Эксперты: Россия не позволит США разговаривать с позиции силы

Россия выходит на переговоры с США уверенная в своих силах, которые обеспечены её ядерным арсеналом.

Ядерная мощь России не позволяет США "повышать ставки"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели двухчасовую встречу в Рейкьявике в рамках заседания "Арктического совета", признав "серьезными разногласия", но пообещав работать над их преодолением.

Картинка первых минут встречи была позитивной — с улыбкой Блинкен дружелюбно похлопал Лаврова по плечу. Это контрастировало с первой встречей главы внешнеполитического ведомства США в марте с китайским коллегой в Анкоридже. Тогда китайцы обвинили США в недружелюбии, стороны обменялись резкими обвинениями.

Несомненно, после того. как Байден назвал российского президента "убийцей", а Владимир Путин включил США в список "недружественных стран" (на Западе прочитали — врагов), дальнейшее нагнетание могло обернуться вторым Карибским кризисом. И, конечно, Россия с её мощной ядерной триадой, способной одним ударом уничтожить США, это не Китай с его ограниченными ядерными возможностями.

Во вступительном слове Лавров выразил готовность обсуждать любые вопросы, если обсуждения будут "честными".

"Наша позиция очень проста: мы готовы обсуждать все вопросы без исключения, но с пониманием того, что обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно же, на основе взаимного уважения".

Энтони Блинкен подчеркнул, что США стремятся к "предсказуемым, стабильным отношениям с Россией", которые были бы "хороши для всего мира".

Высказанные претензии

Были высказаны и претензии. Так, Госдепартамент сообщил, что Блинкен выразил "глубокую озабоченность" Вашингтона по поводу российских войск вдоль украинской границы, несмотря на объявленный вывод", а так же состоянием здоровья Алексея Навального и "репрессиями" против "оппозиционных организаций".

Отмечается, что госсекретарь призвал Москву освободить осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

Лавров категорически отверг любую критику арктической политики России, заявив, что "давно всем известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за безопасность арктического побережья. Всё, что там делает Россия, абсолютно законно ".

Почему Лавров был дружелюбен с Блинкиным

Непосредственно перед встречей стало известно о намерении Вашингтона ввести очередные санкции на четыре корабля, участвующих в строительстве проекта "Северный поток -2", но оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, они не коснутся.

Как казала "Правде.Ру" член Общественной палаты РФ, политолог Вероника Крашенинникова, у России есть своя обширная повестка взаимодействия с США, начиная с вопросов безопасности в двухсторонних военных отношениях, заканчивая вопросами безопасности глобального масштаба.

Эксперт считает, что в решении многих международных вопросов участвуют несколько сторон, поэтому "мы и обсуждаем с американцами Афганистан и иранскую ядерную программу, палестино-израильское урегулирование".

По словам политолога, основной объем переговоров по "Северному потоку-2" идёт между Соединенными Штатами и Германией, и американская сторона понимает, что если она будет продолжать настаивать на остановке газопровода, то это нанесёт очень сильный удар по её отношениям с Германией.

"Эта страна нужна им для других направлений работы, поэтому мы видим, насколько противоречивые в Вашингтоне устремления", — резюмировала Вероника Крашенинникова.

По мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, эта встреча прошла лучше, чем ожидалось, и препятствий к саммиту уже практически нет.

По мнению политолога, по "Северному потоку-2" американцы с Москвой ведут диалог с позиции силы, то есть фактически навязывают отмену этого проекта.

"Поэтому торговаться нам здесь не о чем. Есть наша позиция. Они заявят свою. Мы упорно продолжаем его строить вместе с нашими партнерами из ЕС. Позиция ЕС тоже известна. Поэтому я не думаю, что это будет основная тема для разговора", — отметил эксперт для "Правды.Ру".

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