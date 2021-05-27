Что или кто вынуждает США договариваться с Россией

Не так давно на большой шахматной доске опять начали двигать фигуры. Опять начались игры и переговоры: в Рейкьявике встретились госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Лавров

И даже доброжелательно говорили. Единственное, что многим показалось странным, так это то, что там были ограничены журналисты и с той, и с другой стороны.

А ещё политологи отмечают, что не очень нормально до такой степени довести отношения двух стран, что к рядовой встрече на полях саммита приковано внимание всего мира, словно там вершится мировая политика.

Но министры поговорили, и вроде бы даже перспективы встречи Байдена и Путина из туманных стали реалистичными в районе нескольких недель.

Получается, что Россия и США могут договариваться? Тогда зачем прежде так сильно Вашингтон хамил, Байден Путина обозвал убийцей? И как после этого мы разговариваем?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров побеседовал с журналистом-международником, работающим в США, Рустемом Сафроновым.

Читайте начало интервью:

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Насчёт Путина Запад не заблуждается: его боятся как сильного игрока

Запад недоумевает: почему Россия не хочет быть его колонией

— Был эпизод, когда филиппинский президент Родриго Дутерте назвал Обаму сукиным сыном. Ну что, Обама как-то реагировал? Он просто посмеялся. И потом все равно было какое-то сотрудничество между Филиппинами и Соединенными Штатами.

Что касается того высказывания Байдена, то журналист Стефан Ополос в интервью его спровоцировал.

Он же его поставил в такую ситуацию, что надо было ответить "да" или "нет":

"Вы перестали пить коньяк по утрам?"

Просто он согласился.

По сути, руководитель любого государства, принимающий решение о военных операциях, о каких-то масштабных делах, связанных с геополитикой, порою, посылает людей в конфликты военные на смерть. Поэтому — при желании — любого руководителя большой страны (большой страны — я подчеркну), не Дании и не Литвы, можно обвинить в том, что он — убийца.

Поэтому это был скорее риторический вопрос. Я думаю, что самым правильным было на него просто не реагировать. Промолчать.

США будут договариваться с Россией. Она им нужна

Мы видим сейчас, что они хотят сотрудничать, они сделали первые шаги к тому, чтобы как-то нормализовать отношения.

Да, я уверен, что Соединенные Штаты хотят сделать это на своих условиях, добившись уступок от России по целому ряду вопросов.

Но мы видим сейчас, что Байден сам сморгнул, что называется, сказав, что не будет поддерживать санкции по "Северному потоку-2".

Но тут, конечно, не только дело в жесткости России, но и в том, что главный союзник Соединенных Штатов на европейском континенте — это Германия, с которой тоже Вашингтону не хочется портить отношения.

Германия умеет считать деньги

А немцы, какие бы они в этом отношении ни были принципиальные, как бы они ни радели за Навального, свой экономический интерес понимают и не собираются вредить сами себе экономически.

Потому что возить сжиженный газ из Соединенных Штатов обойдется им гораздо дороже, чем иметь надежного поставщика — Россию, по трубе.

— Они и из России могут сжиженный газ возить. Мы поставляем его на мировой рынок.

— Да, тем более, что это гораздо ближе и все равно будет дешевле.

И в этом смысле Запад понимает очень хорошо свой интерес.

По этому поводу ещё Ленин шутил. Он говорил, что капиталисты нам продадут ту веревку, на которой мы их и повесим

Но сейчас об этом речи не идет. Просто действительно здесь соображения чисто рациональные, выгоды будут диктовать Германии, чтобы она не отступала.

Афганистан объединит Россию и США?

— Я смотрю, что обозначены какие-то конкретные темы для переговоров — это ядерная ситуация на Корейском полуострове, это иранская сделка и Афганистан.

Получается, что и в Афганистане без нас американцам не разобраться?

— Они не хотят, чтобы снова там появился очаг неподконтрольного им радикального мусульманского терроризма, с одной стороны. А для нас это, конечно, принципиальный момент.

Дестабилизация в Афганистане может привести к дестабилизации в Средней Азии.

Тогда уже и России мало не покажется:

если возобладает боевой агрессивный радикализм, то это может и Россию расколоть пополам через Башкирию, Татарстан и далее по Волге.

Мы видим:

пассионарность в этом регионе существует и нерешенные социальные проблемы тоже;

большое количество молодежи делает этот регион потенциально взрывоопасным.

Поэтому стабилизация ситуации в Афганистане, конечно, в наших интересах. Я думаю, что здесь мы можем о многом договориться с американцами. У нас есть опыт пребывания в Афганистане и вовсе не такой плохой, как это было принято говорить в 90-е годы.

Мы там много всяких объектов инфраструктурных построили или помогли построить, образовательными делами занимались. Например, за что так ратует Запад, за раскрепощение женщины, за ее равные права. Это делалось все в период советского присутствия там гораздо более щадящими методами, чем те, которые пропагандирует сегодня Запад.

— То есть сразу уже от чадры к ЛГБТ, без промежуточного этапа.

— Вот именно. Мы опирались на опыт реформ в советской Средней Азии. И благодаря этому много удалось достигнуть. Но, к сожалению, Афганистану очень не повезло, что он отброшен на многие десятилетия назад в результате всех этих войн и междоусобиц.

Я очень оптимистично на это смотрю, потому что в свое время Соединенные Штаты для дестабилизации Советского Союза использовали афганскую проблему, активно вооружали моджахедов. Инициатором этого был Збигнев Бжезинский. Но я думаю, что сейчас такого подхода не будет хотя бы потому, что американцы получили очень серьезный урок в виде 11 сентября 2011 года.

Я думаю, что сейчас они не повторят этой ошибки и не будут использовать Афганистан для того, чтобы навредить нам.