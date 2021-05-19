Опубликованы главные западные мифы о России

Запад продолжает руководствоваться мифами о России, для того чтобы оправдывать свои геополитические решения. Многим просто удобны эти установки, используемые в собственных целях.

Конечно, существуют десятки мифов о России, которые Западу необходимо изжить, но… они так не считают.

Наоборот, эксперты британского аналитического центра делают выводы, опираясь на выкладки в духе "Россия хочет для себя привилегий "великой державы", ограничения суверенитета соседних стран и согласия с тем, что государство не может быть объектом критики, если его внутренняя политика нарушает ценности демократии, прав человека и верховенства права".

Разумеется, британцы утверждают, что "эта точка зрения противоречит основным западным интересам и ценностям", поэтому никакого диалога быть не может. Аналитики Chatham House таким образом разрушают все основы для компромисса, но для них это в порядке вещей. Англичанам и американцам же лучше знать…

Это длится уже не первый год.

Запад намеренно использует все возможные негативные клише о России, начиная от образов русских в фильмах и заканчивая водкой с колыбели.

Хотя эксперты IWSR (International Wine and Spirits Research) писали ещё в 2014 году:

лидер по спиртному — это Китай (27,5%);

США, что смешно, на втором месте с 12,5%;

на третьем месте — Бразилия (5,7%).

В этом списке Россия занимает только четвёртое место (5,2%), за ней стоит Германия (4,6%).

Что касается "Калашникова под подушкой", то, несмотря на бредовость идеи, на Западе в это верят. Хотя создатель известной во всём мире полуавтоматической винтовки AK-47 Михаил Калашников — русский, согражданам его изобретение в большинстве своём незнакомо на практике.

Отметим, что до сих пор в десятку самых распространённых понятий, с которыми ассоциируется Россия у жителей США, входит коммунизм, КГБ и мафия. А ещё русские невесты — "охотницы за приданым".

Впрочем такие вещи ещё полбеды — но отношение к русским основано на том, что все они якобы плохо воспитаны, необщительны и враждебно настроены.

В основном это связано с низким уровнем владения иностранными языками, но по факту многие из россиян гостеприимны и открыты. Но это можно выяснить только при личном общении, а в прессе пишут ровно то, что соответствует текущей повестке. Ни о каких стандартах журналистики речи уже давно не идёт.

Последние годы западные "независимые СМИ" потратили на борьбу с российской "пропагандой".

Журналисты Huffington Post писали о том, что лично "Путин придумывает и пропагандирует мифы о России и Западе". В материале немецкого издания есть целых десять пунктов "страшной путинской лжи", которой впрочем и в природе-то не существовало. Чтобы понять, кто же здесь действительно врёт и придумывает мифы, многих доказательств не нужно.

Сегодня Россия сталкивается с последствиями того, что политические элиты позднего, постбрежневского СССР были крайне доверчивы. В том числе и по отношению к Западу.

Воспринять устное обещание "дорогих партнёров" как имеющее силу оказалось сродни самоубийству — Запад всё, что ему не нравится, способен проигнорировать с лёгкостью. Включая пресловутое отсутствие "продвижения НАТО на Восток".

А помощь в экономике как раз и вылилась в Россию 90-х, когда вместе с кредитами шли и максимально жёсткие указания по тому, как реформировать работающую схему в пользу того же Запада. Так и выглядели "бескорыстная помощь" и правда в рамках заданных параметров…

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