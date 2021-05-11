Запад нашёл замену Навальному

Запад нашёл замену Алексею Навальному — это Михаил Ходорковский, как говорится, старый друг лучше новых двух.

Ходорковский выступил с разоблачением "пророссийской сети" в Европе

"Бизнесмен в изгнании", "критик Кремля" Михаил Ходорковский представил депутатам Европарламента (ЕП) по видеосвязи из Лондона свой доклад о "пророссийской сети" в Европе.

Как пишет ЕUobserver Ходорковский в понедельник выступил перед Комиссией по иностранному вмешательству. Он подчеркнул, что выявленные его командой европейские политики, являются частью "пророссийской сети", которая распространяется на Чехию, Кипр, Францию, Грецию, Литву, Латвию, Германию, Польшу.

Досье собрала его неправительственная организация The Dossier Center, базирующаяся в Великобритании, документ представлен в закрытом доступе на 60-страницах для членов комитета ЕП через защищенный веб-сайт.

По словам Ходорковского, Москва работает через базирующийся в Германии аналитический центр "Диалог цивилизаций" бывшего главы РЖД Владимира Якунина, который используется для выявления "потенциальных союзников Кремля среди европейских элит".

Ходорковский заметил, что одним из источников Якунина является "кто-то из близких к Меркель".

Россия также использовала "беглого австрийского финансиста" Яна Марсалека для вербовки высокопоставленных офицеров разведки Австрии. Сообщается, что бизнесмен также проводил вечеринки для получения информации от других политических лидеров и лидеров силовых структур.

"Некоторая информация, которую я вам предоставляю, не может быть подтверждена нашими источниками в суде, потому что мы опасаемся за их жизнь и жизнь их семей в России", — пояснил Ходорковский.

В Чехии Ходорковский "разоблачил" коммуниста-парламентария Зденека Ондрачека, который посетил Донецкую народную республику, где его встретили с почестями и звуками чешского гимно. Однако впоследствии политик заявил, что это была частная поездка.

Во Франции в "сеть Путина" вошли депутат Европарламента Тьерри Мариани, который неоднократно посещал российский Крым (он сможет прочитать о себе секретный отчёт Ходорковского) и бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад.

По словам Ходорковского, бывшему польскому депутату Матеушу Пискорскому, "связанная с Кремлем пиар-фирма" поручила "найти лояльных европейских политиков", которых он приглашал на спонсируемые Кремлем мероприятия.

В Литве Россия якобы выбрала в свои агенты влияния бывшего министра иностранных дел и посла ЕС в России Вигаудаса Ушацкаса. А в Латвии, как заверил Ходорковский, Кремль "мог распространять" влияние через родственников олигархов, "таких как Юрий Ковальчук или Николай Токарев", которые "в стране владеют недвижимостью и долями в компаниях".

"Токарев и Ковальчук были основными участниками финансирования дворца Путина, который был предметом видео оппозиционного Алексея Навального", — сказал помилованный президентом РФ преступник.

Ходорковский показал уровень Европарламента

"Я не буду комментировать всякую чепуху от какого-то русского", — опроверг обвинения чешский коммунист Ондрачек, сообщает ČTK. От имени Мариани в Европарламенте вступил его коллега Жан-Лин Лакапель.

"Ходорковский был обвинен в "серии убийств" и "отмывании денег", и Европарламент не должен был приглашать его выступить", — сказал Лакапель

Обвиняемые могут привлечь Ходорковского к суду

"Досье" Ходорковского мог бы написать "на коленке" любой сколько-нибудь разбирающийся в политике человек, потому что перечисленные европейские политики открыто говорят, что их странам надо сотрудничать с Россией. Это адекватные люди отстаивающие интересы своих стран и народов, а не выполняющие исключительно задачи НАТО и ЕС.

На другом полюсе противостояния в лице большинства Европарламента находится декадентский Запад, обремененный долгами и войнами, который ищет внутреннего врага, чтобы сплотить массы на русофобии.

Этот неразборчивый Запад автоматически оправдывает любого вора, не заплатившего налоги, что является самым страшным преступлением на Западе, потому что тот является "критиком Путина".

Что касается самого Ходорковского, то если его информация не сможет быть подтверждена в суде, то обвиняемые могут стать обвинителями и привлечь его в суде за клевету.

Ходорковский — преступник, которого помиловал Владимир Путин по его прошению : "к больной маме надо". Мама умерла, не увидев сынка, ибо "сынок " сразу же сбежал из России деньги спасать. Но Алексей Навальный (другой вор), тоже дававший Западу советы, каких олигархов в России надо обложить санкциями — в забвении, кого-то Западу надо двигать, вот, вспомнили о Ходорковском.

Вернётся ли Ходорковский в Россию?

Ходорковский, в интервью The Daily Beast в 2016 году заявил, что планирует вернуться в страну. "Я вернусь так скоро, как только начнет разваливаться режим", — пообещал он.

"А сейчас я делаю многое, всё, что могу, чтобы, когда этот режим начнет падать, коллапс произошел по-другому, чтобы не повторились пагубные ошибки, сделанные в начале 90-х годов", — рассказал он.

В декабря 2015 года Ходорковский был заочно обвинен в России по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Он был арестован в 2003 году и осужден по делам о неуплате налогов и хищении нефти и провел в заключении более 10 лет. В декабре 2013 года Владимир Путин помиловал Ходорковского. Сразу после освобождения из колонии экс-глава ЮКОСа покинул Россию. Вскоре после этого он заявил, что готов вернуться в случае получения гарантии о том, что в будущем он сможет выезжать за границу.

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