Игорь Коротченко: маски сброшены, иллюзий по поводу Запада больше нет

После принятия недавних изменений в российском законодательстве американцам будет труднее вмешиваться в российскую внутреннюю повестку и финансировать своих агентов, так называемых оппозиционеров, а на деле — экстремистов, которых они сами у себя считают внутренними террористами. Однако они будут искать другие возможности, но не оставят эту разрушительную работу.

США вроде бы сдали назад и отказались от санкций против "Северного потока-2". Они всерьёз не будут препятствовать? Или это — тоже всего лишь обманка для отвлечения внимания и расслабления? Каких новых пакостей в этом можно от них ожидать? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, вы сказали о том, что сейчас стоит задача перекрыть каналы финансовой помощи оппозиции — агентов влияния из-за рубежа. Но в бюджете США есть статья "помощь демократии в России". Также они финансируют своих людей на Украине, по всему постсоветскому пространству и во всём мире.

Мы прекрасно понимаем, что это за помощь демократии. Они финансируют у нас тех, кого у себя называют внутренними террористами.

Вряд ли такие вопросы обсуждались на недавней встрече министров иностранных дел и будут обсуждаться на возможной встрече руководителей государств. Потому что мы не отступимся, и они — точно так же. Как вы считаете?

— Эти вопросы, конечно, никогда не будут предметом обсуждения. Потому что как американцы работали на подрыв России изнутри, так они и будут работать. Как финансировалась пятая колонна, так она, конечно, и продолжит получать соответствующие транши.

Заниматься этим и остановить, прекратить их поступление — компетенция российских специальных служб — разведки, контрразведки, МВД.

Вопрос — насколько они будут эффективны в том, чтобы процесс иностранного вмешательства во внутриполитические дела в нашей стране был минимален, а лучше всего — полностью нейтрализован. Но это всегда — соревнование щита и меча, разведки и контрразведки.

Теперь — без оглядки на Запад

Сейчас эта тема крайне важна и актуальна, но не в контексте встречи Блинкена и Лаврова и не в контексте возможной встречи Путина и Байдена. Она важна с точки зрения того, что Москва сейчас играет по абсолютно новым правилам.

Если раньше в Кремле все-таки оглядывались на так называемых "партнёров", думали, а что скажут на Западе, как отреагируют, что подумают, сегодня этого комплекса неполноценности у российской внешней политики больше уже нет.

Мир суров и жесток. Маски сброшены. Иллюзий больше у наших вождей, я надеюсь, не осталось. Поэтому все предельно просто, понятно, кому что нужно, кто чего добивается, кто против кого проводит подрывную работу.

Поэтому внешняя политика Российской Федерации теперь будет строиться по новым правилам, отвечающим сегодняшним реалиям.

— Как вы считаете, США на самом деле перестанут строить козни против нашего многострадального "Северного потока-2", как они заявили? Или это некий шаг назад, чтобы сделать два вперёд с другого направления?

Возможно, они не хотели окончательно ссориться и нервировать немцев, которые и так имеют массу поводов для обид к США. Как вы считаете, действительно так и будет или это — просто отвлекающий манёвр и смена тактики?

— Я думаю, это — смена тактика в новых условиях. Лобовым наскоком остановить завершение "Северного потока-2" не получилось, поэтому меняются методы, но цели остаются прежними.

Почему зелёные ФРГ — против газопровода

Впереди в Германии — выборы. В результате этих выборов очень серьезное политическое присутствие может получить Зелёная партия Германии. А немецкие "зеленые" категорически настроены против "Северного потока-2".

Возможно, представитель Зелёной партии получит даже пост министра иностранных дел. Во всяком случае, если они войдут в коалиционное правительство с ХДС/ХСС, то в данном варианте есть все возможности для США задействовать уже этих людей.

Часть их них, возможно даже не некоторые, а многие — это прямая американская агентура влияния, другая часть, может быть, просто агенты ЦРУ закамуфлированные.

США продолжат уничтожать "Северный поток-2" другими средствами

Американцы постараются подорвать "Северный поток-2" уже с позиции своего влияния на людей власти в самой Германии, которые лояльны США и враждебны России в части, касающейся "Северного потока-2".

Поэтому я бы не советовал расслабляться. Да, возможно, достроим. Но будет ли завершен этот проект, сертифицирован, как будут обстоять дела с квотированием прокачиваемых мощностей — все это чрезвычайно важные вопросы.

Я думаю, что, может быть, уже в сентябре мы увидим абсолютно новую конфигурацию, когда Германия из партнера и союзника в данном проекте может превратиться в его противника.

В данном случае не стоит расслабляться по поводу того, что США отказались от своих программных целей. Не отказались. Будут по-прежнему пытаться уничтожить, либо сорвать этот проект, просто методы и средства будут иными.