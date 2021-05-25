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Автор Любовь Степушова

Украинцы устали жить в страхе: пророссийские настроения крепнут

Мир

Соцопросы на Украине свидетельствуют: жизнь населения становится все хуже, а перспектива развала страны ощущается все острее. Рейтинг Зеленского падает. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую называют "пророссийской", вышла в лидеры электоральных симпатий.

Украинцы устали жить в страхе: пророссийские настроения крепнут

Есть ли в обозримой перспективе варианты для того, чтобы Украина сменила свой вектор? Или стоит ожидать очередного витка напряженности?

Депутат Государственной думы, член фракции ЛДПР, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов в составе думской делегации принимал участие в мероприятиях по случаю семилетней годовщины образования ДНР.

Своими впечатлениями от увиденного он поделился с Любовью Степушовой в эфире программы "Точка зрения".

Читайте начало интервью:

ДНР отпраздновала своё семилетие с верой в будущее

— России пора радикально решать "украинский вопрос". И не только по Донбассу.

Вообще-то, нужно было решать вопрос по всей остальной части Украины, когда была такая возможность. Впрочем, она, кажется, и сейчас есть. Пророссийские настроения есть по всей территории Украины, начиная от восточных краев и заканчивая западом.

— Сколько людей, к примеру, на левом берегу Днепра поддерживают освобождение левобережной Украины от бандеровской власти?

— Я думаю, что большинство. Трудно жить столько лет под гнётом. Людей запугали, поэтому готовых выйти на баррикады там мало. Пророссийские настроения там пассивные. Но когда войдут русские танки, они выйдут на улицы.

— Я недавно видела ролик из Славянска, где мужчина на камеру украинского журналиста сказал, что Славянск поддержит присоединение города к России и уйдет вместе с вокзалом. Получается, что люди уже перестают бояться?

— Вечно жить в страхе невозможно. Нам важно понимать, насколько мы готовы будем оказать поддержку этим людям. После событий в Одессе основное пророссийское движение было подавлено. Трагичные и страшные события для многих оказались той чертой, которая поставила, может быть, даже крест на каких-то их политических движениях. Это не так-то просто.

Мне довелось долгие годы участвовать в пророссийском движении, но у нас не было такого жесткого давления. Да, были вызовы в СБУ, какие-то угрозы, физические нападения — типа пары ударов арматурой, но это не так страшно, как-то, что происходит сейчас.

Сейчас на Украине убийства санкционированы. То есть за пророссийскую точку зрения тебя могут просто убить, и никто это расследовать не будет.

Русских надо защищать

— "Союз Добровольцев Донбасса" пойдет на выборы в Госдуму с "Единой Россией". Зачем? Чтобы ускорить признание независимости, включение республик в состав России?

— Нет, у нас, в общем-то, достаточно понятная ситуация. У нас есть кандидаты, которые будут защищать и людей Донбасса.

Все дело в том, что наша партия всегда высказывалась в поддержку русских на территории всей страны.

Жириновский предупредил, что России придется уничтожить Украину
 

Первый лозунг Жириновского был: "Я буду защищать русских".

Причем когда он это произнес в первый раз, его вообще никто не понял.

  • Каких русских, где защищать, на территории какой страны?

Это могли понять только те, кто в тот момент оказался на окраинах империи.

  • Которых в Таджикистане выгоняли из домов, о чем мы сейчас не хотим вспоминать.
  • В Киргизии, в Узбекистане, на Западной Украине. Они поняли, о чем идет речь.
  • В Крыму поняли, когда нас, не спросив, отрезали в 91-м году.

А в Центральной России, на материке, не поняли. И сейчас многие не понимают, в той же самой Москве этот лозунг до сих пор не понятен.

— Как Вы считаете, россияне от темы о воссоединении, о присоединении ДНР и ЛНР не устали? Они этого хотят? Сейчас как эта тема у нас, в России, воспринимается?

— В большей части негативно, к сожалению.

И я хочу обратиться к тем людям, которые устали от Донбасса:

подумайте о тех, кто там живёт.

Аллея ангелов, памятник детям, которые погибли от взрывов снарядов, от мин, от всего остального в Донбассе…

И когда кто-то говорит, что Донбасс надоел, я попросил бы не бросаться такими словами.

Новая формация людей уже воюет за русский мир

— Я полагаю, что в Донбассе формируется некая новая русская нация. Мы сейчас все говорим, что Россию санкционируют, хотят расчленить, развалить и уничтожить. Вот эти люди, которые там, в Донбассе, они представляют собой новых русских, которые готовы защищать Россию с оружием в руках.

Мы этого еще не понимаем, но поймем потом, что на них можно опереться в той войне, которая, наверное, все-таки будет.

— Они уже воюют за нас, за русский мир.

- Почему президент во время ежегодного послания не сказал того, чего ждали: что Россия признает независимость  ДНР и ЛНР?

— Я не могу сказать. У меня, честно говоря, не было такого ожидания. Я буквально за несколько дней до послания был в Донецке — там не ждали.

Тем более ситуацию с вооруженной провокацией со стороны Украины удалось решить достаточно быстро, и дело не дошло до радикальных действий.

Был уже опыт в Южной Осетии. Украина понимает, что не стоит дразнить русского медведя, поэтому дальше подёргиваний не пойдёт.

Я считаю, что время, когда это можно было сделать, просто упущено. Сейчас нужно искать повод, потому что ситуация политическая в мире нехорошая в отношении к нам — нас пытаются обвинить во всех смертных грехах, и если сейчас мы еще признаем Донбасс российским, то будут какие-то новые проблемы.

И тем не менее телеграм-канал, достаточно известный на Украине, сделал вывод о том, что "приезд делегации Госдумы во главе с лидерами "Единой России" и Турчаком свидетельствует о том, что мы окончательно потеряли Донбасс".

— Я считаю, что они потеряли его раньше. Когда первый снаряд прилетел на голову мирных жителей, вот тогда они его потеряли, не сейчас. Сейчас это всего лишь последствия того, что они натворили. Донбасс не вернется никогда.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия украина донбасс днр и лнр павел шперов
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