Коронавирус нагнул весь мир — не только простых людей, но в первую очередь — земные власти и религии. Самое святое и спасительное для мусульман дело — совершение хаджа — в прошлом году было практически отменено, а в этом — резко ограничено. Пожалуй, в каких-то отношениях это стало не менее трудным делом, чем в древности. Какие ограничения будут? Почему хадж подорожает? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил политолог и востоковед Руслан Курбанов.
Читайте начало интервью: Хадж в 2021 году будет ограничен
— Руслан, умру называют малым хаджем. Как умра соотносится к полноценному хаджу? В чем разница?
— Посещение Мекки, которое проводится не в сезон хаджа, не во время обязательного ритуала, действительно называется малым паломничеством. Оно не засчитывается как выполнение религиозного столпа, религиозной обязанности.
Это — дополнительный вид поклонения. Он для мусульман — совершенно необязательный. У кого есть возможность, тот, конечно, может посещать святые места в любое время.
Знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов сейчас — уже в Мекке. Еще до начала сезона хаджа он выполняет малое паломничество.
— Что такое квоты? На каждую страну выделяется определенное количество или как?
— Квоты, естественно, делятся на страны. У России всегда традиционно была большая квота, учитывая, что у нас несколько десятков миллионов мусульман проживают.
Огромное количество из них приходится на республики Северного Кавказа, поскольку там плотность мусульманского населения и уровень религиозности выше. Я так понимаю, что в этом году усеченное количество квот будет приходиться на каждую страну, в том числе на Россию.
— Но насколько? Пока неизвестно?
— Пока нет точной информации. Ситуация меняется каждую неделю, поскольку власти Саудовской Аравии тоже ориентируются на динамику заболеваемости в разных странах, откуда к ним должны пребывать паломники. Кто мог предположить, что Турцию еще раз закроют на локдаун?…
— Транспорт и гостиницы смогут принимать в два раза меньше людей. Из-за этого, видимо, серьезно вырастет стоимость. Насколько сильно?
— Цены, конечно, уже возросли почти в 1,5 раза. И это вполне объяснимо тем, что если раньше гостиницы отбивали свою прибыль, размещая, к примеру, по четыре человека в номере, то сейчас они вынуждены отбивать прибыль, с двух человек.
То же самое — хадж-компании, которые отправляют меньшее количество людей. Они вынуждены включать в стоимость путевки в хадж дополнительные расходы.
Плюс ко всему — стоимость всех медицинских услуг, проверок… Достаточное большое количество дополнительных факторов сейчас включается в стоимость путевки.
— Руслан, а что-нибудь известно о ситуации с коронавирусной инфекцией в самой Саудовской Аравии? На нынешний момент что там происходит?
— Катастрофических сообщений не было и динамики, например, как в Турции нет. По крайней мере, пугающей информации из Саудовской Аравии не приходило. И я думаю, что они там все дисциплинированно прививаются, потому что я видел фетвы, то есть богословские заключения саудовских ученых о том, что прививаться мусульмане должны. Конечно, это способствует снижению заболеваемости.
— Россияне могут как-то попасть через другие страны в Саудовскую Аравию?
— Сейчас и в самой России действуют серьезные ограничения подобного рода. Если раньше мигранты (таджики, узбеки, киргизы) могли здесь покупать хадж-путевки и отправляться через Россию на хадж в Саудовскую Аравию, то теперь они этого сделать не могут. В этом году российские хадж-компании могут отправлять только граждан России.
Я думаю, что подобная практика касается и других стран, они будут отправлять только своих граждан. И у россиян не будет, скорее всего, возможности улететь через другие страны.
— Но еще вопрос паломничества упирается в то, как будет решен вопрос со "Спутником V"? Потому что это все-таки очень сильно помешает, да?
— Да.
— Вы что-то можете посоветовать верующим?
— На умру, видимо, можно будет съездить позже гораздо легче. Есть, конечно, большое количество верующих, которые проводят в Мекке дольше, чем положенные по путевке две или три недели, потому что они хотят предаваться поклонению и так далее.
Но это опять-таки упирается в дополнительные расходы. Это смогут себе позволить только состоятельные мусульмане.
А самое главное, я прошу учитывать, что та информация, которую я представил, может быть недостаточно полной или требования существенно изменятся, потому что ситуация меняется каждый день. Поэтому надо следить за новостями.
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