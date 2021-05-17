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Автор Любовь Степушова

Киеву хочется жахнуть по Донбассу, но хозяин не велит

Мир

Ситуация на востоке Украины продолжает балансировать на грани войны. Однако если внимательно прислушаться к тому, что говорят власти Украины, смена тональности заметна.

Киеву хочется жахнуть по Донбассу, но хозяин не велит

Например, Павел Климкин, бывший министр иностранных дел, недавно признался: мы сейчас не можем действовать в Донбассе так, как 2-3 года назад.

Чего он опасается?

Того, что в Донбассе идет паспортизация? Пусть и неполноценная, и от войны не защищает. Тем не менее в Киеве бьют тревогу. В чем дело?

Своим мнением в ведущей программы "Точка зрения" Любовью Степушовой поделился бывший депутат Верховный рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

Читайте начало интервью:

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— Для украинской власти есть только один ужас и страх: что хозяин перестанет на них обращать внимание. Все остальное — просто попытки привлечь к себе внимание.

Поэтому то, что говорит Климкин, совершенно не имеет никакого значения, важно, что говорит Байден.

— А Байден что говорит?

— А Байден не сказал, а сделал.

Действия Российской Федерации, когда она собрала войска на границе с Украиной, испугали Соединенные Штаты, и они жестко очень дали команду: никаких провокаций, сильных провокаций, которые перечеркнут все их завоевания на Украине. Ведь если будут военные действия, не известно, где донбасская армия или российские войска остановятся.

— Я так понимаю, что мирный путь Вы не видите освобождения Украины от бандеровцев, только военный? Никакие выборы не приведут пророссийского президента на Украине к власти?

— Я не вижу сейчас механизма, каким образом могут прийти к власти пророссийские политические силы на Украине за исключением прямых военных столкновений.

Есть исторический пример. Пока советские войска не вошли в Берлин, большинство населения Германии поддерживало Гитлера. На следующий день после капитуляции настроение полностью поменялось.

Поэтому я уверен в том, что и Корбан, и Коломойский, и Климкин будут с российским флагом встречать российские войска на границе.

Говорить с Западом можно и нужно с позиции силы

Я был уверен всегда в том, что с Западом Россия может говорить только с позиции силы, никакие договора, никакие обращения в сторону законодательства, увещевания работать не будут. Будет работать только жесткая сила.

Вот Россия показала силу — стали считаться.

  • И Байден позвонил, и на экологический саммит Путина включили, и слово ему дали, и встреча будет, и настращали Зеленского, запретив воевать.

Все только потому, что Россия показала силу. Надо быть сильными, тогда будут с тобой считаться.

— А как вы оцениваете самостоятельность Зеленского сейчас в принятии решения о развязывании войны? Байден сказал — "нельзя", а какой-нибудь местный авторитетный националист скажет — "давай". И что он будет делать?

— То, что происходит сейчас, напоминает ситуацию в Грузии. У Саакашвили было то же самое.

Путин тогда поднял всех, когда появилась информация о том, что конфликт возможен. Путин звонил Нуланд, Нуланд звонила Саакашвили.

Но были некие сотрудники администрации, которые сказали Саакашвили: ничего, давай двигай, тебя поддержат.

Запад не такой уж монолитный. У Запада точно так же, как у Кремля, есть разные игроки.

И Лавров для того, чтобы организовать контакт между Байденом и Путиным, использовал бывшего министра иностранных дел Керри.

А Блинкен полетел на Украину для того, чтобы полностью не упустить тему. У них идет конкуренция, и каждый дает свою команду.

— То есть возможен любой вариант? Сейчас как-то тревожность момента ушла, но на самом деле в любой момент может возникнуть какой-то конфликт, да? И тогда Российская Федерация скажет свое слово или все же не скажет?

— Я думаю, что сейчас большой конфликт невозможен. Слишком сильно Путин напугал Запад своими действиями, и они, действительно, поверили в серьезность намерений России.

  • Запад все сигналы подал Украине о том, что НАТО воевать на ее территории не будет.
  • Запад законсервировал выделение денег МВФ Украине.

А всё потому, что у Запада долгосрочная стратегия по Украине:

  • надо быстро скупить украинскую землю,
  • хотят добывать сланцевый газ на территории Харьковской, Полтавской области и Донецкой.

А если будут сейчас военные действия, 100% территории уйдут — самые серьезные месторождения сланцевого газа, на которые нацелились американцы, находятся в Славянске.

Чего же Россия опасается? Что, собственно, так страшит, что никак не решимся мы операцию начать? Гуманитарная катастрофа есть? Есть. Воду в Крым не дают? Не дают. Чего ж ещё ждём-то?

— Я так считаю, что ситуация кардинально поменяется, когда Россия построит все-таки этот несчастный, долгоиграющий "Северный поток".

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы украина донбасс олег царев джо байден павел климкин
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