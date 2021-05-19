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Автор Любовь Степушова

Премьер Эстонии Каллас передала Украине стыдные деньги

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Визиты "прибалтийских болонок" на Украину — это исполнение повинности по транзиту западных денег Киеву на постыдные цели, считает политолог Алексей Мартынов.

Премьер Эстонии Каллас передала Украине стыдные деньги

Три дня Каллас на Украине: вернуться не получится

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в течение трёх дней демонстрировала Украине своё расположение.

Она встретилась уже с премьером Денисом Шмыгалём, посетила контролируемую Киевом часть Луганской области, где побывала на двух блокпостах. В среду, 19 мая, вечером её ждёт встреча с крымскими татарами в Киеве. А в четверг, 20 мая, — с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как сообщает сайт правительства Эстонии, она воинственно призвала положить конец "оккупации" части Украины.

"Эстония не смотрит пассивно на страдания украинского народа. Мы работаем с нашими партнёрами в международных организациях, чтобы предпринять конкретные шаги в ответ на агрессивные действия России. Кремль должен знать цену дальнейшей эскалации", — сказала Каллас.

"Безопасность Украины — это европейская безопасность", — подчеркнула она.

Отмечается, что Эстония активно финансирует "образовательные программы" Украины и "среди прочего" сделала подводку интернета в двух сёлах Луганской области, что "облегчит жизнь примерно 14 тысячам человек".

"Мы поддерживаем модернизацию 16 школ и детских садов в Донецкой и Луганской областях. Мы предлагаем людям доступ к интернету в двух деревнях недалеко от Золотого, помогаем пожилым людям, пострадавшим от вооружённых конфликтов, и поддерживаем местных пожарных", — рассказала Каллас.

"Я хочу вернуться сюда, когда оккупация закончится. В этот день мы можем сказать: это Европа — здоровая и свободная", — добавила она.

Прибалтийские болонки

Как сказал "Правде.Ру" директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, визит Каллас никакого значения не имеет ни для Эстонии, ни для Украины, это простое исполнение повинности.

"Это лимитрофная повинность несчастных прибалтийских стран, критически зависимых не только от Евросоюза, но и от своих вашингтонских хозяев, которые через евробюрократию периодически подкручивают им краник финансирования. И они, как собачки Павлова, такие болонки прибалтийские, по выработанному условному рефлексу, когда нужно — тявкают, когда нужно — перемещаются в нужные географические точки", — сказал политолог.

Для России это выглядит как страдания "руководителей-идиотов из Эстонии и руководителей-дебилов с Украины", добавил он.

Эстония марается в том, в чём Запад отказывается

Что же касается экономической помощи Эстонии Украине, то Эстония — сама дотационная страна, она ничего не зарабатывает, не производит, особенно после того, как лишилась транзита российских грузов, подчеркнул Алексей Мартынов.

Зато, по словам политолога, она имеет транзит западных финансов, которые по разным причинам напрямую Запад Украине опасается давать или не хочет мараться в этом.

"Я не исключаю, что эти деньги американские. Они не хотят в этом пачкаться — ни европейцы, ни американцы. Для этого есть такие лимитрофы, которые готовы любое г… разгребать, лишь бы им конфетку дали. Вот они за долю малую, отщипывая процентик от этих транзитных денег, участвуют в этом украинском дерьме. Такова их чухонская судьба", — сказал в интервью "Правде.Ру" Алексей Мартынов.

"А Украине любая помощь значима, потому что это предмет для того, чтобы что-то украсть. Какая разница — 100 тысяч или 100 миллионов? Всё равно же украдут", — добавил эксперт.

Пригласила бы на клубнику

Добавим, что единственное собственное предложение Эстонии и стоящее для Украины — это было бы приглашение украинцам приехать в Эстонию собирать клубнику. Деньги на поощрительную рюмку водки и бутерброд с салом у правительства Эстонии найдутся.

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Эстония соскучилась по СССР
Редактор: Елена Тимошкина
Темы украина эстония кая каллас война в донбассе алексей мартынов
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