-то делали для этих людей и демонстрировали не только богатство, но и это желание их как-то соблазнить.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Юморист Михаил Галустян разместил на своей страничке в Instagram фрагмент номера КВН, который показался подписчикам провидческим и актуальным в связи с последними событиями в Белоруссии.