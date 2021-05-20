EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Переговоры Путина и Лукашенко - о присоединении РБ?

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Российские СМИ сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко снова появится в Москве. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы РБ состоится в конце мая.

Переговоры Путина и Лукашенко - о присоединении РБ?

Это уже третий визит Лукашенко в Москву в этом году.

Обыкновенно аналитики находят тысячу причин для столь частых встреч, но достоверно объяснить столь частые поездки в Москву белорусского президента не может никто, поскольку переговоры двух лидеров проходят за закрытыми дверями и подробности переговоров неизвестны.

Как пишет белорусский журналист Константин Придыбайло, цели встреч глав государств достаточно прозрачны и гражданам России и Белоруссии стоит "радоваться, что наши президенты начали часто общаться".

Можно с уверенностью заявить, что в верхах идёт активная работа по ратификации дорожных карт. Вероятно, могут отменить и роуминг, а заодно — проработать вопросы безопасности, так как-то, что происходит у границ Союзного государства со всех сторон, не может оставаться без внимания.

Напомним, в прошлый раз Лукашенко обещал сенсации по итогам встречи. Но она прошла кулуарно, а заявления президент Белоруссии сделал уже в Минске. И касались они не двусторонних отношений, а введения регламента по управлению страной в случае гибели президента. Как эта тема могла быть связана с визитом в Москву, неизвестно.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Александр Лукашенко привлекает внимание Путина, прессы и экспертов.

"Он демонстрирует, что он добытчик, что он едет к Путину договариваться. Что он получит от него много денег, ресурсов", — отмечает аналитик.

Вот только фактически значимых результатов от этих встреч нет. Хотя… перед подписанием великих исторических документов идёт долгий процесс согласования, и, скорее всего, этим президенты и занимаются.

По словам Придыбайло, людям давно нужны конкретные действия, типа отмены роуминга, российских пенсий или хождения в РБ российского рубля.

"То есть эти простые бытовые вещи, которые касаются граждан, а не эта вся политическая история. Я бы очень хотел, чтобы это было подписано. Но я думаю, что это пока "сверка часов". Тем более, что обещали глобальное заявление только к концу года", — напомнил журналист.

Объединения двух стран пока даже не предвидится, так как бывшие советские республики сложно договариваются обо всём.

В 1991 году Всесоюзный референдум показал, что две трети населения СССР выступили за сохранение единого государства. Это ни на что не повлияло тогда. А в референдуме приняли участие 75% населения СССР, что сейчас кажется практически невозможным.

Политолог Кирилл Коктыш подчеркнул, что Россия рассматривает РБ как основу своей стратегической безопасности. Но при этом ставит вопрос о правах собственности на белорусские активы и о распродаже белорусских предприятий.

Это взаимоисключающие вещи, с которым нужно определиться, что из них важнее. Не исключено, что потому и происходят столь частые визиты Александра Лукашенко в Россию.

"Нужно пропагандировать на всех уровнях идею объединения, напомнить гражданам результаты того самого референдума, иначе всех нас ждёт крайне невесёлое будущее", — подытожил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Заявление Лукашенко о присоединении к России
Редактор: Елена Тимошкина
Темы богдан безпалько россия и белоруссия александр лукашенко константин придыбайло присоединение белоруссии
Новости
В Испании стартовала программа реабилитации коррумпированных чиновников
Задевший Путина: о вице-премьере, "вытаптывании" и профессионализме
Шура помирился с мамой после затяжного конфликта
Лавров второй раз за сутки переговорил с Блинкеном
Зеленский раскритиковал Байдена за "Северный поток-2"
Вин Дизель и Джастин Лин рассказали о девятом фильме "Форсаж"
Зеленского высмеяли за выступление у военного самолёта без крыльев
ОК запустили новый сервис для юридических лиц
Глава Рособрнадзора прояснил судьбу ЕГЭ по математике
Зеленский воздержался от оценочных суждений в адрес Путина
Последние материалы
Шура помирился с мамой после затяжного конфликта
Лавров второй раз за сутки переговорил с Блинкеном
Зеленский раскритиковал Байдена за "Северный поток-2"
Вин Дизель и Джастин Лин рассказали о девятом фильме "Форсаж"
Зеленского высмеяли за выступление у военного самолёта без крыльев
Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM
Шах и мат: Каспаров знает, какой вакциной привился Путин
ОК запустили новый сервис для юридических лиц
Сергей Крючек: кооперативное движение увеличивает возможности граждан, не увеличивая их кредитную нагрузку
Глава Рособрнадзора прояснил судьбу ЕГЭ по математике
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа в финале "Евровидения". Милонов негодует Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников