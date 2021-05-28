"Ястребы" недовольны поведением Байдена и Блинкена, но тихо

20 мая глава российского МИД в Рейкьявике впервые встретился с госсекретарём США. "Разговор с Энтони Блинкеном носил откровенный характер, — заявил по итогам встречи Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне "Новое знание". — Я был очень откровенен, он тоже, и слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России…"

А как в Соединённых Штатах оценивают общение Блинкена и Лаврова?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров побеседовал с журналистом-международником, работающим в США, Рустемом Сафроновым.

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— В основном, конечно, американские СМИ пишут, что Блинкен подчеркнул свою принципиальную позицию по Навальному, по кибератакам. И делают выводы, что "мы, мол, будем стоять на этом, но будем сотрудничать по ограничению стратегических вооружений".

А ещё политические деятели комментируют шаг Байдена по неподдержанию санкций в отношении "Северного потока-2". В то время, как Министерство иностранных дел Германии назвало это позитивным шагом, Марко Рубио, сенатор от Флориды, республиканец, известный своими очень правыми взглядами, сказал, что это "очень слабый шаг со стороны Байдена, который демонстрирует его слабость как президента".

Ястребы, конечно, в вашингтонском политическом классе недовольны и решением Байдена, и переговорами Блинкена и Лаврова.

Они считают, что на Россию надо продолжать давить. Ибо надеются, что в России наступит какой-то внутренний кризис, Путин падет.

— Переждать хотят, да?

— Да. И тогда, может быть, придет какой-то более податливый лидер, который сможет принять их условия.

Дадут ли Байдену нормально пообщаться с Путиным?

Байден многое поставил на противопоставление себя Трампу. И по многим параметрам он уже высказался гораздо более жестко, радикально, в том числе и в отношении России.

То есть всю необходимую PR-часть он выполнил. Он перед своим истеблишментом формально чист.

Но Соединенные Штаты не заинтересованы полностью испортить отношения с Россией и довести дело до предвоенной ситуации. Им нужен какой-то баланс растущей мощи Китая, от которого они всё больше экономически зависят. Не могут уже по целому ряду параметров противостоять Китаю в Юго-Восточной Азии, в зоне Тихого океана.

Поэтому полностью испортить отношения с Россией, укрепив тем самым ее стратегическое союзничество с Пекином, они не рискнут.

Я выстраиваю возможную логику американской администрации:

найдя общий язык с Россией, Белый дом смог бы играть на каких-то возможных противоречиях между ней и Китаем.

Я думаю, что по такому сценарию будет все развиваться.

— В ближайшие недели все-таки состоится встреча Путина и Байдена. Не зря же так все доброжелательно отзывались по итогам переговоров Блинкена и Лаврова. Видимо, они действительно о чем-то договорились, какая-то дорожная карта сформирована.

— Я остаюсь оптимистом, несмотря на скептические прогнозы многих, что на нас будут давить, нас хотят разоружить. Я остаюсь оптимистом. Я думаю, что они смогут выстроить хоть какие-то мосты, не может быть так, чтобы такая встреча кончилась ничем.