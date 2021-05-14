Российский паспорт для граждан ДНР и ЛНР – щит и броня. Но кое-что недоработано

Сейчас граждане ДНР и ЛНР получают российские паспорта. По упрощённой системе.

За два года было выдано около полумиллиона документов. Ожидается, что к концу 2021-го их будет миллион.

Зачем тем, кто живет в Донбассе, этот документ?

Сами жители ДНР и ЛНР уверены — это щит, броня. Логика проста — чем больше здесь будет граждан России, тем ниже вероятность, что Украина попробует их "излечить от сепаратизма" военным способом. Тем более пример наглядный есть: Южная Осетия и Абхазия.

А что думают политики? Гарантирует ли этот документ защиту от того, что Украина начнет военную операцию в Донбассе?

Своим мнением с ведущей программы "Точка зрения" Любовью Степушовой поделился бывший депутат Верховный рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

Читайте начало интервью:

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— Я за паспортизацию. И хотел бы, чтобы она проходила более активными темпами. Как в Абхазии, где в аналогичной ситуации выдавалось семь-восемь тысяч паспортов в день. В Донбассе выдается в 10 раз меньше.

Мне кажется, что это настолько важный вопрос, что тут уже надо как-то напрячься.

— А те, кто паспорта получает, они чего хотят? Уехать или все же там на месте как-то что-то делать?

— Я думаю, целей несколько.

Одна — желание чувствовать себя русским. И не только чувствовать, но и иметь документ о том, что ты русский.

Вторая — возможно, переезд в Россию.

К сожалению, в Донецкой и Луганской республиках дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы: не такие высокие зарплаты, не такие высокие пенсии, предприятия не все работают сейчас, с рабочими местами не очень хорошо. Жители ДНР и ЛНР — очень трудолюбивый народ, профессиональный, они легко найдут себе работу.

Чем отличаются эти паспорта от обычных российских — там нет прописки.

Раз нет прописки, значит, нет медицинской страховки.

Если нет прописки, значит, невозможно устроиться на работу в Российской Федерации.

И это, к сожалению, является пробелом в законодательстве.

Вот, например, в Крыму сезонный вид бизнеса хотел бы принимать на работу больше людей, которые готовы приехать поработать, но, к сожалению, существует проблема: принять людей из ДНР и ЛНР на работу сейчас невозможно, только через патенты. Как и тех же украинцев.

Или ещё пример. Привозят детей на лечение, а у них нет страховки. Всё - бесплатно лечить нельзя.

— И как эту проблему решить?

— Есть разные механизмы. Этим должны заниматься законодатели. Когда я был депутатом Верховной рады Украины, я делал просто: писал изменение к закону и делал все для того, чтобы на ближайшей сессии за него проголосовали.

— Но какая конкретно мера должна быть? Признание независимости этих республик? Включение в состав России? Или что-то еще, какие-то заморские территории, территории особого управления?

— Конечно же, жители Донбасса хотели бы, чтобы их признали. Мы пока не видим для этого перспектив, ни Владимир Владимирович, ни Песков, ни Лавров ничего подобного не говорили. Они говорили всегда только о приверженности Минским соглашениям, по которым эти территории уходят на Украину.

Но если это не получается, значит, надо каким-то образом из тупика выходить. Институт прописки во всем мире утратил свою целесообразность. Да уберите эту прописку, сколько можно, отмените ее к чертовой матери, как ее отменили на Украине и во всем мире, и разрешите гражданам России не быть привязанными к месту регистрации.

Про участие в российских выборах

На днях в Донецк приезжала делегация от "Единой России". Почему бы им не заняться решением проблем получивших российские паспорта? Это правящая фракция, партия, у них все есть для того, чтобы в течение двух-трех дней при желании решить этот вопрос.

— В ЕР заявляют, что "Союз Добровольцев Донбасса" будет представлен в их избирательных списках.

— Это очень хорошо, да, для "Союза Добровольцев Донбасса".

— Донбасс, получается, будет голосовать за своих каких-то депутатов уже на осенних выборах в Госдуму?

— Донбасс не сможет голосовать, поскольку у них нет прописки. Фактически они лишаются своих конституционных гражданских прав.

— Я так поняла, что какие-то участки для дончан будут организованы в Ростовской области. То есть проголосовать они смогут.

— Я не думаю, что большое количество жителей ДНР и ЛНР поедет. Конечно же, будут организованы автобусы для желающих проголосовать. Но вряд ли можно организовать так, чтобы это носило массовый характер.

Ведь не зря во всей России сделали три дня голосования. Громадное количество всяких штучек, которые упростят процесс для гражданина Российской Федерации. А если бы пришлось пересекать границу для того, чтобы отдать голос, явка была бы крайне низкой.