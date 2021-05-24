ДНР отпраздновала своё семилетие с верой в будущее

России пора признавать независимость ДНР и ЛНР. В этом уверен депутат Государственной думы, член фракции ЛДПР от Республики Крым, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов.

Он в составе делегации Госдумы принимал участие в праздничных мероприятиях по случаю седьмой годовщины создания Донецкой Народной Республики.

О том, каким он увидел Донбасс, Шперов рассказал Любови Степушовой, ведущей программы "Точка зрения".

— Мероприятие в Донецке, на мой взгляд, было знаковым. Об этом говорит уже то, что столь серьезной делегации — и депутаты Госдумы, и руководство Южной Осетии, и представители ряда регионов Российской Федерации — в последние годы не было в Донбассе.

— И всё же. Есть какие-то сдвиги в атмосфере Донецка? Как люди там себя чувствуют, ведут? Есть ли напряжение?

— Я не могу, конечно, быть объективен, потому что для меня это личная боль — я сам выходец из Крыма. И потому прекрасно понимаю, что людям пришлось пережить.

Праздник получился хороший, но то, что там уже семь лет идет война, — это, конечно, очень чувствуется. Как чувствуется и общее напряжение.

И всё же праздник был именно праздником. Я, честно говоря, такого шествия по улицам города не видел очень-очень давно:

два с половиной часа люди шли по центральной улице города мимо трибуны, плакаты несли — "Донбасс и Россия". Все радовались. Искренне.

Я потом пообщался с людьми. Вечером вышел на центральную площадь, просто с обычными людьми пообщался. Я считаю, что вопрос признания должен был быть решён еще в 14-м году.

— Люди говорили, какие у них проблемы, просили о чем-нибудь?

— Нет. Не подходили и не просили. Но в принципе я понимаю, какие там проблемы.

Первая проблема — работа. Там встали многие предприятия. Конечно, поддерживается определенный уровень, но все равно тяжело. Как бы ни старались местные власти, как бы ни оказывалась помощь, все равно есть определенный набор проблем.

Хотя вот недавно удалось запустить цех на Донецком металлургическом заводе. Я считаю, что это очень важное событие, потому что это одно из основных градообразующих предприятий Донецка, это центр города. Вокруг этого завода построен город, и запуск в работу предприятия — очень важный момент.

Дончане верят — Россия их не оставит

— Какой смысл был в приезде думской делегации? Наверняка рассчитывали на какую-то зарубежную реакцию, на реакцию Киева?

— Мне, честно говоря, наплевать на реакцию Украины. Меня больше интересовала реакция местных жителей. Люди должны были понять, почувствовать, что Россия все-таки их не бросает. И они там, под обстрелами, верят. Они 30 лет ждали возвращения — с момента распада Советского Союза прошло 30 лет.

Я хорошо помню ситуацию в 90-е годы и начале 2000-х в том же самом Донецке. Там жизнь пророссийская теплилась всегда.

Конечно, это не Крым, где почти везде можно было услышать, что необходимо соединяться с Россией. Но в Донбассе это тоже было. Там на выезде из Донецка в сторону Макеевки на одном из бетонных заборов была огромная надпись "Донбасс — русский край". Люди помнят об этом. То есть это сопротивление было еще тогда.

И мы сейчас своим визитом показали, что мы не бросаем своих.

Пока об интеграции Донбасса речь не идет

— Президент говорит об интеграции Донбасса, о прямых каких-то инвестиционных или интеграционных проектах. Что это такое?

— Речь идет, я думаю, все-таки о местных связях, об общении между регионами.

Но мое мнение: необходимо принимать кардинальные, радикальные решения о включении Донбасса в состав России. Ничего другого. Никак по-другому.

Понятно, на это будет какая-то мировая реакция, но, с другой стороны, мы не можем отрезать хвост по частям.

— А что препятствует этому? В Думе есть консенсус о том, что надо признавать независимость Донецка и Луганска, но пока — говорят — не время. А когда оно, время-то, наступит?

— Я считаю, что это время было уже 7 лет назад,

Я не буду обсуждать действия тех людей, которые должны были принимать какие-то решения. Понятно, что не в силах Государственной думы это сделать.