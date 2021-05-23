Встреча Блинкена и Лаврова рассматривается, как прелюдия к саммиту на высшем уровне

Важные события в России и по всему миру после некоторого затишья снова пошли большим потоком. "Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы", — так оценил встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как надо поступать с нашими бывшими "партнёрами", которых теперь официально назвали врагами? Какие важнейшие задачи сейчас стоят перед Россией на мировой арене и внутри страны? Новая реальность — очень сурова. На кону стоит само существование нашей страны, да и не только её. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал об этом и других важнейших главных событиях главному редактору интернет-издания "Правда.Ру" Инне Новиковой.

— Игорь, начнем со встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рейкьявике. Это — их первая встреча. В последнее время были просто ужасные отношения между Россией и США, и сейчас они — совсем плохие.

Как вы считаете, изменит ли что-то эта встреча? О чем они говорили за закрытыми дверями? Есть ли это подготовка к встрече наших президентов?

— Притом, что отношения очень плохие (я бы сказал — самые плохие после 1945 года), тем не менее, диалог нам вести необходимо там, где он возможен.

В первую очередь это касается, конечно, вопросов стратегической стабильности, борьбы с терроризмом, с глобальными климатическими изменениями, борьбы с наркотрафиком, нелегальной миграцией и по другим важнейшим направлениям.

Наверное, теперь надо упомянуть в этом ряду и сферу кибербезопасности, хотя этот вопрос чрезвычайно политизирован. Совершенно бездоказательные обвинения в кибератаках и в том, что российские хакеры проникли во все практически компьютерные системы на Западе, звучат буквально из каждого утюга и ежедневно.

Встреча в Рейкьявике

Но сама встреча Блинкена и Лаврова действительно рассматривается всеми, прежде всего, как возможная прелюдия к саммиту на высшем уровне.

Во всяком случае, Джо Байден сделал приглашение Путину провести переговоры, встретиться.

При всех комментариях, которые мы слышали, в том числе и из Кремля, Москва рассматривает такую возможность, если повестка будет согласована и даст какой-то результат.

В любом случае теперь ждем, что будет после этой встречи в Рейкьявике. Она важна. Лавров назвал конструктивной состоявшуюся встречу с Блинкеном.

Время правды

Но в то же время мы должны понимать, что после того как Соединенные Штаты Америки внесены в список недружественных России государств, мы рассматриваем Вашингтон в качестве военного и геополитического противника №1.

Теперь уже не стесняются и наши вожди об этом говорить, хотя эксперты об этом говорили еще и 10, и 15, и 20 лет назад. Поэтому новые реалии требуют, собственно, нового подхода.

Этот подход у России абсолютно прагматичен. Есть возможность встретиться, улучшить в чем-то отношения? — Мы готовы. Но на любые форматы давления будем отвечать предельно жестко, на попытки вмешиваться во внутренние дела нашей страны — еще более жестко.

Внутренние экстремисты

Разумеется, вопрос стоит и в том, чтобы пресекать любые каналы финансирования внутренней оппозиции, которые активно развивались в предшествующие годы. Сейчас идет зачистка политического поля России от агентов влияния, от тех, кто был инфильтрован в российский социум, политику.

А главное здесь все-таки — это перекрыть каналы поступления финансовых средств. Вот это — главная задача.

Очевидно, что она будет решаться в абсолютном режиме, который не будет связывать Россию в принятии каких-либо решений, исходя из того, что скажут на Западе. Сегодня Москву это уже больше не интересует. Это — новая реальность, она сурова.

На кону стоит:

уничтожат ли Россию, подорвут ли ее, разделит ли она судьбу Советского Союза, распавшись, как прогнозируется ЦРУ, на 10 квазигосударств,

или все-таки мы пройдем через этот период мировой военно-политической турбулентности, по крайней мере, не ухудшив свои позиции, а, может быть, где-то и улучшив.

Вот так обстоят сегодня дела. Договорились ли Блинкен и Лавров о том, чтобы встретились президенты или нет, мы пока не знаем. В Кремле, по крайней мере, пока не готовы говорить об этой встрече. Надеюсь мы все-таки узнаем об этом из ближайших выпусков новостей.