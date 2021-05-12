Израиль на пороге гражданской войны

Бенджамин Нетаньяху спровоцировал конфликт с палестинцами, чтобы остаться у власти. Это чревато гражданской войной, предупреждает израильский аналитик Луис Фишман.

Власти Израиля решили помахать "красной тряпкой"

Столкновения между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме начались на прошлой неделе и переросли в обмен ракетными ударами между ХАМАС* и Израилем.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за действий израильских властей по выселению несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме, который палестинцы считают своей столицей.

Затем городские власти не допустили мусульман на Храмовую гору к мечети Аль-Аксы в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

Действия полиции вызвали протесты с забрасыванием оцепления камнями, полицейские применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории сектора Газа — палестинцы поддержали соотечественников в Израиле. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС — "Бригады Аль-Кассам". Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона, убитые и пострадавшие исчисляются десятками.

Нетаньяху приближает Израиль к гражданской войне

Как пишет доцент Бруклинского колледжа, специалист по палестино-израильскому конфликту Луис Фишман в Haaretz, в Восточном Иерусалиме палестинцы сталкиваются с растущими случаями нападений со стороны сторонников идеи превосходства евреев и со стороны переселенцев, "которые вели десятилетнюю кампанию юридического давления" с целью их выселения.

И государство их поддерживает в этом, так, жители, которые уезжают из Иерусалима за границу, часто теряют право на проживание, отмечает Фишман.

По словам аналитика, в последние несколько месяцев "гнев палестинцев нарастает", на этот раз не на Западном берегу или "в тюрьме под открытым небом в Газе", а среди палестинских граждан государства Израиль. Фишман считает, что их поддерживает и часть евреев, и это означает, что страна идёт к гражданской войне.

Автор обосновывает текущее обострение желанием Нетаньяху остаться у власти.

"Он теперь может гарантировать, что его соперники Яир Лапид и Нафтали Беннетт не смогут сформировать правительство, так как из-за эскалации между Израилем и ХАМАС предполагаемый союзник Лапида и Беннета лидер партии РААМ (список арабского единства- Ред.) (Мансур) Аббас не сможет войти в коалицию", — заметил Фишман.

Известно, что президент Израиля Реувен Ривлин вручил в среду мандат на формирование правительства лидеру израильской парламентской оппозиции, главе центристской партии "Йеш Атид" ("Есть будущее") Яиру Лапиду. Это произошло на следующий день после того, как действующий премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху, первым получивший мандат после выигранных парламентских выборов, не смог создать правящую коалицию в отведенные для этого 28 дней.

Зато Мансур Аббас провёл продуктивные переговоры с Беннетом о вхождении в коалицию с Лапидом.

Палестинцев не сломить

Как сказал "Правде.Ру" кандидат исторических наук, специалист Центра ближневосточных исследований Юрий Зинин, о настрое палестинцев говорит тот факт, что они, находясь в изоляции, " умудряются, в целом, свой потенциал поддерживать, делая ракеты самым кустарным образом, которые летят, раз они взрываются".

"Это говорит о том, что сопротивление палестинцев, сколько бы их не старались задушить, возрастает, они возвращаются к своим правам, к своим устремлениям, которые так и не были, несмотря на международные резолюции о создании Палестинского государства, реализованы", — отметил эксперт.

"ХАМАС — глубоко законспирированная организация. И кто там на поверхности очень часто выступает, совсем не обязательно первый человек", — сказал востоковед.

По его словам, несмотря на последнее восстановление отношений между Израилем и Палестиной, преподнесённое Трампом, как "сделка века", коренные проблемы палестинцев не решены.

"Раз не решены коренные проблемы, значит, остается этот конфликтный потенциал, который в любой момент может дать как-то о себе знать", — добавил Юрий Зинин.

Заметим, что "сделка века" предполагала перемещение/ликвидацию Аль-Аксы с Храмовый горы и образование из Палестины "лоскутного государства".

* Справка. ХАМАС — палестинское движение, правящее в секторе Газа. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. Россия не причисляет ХАМАС к террористическим организациям, но и не поддерживает его радикальных методов ведения политики, так же как и его непризнания Израиля.

Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Ханийя в интервью телеканалу Russia Today заявил что министр иностранных дел России Сергей Лавров, согласился с условиями, которые приблизят примирение в Палестине.

Предложения палестинской стороны Ханийя перечислил следующим образом:

проведение выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа;

созыв общепалестинского саммита с участием представителей всех палестинским групп;

проведение заседания лидеров палестинских групп;

формирование Правительства национального единства.

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