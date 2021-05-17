"Бойня" на улицах Колумбии: чего опасаются другие страны мира

Очередной выпуск программы "Геополитическая кухня" был посвящен Латинской Америке, континенту, которому мировые СМИ почти не уделяют внимания.
А между тем, утверждает гость выпуска, независимый украинский журналист, проживающий в Чили, Олег Ясинский, жизнь там кипит — особенно в Колумбии, и происходящие события так или иначе отражаются на остальном мире.
— Колумбия — очень красивая страна, может быть, с самой трагической историей во всем регионе. Она известна через ряд стереотипов, создаваемых прессой и Голливудом:
Но это одна сторона медали. А вторая — это очень классная страна с интереснейшей культурой, с огромным разнообразием природы, историей. Это и литература Гарсиа Маркеса, магический реализм и все остальное — это отражение повседневной реальности Колумбии, глубоко человеческой, очень интересной, очень сложной, глубоко трагической тоже, поскольку Колумбия является единственной страной Южной Америки, занимающей такую привилегированную геополитическую позицию — выход к Тихому и Атлантическому океанам, это ключ ко всему богатейшему континенту.
Колумбия — это одна из стран с наибольшей социальной несправедливостью в регионе.
Если во всех остальных странах Латинской Америки еще в середине прошлого века прошла аграрная реформа, которая частично сгладила противоречия в сельской местности, то в Колумбии практически нет дорог, то есть нет государства.
Несложно представить себе, что происходит в сельской местности, в глубинке, и почему в истории Колумбии всегда был образ человека с ружьем:
Страна при этом остается демократической. Остается частью так называемого цивилизованного мира:
Между тем в нынешний исторический момент страна переживает настоящую драму:
Мировые СМИ демократически молчат о том, что происходит в латиноамериканской стране, потому что у них есть гораздо более важные темы. Например, Венесуэла, Куба и так далее.
Не потому ли, что это только пока "прорвалось" в Колумбии и скоро ждет многие страны?
Мы находимся на пороге новых психосоциальных феноменов, которые не можем изменить с точки зрения предыдущей истории, предыдущих социологических инструментов, анализов и так далее.
Потому что правящая миром экономическая модель, называемая в Латинской Америке обычно неолиберализмом (то есть это спекулятивный капитал, который завладел нашими странами), сейчас переживает самый сильный и острый кризис во всей своей истории.
В это очень трудно поверить из российской реальности.
Я до сих пор поражен нормальностью жизни в Москве, в России и так далее.
В Латинской Америке жизнь сейчас совершенно другая. Пандемия за прошедшие уже 15 месяцев практически разрушила небольшой средний класс, который там был.
Люди, огромная часть населения, большинство латиноамериканцев голодают или вот-вот начнут.
Хотя если в Латинской Америке живет примерно 6% населения планеты Земля, умерших от коронавируса там 25% примерно от всех умерших в мире. То есть это тоже совершенно реальная проблема, которую очень трудно представить из России.
Мы помним, как в Чили пропаганда Пиночета подавала как экономическое чудо, модель для подражания, оазис в Латинской Америке. Это все было неправдой. На самом деле в стране царила крайняя нищета.
Но чилийские специалисты по маркетингу очень успешны, самые успешные в Латинской Америке. Они могут подать как конфетку практически все.
И этот миф на уровне массмедиа существовал. А 19 декабря 2019 года, за полгода до коронавируса, в Чили неожиданно произошел мощнейший социальный взрыв, в котором участвует абсолютное большинство населения по всей стране: и в бедных, и в богатых районах.
В отличие от каких-то майданных процессов это никем не управляется извне, это действительно явление совершенно другого порядка, которое удивительно для самих его участников.
Тем более правительство не понимает, что происходит.
В Колумбии, начиная с 28 апреля, произошло нечто очень похожее на чилийский феномен.
Разница лишь в том, что нищета в Колумбии, уровень уличного насилия, уровень насилия в глубинке, отсутствие государства — это гораздо более острая проблема.
Человеческая жизнь там стоит намного меньше.
Правительство Колумбии, которое не справилось с вакцинацией населения, провалив закупки, хотя деньги и ресурсы были, вдруг предлагает ряд реформ:
В ответ на это миллионы людей по всей стране выходят на улицу.
И ответом на мирные демонстрации (они были совершенно мирные на первом этапе) стало совершенно брутальное полицейское насилие, насилие армии, которая в больших городах, в столице Боготе, в Медельине из гранатометов, из "Катюш" открывает огонь по демонстрантам.
Поскольку армия и полиция не справляются с этими привычными для нее функциями в Колумбии, активизируются группы ультраправых боевиков, которые обучались в свое время армией для борьбы с партизанами и крестьянами, гражданские под защитой армии и полиции, представители привилегированной части населения ведут огонь против демонстрантов по всей стране.
Идет настоящая (это не гражданская война) бойня, потому что она происходит против безоружного населения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.