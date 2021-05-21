Первый пошёл: депутаты горсовета Николаева отстояли русский язык

Депутаты Николаева отстояли статус русского языка. Народный гнев прорывается наружу, считает украинский политик Наталья Витренко.

Украинизаторы не набрали нужного количества голосов

Николаевский городской совет отстоял статус русского языка как регионального. Голосовалась резолюция о лишении русского языка этого статуса. Против высказались 7 депутатов, воздержался один, 15 депутатов не голосовали. За это решение проголосовали 23 депутата при 28 необходимых.

Как сообщает местная пресса, вопрос не обсуждался, мэр Николаева Александр Сенкевич лишь кратко спросил, нужно ли докладывать, или все понимают суть вопроса. После этого он сразу вынес вопрос на голосование.

Накануне на депутатов было оказано давление — языковый омбудсмен Тарас Креминь призвал Николаевский городской совет отменить решение о региональном статусе русского языка

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Укринформ.

В четверг, узнав о решении, Креминь заявил в Facebook, что будет требовать решительных действий со стороны прокуратуры "на такое бездействие городского совета и заклеймил депутатов "позором".

Николаев — украинский город!", — подчеркнул Креминь.

Сопротивление украинизации нарастает

Как сказала "Правде.Ру" председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор эконмических наук Наталья Витренко, сопротивление насильственной украинизации нарастает по всей Украине.

По мнению политика, сопротивление "зреет в глубине", и, несомненно, скоро выйдет наружу.

"В Николаеве уже вышло. Одесса пока еще молчит, хотя "шпрехен-фюрер" (Тарас Креминь — Ред.) требует украинизировать даже одесский гимн ("Песня об Одессе" из оперетты "Белая акация"- Ред.).

Русский язык — родной для Украины

Наталья Витренко убеждена, что русский язык для Украины — родной, так как "он родился в Киеве — в центре древнерусского государства, и на русском языке писал свою летопись знаменитый Нестор Летописец, святые мощи которого захоронены в Киево-Печерской лавре".

"Поэтому утверждать, что это чужой язык страны-оккупанта — это бред. И понятно, что для людей, для которых это родной язык, это большая психологическая моральная травма - когда их заставляют разговаривать на неродном языке", — сказала политик.

На вопрос, выдержат ли депутаты давление властей, Наталья Витренко не смогла ответить определённо.

"Давление будет усиливаться, это безусловно. Но мне хочется верить, что где-то когда-то на Украине должно это сопротивление созреть и зафиксироваться, что его невозможно будет задавить. Может быть, ещё время не пришло, может быть, их додавят. Потому что будут им угрожать не только лишением бизнеса, но и преследованием, вплоть до физического уничтожения. Я в этом убеждена", — сказала политик.

Лишать Украину русского языка — преступление

Наталья Витренко указала, что 10-я статья Конституции Украины дает право использовать русский язык и пользоваться им везде как языком национальных меньшинств, но "сегодня власть, получив вседозволенность от Вашингтона и Брюсселя, плюёт на нормы Конституции, на потребности населения".

"Они устанавливают свои антиконституционные законы. И при народной власти эти законы нужно сразу отменять. Но, увы, пока что пока нет на Украине оппозиционных сил, чтобы сменить власть на народную", — сказала Наталья Витренко.

На этой неделе в Раду внесён законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах страны.

Согласно тексту документа, коренным народом считается "автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны".

Такая формулировка, как отмечает "Страна.ua", по существу означает, что русские на Украине не могут считаться коренным народом.

Закон о предоставлении русскому языку статуса регионального принят в 2012 году. Николаев сегодня единственный в Украине, где русский язык имеет такой статус.

Николаев — русский город

Как сообщает станица Николаева ВКонтакте, датой рождения города принято считать 27 августа 1789 года. Он был назван так Г. А. Потемкиным, а в октябре 1790 года состоялось утверждение Николаева как города.

И сразу ему было суждено стать крупным промышленным центром и центром судостроения на юге Российского государства.

Город был заселён рекрутами из крепостных крестьян, в основном из северных губерний России. К западу от верфи росли гражданские поселения, к востоку — военные. С 1790 года строительством Николаева руководил известный русский архитектор И. Е. Старов. В советские годы Николаев стал городом с тремя крупнейшими судостроительными заводами. С их стапелей сошли сотни военных и гражданских судов. Первые авианосцы Советского Союза — это плод инженерно-технической мысли не одного поколения конструкторов и инженеров-строителей Николаева.

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