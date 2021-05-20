Переговоры Путина и Лукашенко - о присоединении РБ?

Российские СМИ сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко снова появится в Москве. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы РБ состоится в конце мая.

Это уже третий визит Лукашенко в Москву в этом году.

Обыкновенно аналитики находят тысячу причин для столь частых встреч, но достоверно объяснить столь частые поездки в Москву белорусского президента не может никто, поскольку переговоры двух лидеров проходят за закрытыми дверями и подробности переговоров неизвестны.

Как пишет белорусский журналист Константин Придыбайло, цели встреч глав государств достаточно прозрачны и гражданам России и Белоруссии стоит "радоваться, что наши президенты начали часто общаться".

Можно с уверенностью заявить, что в верхах идёт активная работа по ратификации дорожных карт. Вероятно, могут отменить и роуминг, а заодно — проработать вопросы безопасности, так как-то, что происходит у границ Союзного государства со всех сторон, не может оставаться без внимания.

Напомним, в прошлый раз Лукашенко обещал сенсации по итогам встречи. Но она прошла кулуарно, а заявления президент Белоруссии сделал уже в Минске. И касались они не двусторонних отношений, а введения регламента по управлению страной в случае гибели президента. Как эта тема могла быть связана с визитом в Москву, неизвестно.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Александр Лукашенко привлекает внимание Путина, прессы и экспертов.

"Он демонстрирует, что он добытчик, что он едет к Путину договариваться. Что он получит от него много денег, ресурсов", — отмечает аналитик.

Вот только фактически значимых результатов от этих встреч нет. Хотя… перед подписанием великих исторических документов идёт долгий процесс согласования, и, скорее всего, этим президенты и занимаются.

По словам Придыбайло, людям давно нужны конкретные действия, типа отмены роуминга, российских пенсий или хождения в РБ российского рубля.

"То есть эти простые бытовые вещи, которые касаются граждан, а не эта вся политическая история. Я бы очень хотел, чтобы это было подписано. Но я думаю, что это пока "сверка часов". Тем более, что обещали глобальное заявление только к концу года", — напомнил журналист.

Объединения двух стран пока даже не предвидится, так как бывшие советские республики сложно договариваются обо всём.

В 1991 году Всесоюзный референдум показал, что две трети населения СССР выступили за сохранение единого государства. Это ни на что не повлияло тогда. А в референдуме приняли участие 75% населения СССР, что сейчас кажется практически невозможным.

Политолог Кирилл Коктыш подчеркнул, что Россия рассматривает РБ как основу своей стратегической безопасности. Но при этом ставит вопрос о правах собственности на белорусские активы и о распродаже белорусских предприятий.

Это взаимоисключающие вещи, с которым нужно определиться, что из них важнее. Не исключено, что потому и происходят столь частые визиты Александра Лукашенко в Россию.

"Нужно пропагандировать на всех уровнях идею объединения, напомнить гражданам результаты того самого референдума, иначе всех нас ждёт крайне невесёлое будущее", — подытожил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.