Кто проиграл и выиграл в войне Израиля и ХАМАС

Израильское власти официально подтвердили, что принимают инициативу Египта по взаимному прекращению огня с Палестиной. Политики и эксперты считают это не лучшим решением.

Фактически, главный проигравший тут даже не Израиль, который, конечно же, переживёт произошедшее, а Нетаньяху. Как пишет в своем паблике Colonelcassad, подобного рода решение победой никак не назвать, а вот для ХАМАС и "Исламского Джихада" такая небольшая война позволила набрать массу политических очков.

Для них война закончилась тогда, когда возможностей для наращивания ударов по Израилю вряд ли осталось много.

Депутат Кнессета Израиля Итамар Бен Гвир высказал точку зрения, что "позорное прекращение огня — это плохая капитуляция перед террором и диктатом ХАМАСа, это трудная ночь для Израиля и израильского сдерживания".

Со своей стороны, потенциальный сменщик Нетаньяху Яир Лапид заявил, что война была прекращена по настоятельной просьбе Байдена, которую Израиль не мог игнорировать, так как ему будет нужна поддержка США в других вопросах. А посол Израиля в ООН Эрдан заявил, что некоторые члены ООН были бы счастливы, если бы при продолжении войны мёртвых израильтян стало больше.

Эксперт подчеркнул, что война заканчивается, так как Израиль и ХАМАС последовательно объявили о достижении договорённостей о перемирии. В историю она может войти "11-дневной войной".

Перемирие стартовало 21 мая в два часа ночи. Стороны успели обменяться парой ударов и запустить немного ракет в качестве прощального подарка перед перерывом.

Многие считают, что на Нетаньяху надавил Байден, который несколько раз звонил и просил "заканчивать". Эту информацию подтвердил именно Лапид. Не исключено (хотя некая ирония в этом есть), что Байден по своим соображениям действительно свернул эту войну, которая начала становиться слишком токсичной не только для Израиля, но и для США.

Израиль после всех громких заявлений вынужденно объявил одностороннее перемирие. Точно так же, как до этого объявил о сухопутной операции, но после истерических звонков из Вашингтона в итоге никуда не вводил армии.

В Израиле правые выражают категорическое недовольство ситуацией, а ХАМАС уже объявил о своей победе и о том, что выполнил все свои обязательства перед палестинским народом. Разумеется, сейчас обе стороны начнут активную информационную войну на тему того, кто победил.

Аналогичным образом стороны ругались после войны в Южном Ливане в 2006 году, когда Израиль оспаривал победу "Хезболлы".

Эксперт выразил мнение, что выиграли спонсоры ХАМАС и его руками отлично повоевали с Израилем, который, кроме убийства нескольких десятков боевиков и уничтожения части Газы, ничего существенного не достиг, понеся существенные издержки.

В ситуацию влез Египет, который теперь является гарантом приличного поведения ХАМАС, да ещё и вкачал 500 млн долларов на восстановление Газы.

Не исключено, что ХАМАС получит дополнительное финансирование от Катара, Турции и Ирана, что даст ему возможность начать накопление ракет для следующей войны уже с учётом полученного опыта борьбы против израильской ПВО.

Скорее всего, Израиль также подготовится, учитывая опыт прорыва систем ПВО за счёт их насыщения дешёвыми ракетами. Израиль влил в эту войну куда как больше денег, а теперь ещё и решает вопросы выселения палестинцев из их домов в Иерусалиме и ситуации вокруг Аль-Аксы.

ХАМАС настаивает на том, что такие договорённости якобы есть.

Израиль по этому поводу отмалчивается или говорит, что речь идёт только о вопросах прекращения огня.

В итоге все бонусы от ситуации получил не Израиль, так как расходную часть ХАМАС с лихвой компенсируют соседи. Жертвы среди гражданских в Газе будут использованы в дальнейшей пропаганде против Израиля. Международное положение Израиля после этой войны осложнилось, а информационную войну он проиграл с треском.

Цели всей затеи станут ясны на выборах, где ХАМАС рассчитывает повысить свою политическую капитализацию. Точно так же на досрочных выборах (если они таки будут) будет дана оценка действиям Нетаньяху. Народ запомнит "еврейские погромы", и восстания палестинцев будут иметь более долгосрочные последствия.

Израилю теперь станет очень трудно рассказывать про межнациональный мир, а западные медиа будут играть не на его стороне.

Соседи отсиделись спокойно. Тот же Иран с удовольствием наблюдал, как ХАМАС (ранее враждебный Ирану) запускает иранские ракеты по городам одного из главных иранских противников.

При этом ХАМАС ничего не просил у Ирана и "Хезболлы", не желая получать полную зависимость от иранского лагеря. Турция делала огромное количество громких заявлений, но сверх этого даже не пошевелилась.

Возможно, грядут акции демонстративной экономической помощи палестинцам и Газе, чтобы показать роль Турции. Но у Эрдогана нет денег, чтобы вваливать большие ресурсы в ХАМАС и Сектор Газа. Катару вся эта война обойдётся куда дороже.

Она, разумеется, не последняя, поскольку палестинский вопрос никуда не делся. Потеря функционала США на Ближнем Востоке будет и далее создавать для Израиля крайне сложную внешнеполитическую обстановку, подытожил эксперт.

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