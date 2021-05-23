Эрве Жювен: вмешательство в другие страны ведёт США к краху

Эрве Жювен совместно с рядом других крупных французских политических деятелей, в числе которых Тьерри Мариани от французской правящей партии президента Макрона Les Républicains, Николя Дюик и Эмерик Шопрад, побывали в Крыму. После того, как Крым вернулся в Россию, там побывало больше 10 французских депутатов.

Все они выступают за союз с Россией и уверены, что Украина не имеет право претендовать на исконно русскую территорию — полуостров Крым, тем более, что так считают и сами крымчане. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Александру Артамонову рассказал французский политик, депутат Европейского парламента, писатель и экономист Эрве Жювен.

Читайте начало интервью:

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Французский политик: построение безопасного мира возможно только с Россией

— Господин Жювен, вопрос касается очень острой проблемы современности, острого аспекта, который называется "Украина". Это — достаточно тяжелая тема для европейских политиков, потому что существует несколько взглядов на проблему. Какова все-таки на самом деле позиция Франции, что думают и предлагают разные политики?

Только что Украина запросила немецкие вооружения, чтобы суметь вооружить свой так называемый Восточный фронт. И Германия на эту тему задумалась. Мы знаем позицию Соединенных Штатов и Великобритании по этому вопросу. Они всячески поддерживают нацистский режим, "не замечают" возрождения фашизма и поставляют оружие.

Польша и некоторые другие европейские страны, восточноевропейские тоже присоединились к этому оружейному лобби. Какова политика Франции, которая пытается играть роль посредника, относительно России? И какова позиция европейского сообщества в целом?

— Я вряд ли скажу что-то новое по этому вопросу. Можно просто вспомнить, что говорили другие. Наиболее правильное прочтение проблемы — это то, что говорил господин Збигнев Бжезинский еще много лет назад. Он сказал, что Украина — это столб, на котором держится Евразия.

И если оторвать Украину от России, это будет означать, в том числе то, что Франция станет уже не мировой, а просто региональной державой.

Я думаю, что все, что здесь мы наблюдали в последние годы и было именно реализацией политической программы господина Бжезинского.

Я думаю, что американская политика, которую ведут сейчас уже различные непрофессионалы, к сожалению, именно на это и нацелена. Поэтому я могу только призвать все стороны придерживаться духа минских соглашений.

Украинские юморист с нацистами на Восточном фронте

Во французской и западной прессе мало освещается та тема, что современный юморист, который вдруг неожиданно оказался на самом верху иерархии в Киеве, почему-то предпочел выдвинуть на свой Восточный фронт так называемые вооруженные силы, которые себя причисляют, между прочим, к нацистам. Хотя это вызывает у всех нормальных людей просто отвращение.

Тем более хорошо известно, что творилось на Украине во время войны, когда эти местные нацисты были даже хуже, чем немецкие нацисты, чем СС. Даже немцы тогда с отвращением от этого отворачивались.

Украинский Майдан за американские деньги

Я напомню, что в эпоху Майдана госпожа Нуланд — королева печенья, которая теперь опять вдруг оказалась в администрации американского президента, открыто хвалилась тем, что несколько миллиардов долларов было влито в дело разрушения Украины на Майдане.

Так что только при помощи свободных независимых выборов и по наблюдениям международных обозревателей можно будет говорить о том, как прийти к законной власти на Украине.

Я, работая в Комиссии по обороне Евросоюза в Брюсселе, был среди тех европейских депутатов, которых пригласили в ДНР и ЛНР на церемонию освобождения этих территорий, которое будет в ноябре. Я туда не смогу отправиться, естественно. Но я приветствую это.

Украина — родина Руси

Для меня Украина — это, прежде всего, родина Руси, Древней Руси. И почему сейчас Киев закрывает российское вещание?… Как можно объяснить, что то место, которое являлось колыбелью русской цивилизации, не признают русский язык?…

Поэтому я считаю: для того, чтобы выборы состоялись, нормальные, свободные выборы власти, необходимо чтобы был обмен мнением с зарубежьем. Только тогда территория Украины станет территорией мира, стабильности, процветания.

Я считаю, что нынешний кризис полностью и целиком инспирирован из-за рубежа.

США идут к краху

Я вспоминаю, что было сказано между министром обороны Франции и премьер-министром Пакистана госпожой Беназир Бхутто. Она тогда сказала, что мы — пакистанцы — выгнали советских из Афганистана, и также мы выгоним американцев из Афганистана.

Это постоянное вмешательство во внутренние дела других государств по всему миру, конечно, может привести Америку к краху.

Не надо поддерживать тех, кто считает своим врагом все внешние силы. Я очень сильно переживаю по поводу того, как непрофессионально ведется сейчас политика Соединенных Штатов.

Необходимо, чтобы наверху были люди сознательные. Нам это очень необходимо, в частности в Организации Объединенных Наций. Тогда мы придем к миру, процветанию и стабильности.