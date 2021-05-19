EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Опубликованы главные западные мифы о России

Мир

Запад продолжает руководствоваться мифами о России, для того чтобы оправдывать свои геополитические решения. Многим просто удобны эти установки, используемые в собственных целях.

Опубликованы главные западные мифы о России

Конечно, существуют десятки мифов о России, которые Западу необходимо изжить, но… они так не считают.

Наоборот, эксперты британского аналитического центра делают выводы, опираясь на выкладки в духе "Россия хочет для себя привилегий "великой державы", ограничения суверенитета соседних стран и согласия с тем, что государство не может быть объектом критики, если его внутренняя политика нарушает ценности демократии, прав человека и верховенства права".

Разумеется, британцы утверждают, что "эта точка зрения противоречит основным западным интересам и ценностям", поэтому никакого диалога быть не может. Аналитики Chatham House таким образом разрушают все основы для компромисса, но для них это в порядке вещей. Англичанам и американцам же лучше знать…

Это длится уже не первый год.

Запад намеренно использует все возможные негативные клише о России, начиная от образов русских в фильмах и заканчивая водкой с колыбели.

Хотя эксперты IWSR (International Wine and Spirits Research) писали ещё в 2014 году:

  • лидер по спиртному — это Китай (27,5%);
  • США, что смешно, на втором месте с 12,5%;
  • на третьем месте — Бразилия (5,7%).

В этом списке Россия занимает только четвёртое место (5,2%), за ней стоит Германия (4,6%).

Что касается "Калашникова под подушкой", то, несмотря на бредовость идеи, на Западе в это верят. Хотя создатель известной во всём мире полуавтоматической винтовки AK-47 Михаил Калашников — русский, согражданам его изобретение в большинстве своём незнакомо на практике.

Отметим, что до сих пор в десятку самых распространённых понятий, с которыми ассоциируется Россия у жителей США, входит коммунизм, КГБ и мафия. А ещё русские невесты — "охотницы за приданым".

Впрочем такие вещи ещё полбеды — но отношение к русским основано на том, что все они якобы плохо воспитаны, необщительны и враждебно настроены.

В основном это связано с низким уровнем владения иностранными языками, но по факту многие из россиян гостеприимны и открыты. Но это можно выяснить только при личном общении, а в прессе пишут ровно то, что соответствует текущей повестке. Ни о каких стандартах журналистики речи уже давно не идёт.

Последние годы западные "независимые СМИ" потратили на борьбу с российской "пропагандой".

Журналисты Huffington Post писали о том, что лично "Путин придумывает и пропагандирует мифы о России и Западе". В материале немецкого издания есть целых десять пунктов "страшной путинской лжи", которой впрочем и в природе-то не существовало. Чтобы понять, кто же здесь действительно врёт и придумывает мифы, многих доказательств не нужно.

Сегодня Россия сталкивается с последствиями того, что политические элиты позднего, постбрежневского СССР были крайне доверчивы. В том числе и по отношению к Западу.

Воспринять устное обещание "дорогих партнёров" как имеющее силу оказалось сродни самоубийству — Запад всё, что ему не нравится, способен проигнорировать с лёгкостью. Включая пресловутое отсутствие "продвижения НАТО на Восток".

А помощь в экономике как раз и вылилась в Россию 90-х, когда вместе с кредитами шли и максимально жёсткие указания по тому, как реформировать работающую схему в пользу того же Запада. Так и выглядели "бескорыстная помощь" и правда в рамках заданных параметров…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Западные аналитики разрушили пропагандистские мифы о России
Редактор: Елена Тимошкина
Темы chatham house информационная война антироссийская пропаганда
Новости
Школу в Казани эвакуировали из-за ученика, который обещал поступить "как Ильназ"
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт
От берегов Антарктиды откололся новый "самый большой в мире" айсберг
Надо бы поаккуратнее: эксперт об идее "нарастить" зарплаты через налоги
Видеоролик с выступлением Манижи бьёт рекорды по просмотрам на YouTube
Приговор Платошкину: за что прокурор потребовал шесть лет колонии
В Совбезе РФ объяснили принцип попадания в список недружественных стран
Лолита назвала выход Манижи в финал Евровидения достойным ответом хамам
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школьном туалете
В Госдуме объяснили, зачем Россия вышла из договора по открытому небу
Последние материалы
Школу в Казани эвакуировали из-за ученика, который обещал поступить "как Ильназ"
Опубликованы главные западные мифы о России
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт
От берегов Антарктиды откололся новый "самый большой в мире" айсберг
Надо бы поаккуратнее: эксперт об идее "нарастить" зарплаты через налоги
“Северный поток - 2”: США признали поражение?
Видеоролик с выступлением Манижи бьёт рекорды по просмотрам на YouTube
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Приговор Платошкину: за что прокурор потребовал шесть лет колонии
Моя хата не с краю: украинцы готовы к отказу от российских знергоносителей
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Как привести в порядок сад весной?
Садоводство, цветоводство, рецепты
Как привести в порядок сад весной?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников