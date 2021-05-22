Можно ли ладить с США, не предавая национальные интересы?

С момента создания списка недружественных России стран у правительства появились новые возможности для противодействия антироссийским силам на Западе. Пусть меры приняты не самые разрушительные и в список включили пока лишь две страны, важно показать всем злопыхателям готовность Москвы отстаивать наши законные права и интересы.

По идее, стран-претендентов для попадания в "черный список" было немало. Это, например:

Польша,

Украина,

прибалтийские страны,

Великобритания,

Канада…

Однако сомнительного первенства здесь удалось достичь США и Чехии. Согласно соответствующему указу президента страны и распоряжению правительства, дипмиссии этих государств ограничиваются в праве нанимать на работу россиян, что является умеренной платой за их бурную деятельность по нанесению всяческого ущерба России. Как известно, в прошлом месяце США и Чехия "отличились" высылкой больших групп российских дипломатов вкупе с набором других вредительских мер на почве голословных обвинений, за что и получили "ответку".

"Список недружественных стран может и расширяться, — отметил замглавы МИД Сергей Рябков, — хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага".

Вполне ожидаемо Евросоюз осудил Россию и поддержал своих "братьев по оружию". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посчитал обвинения в недружественных действиях необоснованными и призвал Россию пересмотреть своё решение, "чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся под напряжением". А председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал введение списка недружественных России стран "очередным шагом к эскалации и подрывом дипломатических отношений". Между тем никто из деятелей ЕС не хочет всерьёз заняться выяснением обстоятельств взрывов на оружейных складах в Чехии или хакерских атак на госструктуры США: главное — найти повод и заклеймить Россию, которая этим господам как кость в горле.

Пополнение "черного списка" новыми странами, находящимися в фазе "высокой агрессии" по отношению к России, исключать нельзя. Как утверждают в правительственных кругах, делается это не ради обострения, а в целях упреждения очередных антироссийских шагов. По мнению зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, с подачи Вашингтона ряд стран, которые связаны круговой порукой с Североатлантическим альянсом, скоординировано ведут работу по оказанию давления на нашу страну. Лишь крупные страны Западной Европы, обладающие относительной самостоятельностью, способны сопротивляться американскому нажиму и быть для нас условными партнёрами.

Момент истины для США

Соединенные Штаты, кажется, не очень обеспокоены приобретением статуса недружественной страны: и правда, она достойна куда более негативно заряженных эпитетов. Уже много лет пропагандистские атаки, санкции и другие злосчастия с берегов Потомака сыпятся на головы россиян, как из рога изобилия. После многих обличений и новой порции санкций в адрес Москвы президент Джо Байден, видимо, решил сменить тактику и заговорил о стремлении к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Американцы повторяют как мантру слова: Вашингтон не стремится к эскалации. В ответ приходит на ум цитата из русской классической литературы: свежо предание, а верится с трудом. Не случайно глава МИД Сергей Лавров поиронизировал по поводу заклинаний американцев: "Если это стабильно предсказуемые санкции — это, наверное, не то, что нужно нам". Видимо, настал момент истины и США должны продемонстрировать способность перейти от слов к делу.

"Мы неоднократно предлагали американцам комплексные, всеобъемлющие развязки — вплоть до полного обнуления всех ограничений и возвращения к ситуации, которая существовала 15 лет назад, — заметил Сергей Рябков. — Но, увы, пока что у нас не выходит вывести сменяющие друг друга администрации США на здравый разговор на эти темы".

Видимо, перелому в отношениях двух ядерных держав, от действий которых зависит стабильность во всём мире, мешает переоценка Вашингтоном собственных сил и возможностей, а также привычка "идти и жевать жвачку одновременно" (то есть оказывать давление на Россию и заключать выгодные для американцев соглашения в сфере безопасности), вместо того чтобы вести равноправный и взаимоуважительный разговор для поиска баланса интересов.

Эта ставшая нормой американская двоякость проявляется во всём. Всего лишь через три дня после того, как Байден позвонил Путину с предложением встретиться и обсудить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях, Белый дом объявил о введении новых антироссийских санкций. С одной стороны, госсекретарь Энтони Блинкен заявляет, что США не будет вводить санкций против оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, а с другой стороны, подчеркивает свою непоколебимость в неприятии проекта, который "ослабит энергобезопасность Европы, Украины и восточного фланга НАТО".

В роли "полезных идиотов"

Инициировав громадный международный скандал вокруг надуманных похождений "рыцарей плаща и кинжала" Петрова и Боширова, власти Чехии заняли позицию: "а нас-то за шо?". Президент Милош Земан раскритиковал действия России, так как "делать врага из бывших друзей — ошибка". Правда, мало кто уже помнит о тех чудесных временах — и не по нашей вине. Прага в лице посла Чехии Витезслава Пивоньки ждёт от Москвы каких-то разъяснений о правилах работы дипмиссии, в связи с тем что посольство должно уволить 90 работающих там россиян.

Причиной конфликта с Россией могла стать игра спецслужб, что так или иначе связано со сменой руководства в США, заявил на днях чешский депутат Ян Грнчирж. Иначе непонятно, как мог разгореться такой конфликт и почему чешские власти озвучили обвинения, не имея при этом доказательств. По мнению чешского политика, им предоставлена роль "полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в отличие от президента Земана упорствует на версии взрыва складов с оружием в Врбетице в 2014 году из-за действий российских спецслужб как на единственной. Тем самым он не только ставит крест на хороших отношениях с Россией, но и подвергает неоправданным рискам экономику страны, за благополучие которой он должен ратовать по долгу службы.

Вряд ли Праге грозит заметный ущерб с точки зрения торговли чешским пивом — объёмы его экспорта в Россию не столь значительны. Как надёжный поставщик Россия не станет что-то менять в поставках нефти и газа. Зато Чехия может немало потерять на прекращении потока российских туристов, которых в 2019 году насчитали почти 560 тысяч. Если Чехия продолжит слепо следовать указаниям США, то она также может потерять 600 тысяч китайских туристов. Сомнительно, что "Вашингтонский обком" восполнит Праге понесенные материальные потери, не говоря уже о репутационных.

Что касается отказа от закупки вакцины "Спутник V" и сотрудничества с корпорацией "Росатом" в строительстве нового энергоблока "Дукованы", то власти Чехии наказали опять же сами себя, срывая кампанию по вакцинации и делая ставку на менее конкурентоспособные по цене и качеству технологии атомной энергетики. Серьёзные эксперты в Чехии бьют тревогу, так как не хотят, чтобы их страну превратили в полигон для непроверенных технологий.

После встречи с госсекретарём США Блинкеном в столице Исландии Рейкьявике Сергей Лавров говорил о накопившихся в двусторонних отношениях завалах, которые "непросто разгребать". Несмотря на дежурные фразы американской стороны о российских военных учениях на западных границах и защите прав оппозиционного блогера Навального, администрация США настроена на определенное сотрудничество с Россией там, где она без неё обойтись не может. И здесь важно не попасться в те ловушки, в которые раньше попадали лидеры нашей страны, предавая вольно или невольно национальные интересы.

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