"Бойня" на улицах Колумбии: чего опасаются другие страны мира

Очередной выпуск программы "Геополитическая кухня" был посвящен Латинской Америке, континенту, которому мировые СМИ почти не уделяют внимания.

А между тем, утверждает гость выпуска, независимый украинский журналист, проживающий в Чили, Олег Ясинский, жизнь там кипит — особенно в Колумбии, и происходящие события так или иначе отражаются на остальном мире.

— Колумбия — очень красивая страна, может быть, с самой трагической историей во всем регионе. Она известна через ряд стереотипов, создаваемых прессой и Голливудом:

наркотики, насилие, наркобароны, Пабло Эскобар и так далее.

Но это одна сторона медали. А вторая — это очень классная страна с интереснейшей культурой, с огромным разнообразием природы, историей. Это и литература Гарсиа Маркеса, магический реализм и все остальное — это отражение повседневной реальности Колумбии, глубоко человеческой, очень интересной, очень сложной, глубоко трагической тоже, поскольку Колумбия является единственной страной Южной Америки, занимающей такую привилегированную геополитическую позицию — выход к Тихому и Атлантическому океанам, это ключ ко всему богатейшему континенту.

Социальная несправедливость в Колумбии зашкаливает, а всем наплевать

Колумбия — это одна из стран с наибольшей социальной несправедливостью в регионе.

Если во всех остальных странах Латинской Америки еще в середине прошлого века прошла аграрная реформа, которая частично сгладила противоречия в сельской местности, то в Колумбии практически нет дорог, то есть нет государства.

Большую часть территории страны государство не контролирует, потому что она государство не интересует.

Два крупнейших и богатейших города — Богота и Медельин. Между ними меньше 200 км расстояние. Дорога в таком состоянии, что может занимать 10-12 и больше часов.

Несложно представить себе, что происходит в сельской местности, в глубинке, и почему в истории Колумбии всегда был образ человека с ружьем:

различные партизанские движения, ультраправые боевики, парамилитарес и любые вооруженные формирования были всегда и остаются единственной реальной властью на большей части колумбийской территории.

Страна при этом остается демократической. Остается частью так называемого цивилизованного мира:

Экономика процветает, экономическое развитие идет.

У международных организаций никаких особых вопросов по поводу нарушения прав человека в Колумбии не возникает.

Между тем в нынешний исторический момент страна переживает настоящую драму:

там происходит народное восстание против сложившейся модели дикого капитализма.

Колумбийский взрыв скоро повторится в других странах

Мировые СМИ демократически молчат о том, что происходит в латиноамериканской стране, потому что у них есть гораздо более важные темы. Например, Венесуэла, Куба и так далее.

Не потому ли, что это только пока "прорвалось" в Колумбии и скоро ждет многие страны?

Мы находимся на пороге новых психосоциальных феноменов, которые не можем изменить с точки зрения предыдущей истории, предыдущих социологических инструментов, анализов и так далее.

Потому что правящая миром экономическая модель, называемая в Латинской Америке обычно неолиберализмом (то есть это спекулятивный капитал, который завладел нашими странами), сейчас переживает самый сильный и острый кризис во всей своей истории.

В это очень трудно поверить из российской реальности.

Я до сих пор поражен нормальностью жизни в Москве, в России и так далее.

В Латинской Америке жизнь сейчас совершенно другая. Пандемия за прошедшие уже 15 месяцев практически разрушила небольшой средний класс, который там был.

Люди, огромная часть населения, большинство латиноамериканцев голодают или вот-вот начнут.

Страх голода более реален, более непосредственен, чем страх заразиться вирусом.

Хотя если в Латинской Америке живет примерно 6% населения планеты Земля, умерших от коронавируса там 25% примерно от всех умерших в мире. То есть это тоже совершенно реальная проблема, которую очень трудно представить из России.

Началось все в Чили

Мы помним, как в Чили пропаганда Пиночета подавала как экономическое чудо, модель для подражания, оазис в Латинской Америке. Это все было неправдой. На самом деле в стране царила крайняя нищета.

Но чилийские специалисты по маркетингу очень успешны, самые успешные в Латинской Америке. Они могут подать как конфетку практически все.

И этот миф на уровне массмедиа существовал. А 19 декабря 2019 года, за полгода до коронавируса, в Чили неожиданно произошел мощнейший социальный взрыв, в котором участвует абсолютное большинство населения по всей стране: и в бедных, и в богатых районах.

В отличие от каких-то майданных процессов это никем не управляется извне, это действительно явление совершенно другого порядка, которое удивительно для самих его участников.

Тем более правительство не понимает, что происходит.

Колумбия идет по следам Чили

В Колумбии, начиная с 28 апреля, произошло нечто очень похожее на чилийский феномен.

Разница лишь в том, что нищета в Колумбии, уровень уличного насилия, уровень насилия в глубинке, отсутствие государства — это гораздо более острая проблема.

Человеческая жизнь там стоит намного меньше.

Правительство Колумбии, которое не справилось с вакцинацией населения, провалив закупки, хотя деньги и ресурсы были, вдруг предлагает ряд реформ:

реформу налоговой системы, которая благоприятствует богатой части населения, лишая ее рисков, связанных с пандемией;

предлагает ввести НДС на продукты первой необходимости для уже голодающего населения.

В ответ на это миллионы людей по всей стране выходят на улицу.

И ответом на мирные демонстрации (они были совершенно мирные на первом этапе) стало совершенно брутальное полицейское насилие, насилие армии, которая в больших городах, в столице Боготе, в Медельине из гранатометов, из "Катюш" открывает огонь по демонстрантам.

Поскольку армия и полиция не справляются с этими привычными для нее функциями в Колумбии, активизируются группы ультраправых боевиков, которые обучались в свое время армией для борьбы с партизанами и крестьянами, гражданские под защитой армии и полиции, представители привилегированной части населения ведут огонь против демонстрантов по всей стране.

В стране происходит настоящая бойня. Это продолжается уже 15 дней.

Идет настоящая (это не гражданская война) бойня, потому что она происходит против безоружного населения.