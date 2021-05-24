Козни ЦРУ способствуют пандемии

Затеянная ЦРУ секретная операция спустя десять лет обернулась отказом пакистанцев от прививок как от COVID-19, так и от полиомиелита и кори. Медики бьют тревогу, полагая, что это может привести к новому всплеску заболеваний.

В статье последнего номера журнала Европейской экономической ассоциации (Journal of the European Economic Association), опубликованной Oxford University Press, указывается, что секретный план ЦРУ по поимке в 2011 году Усамы бен Ладена привел к значительному сокращению показателей по вакцинации в Пакистане. Кампания фиктивной вакцинации, предпринятой США с целью определения местонахождения главаря "Аль-Каиды", в последующие годы активно используется исламистами против того, чтобы население делало прививки.

Американская разведка завербовала местного врача с целью получения образцов ДНК пакистанских детей из жилого района в предместье города Абботтабад, где предположительно скрывался бен Ладен. "Террорист номер один" мог прятаться у близких родственников.

Чтобы их вычислить, без согласия органов здравоохранения Пакистана врач Шакил Африди (Shakil Afridi) в марте начал бесплатную кампанию по вакцинации против гепатита В детям из беднейшего района Нава Шер (Nawa Sher). Месяцем позже кампания по вакцинации под руководством Африди неожиданно переместилась в богатый район Билал-Таун (Bilal Town).

Тайное стало явью

Вскоре после того, как 2 мая 2011 года подразделение спецопераций США ликвидировало бен Ладена, британская Guardian опубликовала заметку, из которой стало известно о завербованном ЦРУ враче и использовании вакцинации в качестве прикрытия для сбора образцов ДНК у детей, проживающих в районах, где может находиться бен Ладен. Полученные образцы ДНК сравнили с ранее взятыми образцами у сестры бен Ладена.

Флаг Пакистана

В статье говорилось, что работающей на Африди медсестре удалось взять образцы ДНК, однако ничего не сообщалось, насколько проделанная операция способствовала поиску и уничтожению врага Соединенных Штатов.

Правительство Пакистана выставило из страны некоммерческую благотворительную организацию по вакцинам, несмотря на то, что она не имела никакой связи с операцией ЦРУ. После убийства в Пакистане нескольких медработников, которые занимались прививками, ООН заморозила в этой стране все свои усилия по вакцинации против полиомиелита. В результате чего Пакистан стал одной из трех стран в мире, где свирепствует плохо контролируемый вирус полиомиелита.

Пакистанцы опасаются вакцинации

После публикации статьи в Guardian талибы активизировали пропагандистские кампании против вакцинации. В частности, "Талибаном" изданы фетвы, из которых следует, что кампании по вакцинации связаны со шпионской деятельностью ЦРУ. Антизападные настроения в районах, где наиболее высок уровень поддержки исламистов, привели к тому, что количество привитых сократилось до 23 — 39 процентов.

Вакцинация

После разоблачения шпионских игр с вакцинами больше всего отмечен отказ от вакцинации среди пакистанских девочек. Авторы исследования утверждают, что это может быть связано с распространяемыми талибами слухами, что вакцины предназначены для стерилизации девочек.

"Эмпирические данные подчеркивают, что меры, которые ставят под сомнение добросовестность работников здравоохранения или добротность вакцины, могут иметь серьезные последствия для здоровья, — уверен один из авторов статьи Андреас Штегманн (Andreas Stegmann). — Это особенно актуально сегодня, поскольку общественное признание новых вакцин против Covid-19 имеет решающее значение для борьбы с пандемией".

Как свидетельствуют данные пакистанского агентства по определению социальных условий и уровня жизни, обнародование подлых действий американских спецслужб привело к значительному сокращению количества прививок среди детей, родившихся в период с января 2010 года по июль 2012 года. Это касается не только АКДС-вакцин, вакцин против коронавирусной инфекции, но также против полиомиелита и кори.

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