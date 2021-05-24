EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

ДНР отпраздновала своё семилетие с верой в будущее

Мир

России пора признавать независимость ДНР и ЛНР. В этом уверен депутат Государственной думы, член фракции ЛДПР от Республики Крым, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов.

ДНР отпраздновала своё семилетие с верой в будущее

Он в составе делегации Госдумы принимал участие в праздничных мероприятиях по случаю седьмой годовщины создания Донецкой Народной Республики.

О том, каким он увидел Донбасс, Шперов рассказал Любови Степушовой, ведущей программы "Точка зрения".

— Мероприятие в Донецке, на мой взгляд, было знаковым. Об этом говорит уже то, что столь серьезной делегации — и депутаты Госдумы, и руководство Южной Осетии, и представители ряда регионов Российской Федерации — в последние годы не было в Донбассе.

— И всё же. Есть какие-то сдвиги в атмосфере Донецка? Как люди там себя чувствуют, ведут? Есть ли напряжение?

— Я не могу, конечно, быть объективен, потому что для меня это личная боль — я сам выходец из Крыма. И потому прекрасно понимаю, что людям пришлось пережить.

Праздник получился хороший, но то, что там уже семь лет идет война, — это, конечно, очень чувствуется. Как чувствуется и общее напряжение.

И всё же праздник был именно праздником. Я, честно говоря, такого шествия по улицам города не видел очень-очень давно:

  • два с половиной часа люди шли по центральной улице города мимо трибуны, плакаты несли — "Донбасс и Россия". Все радовались. Искренне.

Я потом пообщался с людьми. Вечером вышел на центральную площадь, просто с обычными людьми пообщался. Я считаю, что вопрос признания должен был быть решён еще в 14-м году.

— Люди говорили, какие у них проблемы, просили о чем-нибудь?

— Нет. Не подходили и не просили. Но в принципе я понимаю, какие там проблемы.

Первая проблема — работа. Там встали многие предприятия. Конечно, поддерживается определенный уровень, но все равно тяжело. Как бы ни старались местные власти, как бы ни оказывалась помощь, все равно есть определенный набор проблем.

Хотя вот недавно удалось запустить цех на Донецком металлургическом заводе. Я считаю, что это очень важное событие, потому что это одно из основных градообразующих предприятий Донецка, это центр города. Вокруг этого завода построен город, и запуск в работу предприятия — очень важный момент.

Дончане верят — Россия их не оставит

 

— Какой смысл был в приезде думской делегации? Наверняка рассчитывали на какую-то зарубежную реакцию, на реакцию Киева?

— Мне, честно говоря, наплевать на реакцию Украины. Меня больше интересовала реакция местных жителей. Люди должны были понять, почувствовать, что Россия все-таки их не бросает. И они там, под обстрелами, верят. Они 30 лет ждали возвращения — с момента распада Советского Союза прошло 30 лет.

Я хорошо помню ситуацию в 90-е годы и начале 2000-х в том же самом Донецке. Там жизнь пророссийская теплилась всегда.

Конечно, это не Крым, где почти везде можно было услышать, что необходимо соединяться с Россией. Но в Донбассе это тоже было. Там на выезде из Донецка в сторону Макеевки на одном из бетонных заборов была огромная надпись "Донбасс — русский край". Люди помнят об этом. То есть это сопротивление было еще тогда.

И мы сейчас своим визитом показали, что мы не бросаем своих.

Пока об интеграции Донбасса речь не идет

— Президент говорит об интеграции Донбасса, о прямых каких-то инвестиционных или интеграционных проектах. Что это такое?

— Речь идет, я думаю, все-таки о местных связях, об общении между регионами.

Но мое мнение: необходимо принимать кардинальные, радикальные решения о включении Донбасса в состав России. Ничего другого. Никак по-другому.

Понятно, на это будет какая-то мировая реакция, но, с другой стороны, мы не можем отрезать хвост по частям.

— А что препятствует этому? В Думе есть консенсус о том, что надо признавать независимость Донецка и Луганска, но пока — говорят — не время. А когда оно, время-то, наступит?

— Я считаю, что это время было уже 7 лет назад,

Я не буду обсуждать действия тех людей, которые должны были принимать какие-то решения. Понятно, что не в силах Государственной думы это сделать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы донбасс днр и лнр павел шперов
Новости
В Петербурге задержали мужчину, нападавшего с топором на прохожих
Диетолог Соломатина: организм не может существовать без сахара
Черноморский слив: из СФ ответили Киеву по поводу воды в Крыму
Россияне массово скупают загородные участки
Сергей Соседов прокомментировал конфликт между Пугачёвой и Киркоровым
Анастасия Макеева показала фрагмент своей подводной свадьбы
Курс на наказания: эксперт о "тюрьме народов", пропаганде и чиновниках
Григоренко не сыграет за Россию против Словакии на чемпионате мира
Названы семь причин есть репчатый лук каждый день
Экс-жена Тимати рассказала о своих амбициях в отношениях с мужчинами
Последние материалы
Россияне массово скупают загородные участки
ДНР отпраздновала своё семилетие с верой в будущее
Сергей Соседов прокомментировал конфликт между Пугачёвой и Киркоровым
Анастасия Макеева показала фрагмент своей подводной свадьбы
Какие психические заболевания передаются по наследству
СССР готовился отдать Курилы назло Китаю
Курс на наказания: эксперт о "тюрьме народов", пропаганде и чиновниках
Григоренко не сыграет за Россию против Словакии на чемпионате мира
Террорист Протасевич должен сидеть. Браво, Лукашенко
Названы семь причин есть репчатый лук каждый день
Популярное
Профилактика
Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения

Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.

Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Российский шоу-бизнес
"Позор!": Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Любовь Степушова Террорист Протасевич должен сидеть. Браво, Лукашенко Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Мир. Новости мира
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников