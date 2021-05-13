Хадж 2021: власти королевства будут сокращать квоты на паломников для всех стран

Коронавирус нагнул весь мир — не только простых людей, но в первую очередь — земные власти и религии. Самое святое и спасительное для мусульман дело — совершение хаджа — в прошлом году было практически отменено, а в этом — резко ограничено. Пожалуй, в каких-то отношениях это стало не менее трудным делом, чем в древности. Какие ограничения будут? Почему хадж подорожает? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил политолог и востоковед Руслан Курбанов.

Читайте начало интервью: Хадж в 2021 году будет ограничен

— Руслан, умру называют малым хаджем. Как умра соотносится к полноценному хаджу? В чем разница?

— Посещение Мекки, которое проводится не в сезон хаджа, не во время обязательного ритуала, действительно называется малым паломничеством. Оно не засчитывается как выполнение религиозного столпа, религиозной обязанности.

Это — дополнительный вид поклонения. Он для мусульман — совершенно необязательный. У кого есть возможность, тот, конечно, может посещать святые места в любое время.

Знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов сейчас — уже в Мекке. Еще до начала сезона хаджа он выполняет малое паломничество.

— Что такое квоты? На каждую страну выделяется определенное количество или как?

— Квоты, естественно, делятся на страны. У России всегда традиционно была большая квота, учитывая, что у нас несколько десятков миллионов мусульман проживают.

Огромное количество из них приходится на республики Северного Кавказа, поскольку там плотность мусульманского населения и уровень религиозности выше. Я так понимаю, что в этом году усеченное количество квот будет приходиться на каждую страну, в том числе на Россию.

— Но насколько? Пока неизвестно?

— Пока нет точной информации. Ситуация меняется каждую неделю, поскольку власти Саудовской Аравии тоже ориентируются на динамику заболеваемости в разных странах, откуда к ним должны пребывать паломники. Кто мог предположить, что Турцию еще раз закроют на локдаун?…

— Транспорт и гостиницы смогут принимать в два раза меньше людей. Из-за этого, видимо, серьезно вырастет стоимость. Насколько сильно?

— Цены, конечно, уже возросли почти в 1,5 раза. И это вполне объяснимо тем, что если раньше гостиницы отбивали свою прибыль, размещая, к примеру, по четыре человека в номере, то сейчас они вынуждены отбивать прибыль, с двух человек.

То же самое — хадж-компании, которые отправляют меньшее количество людей. Они вынуждены включать в стоимость путевки в хадж дополнительные расходы.

Плюс ко всему — стоимость всех медицинских услуг, проверок… Достаточное большое количество дополнительных факторов сейчас включается в стоимость путевки.

— Руслан, а что-нибудь известно о ситуации с коронавирусной инфекцией в самой Саудовской Аравии? На нынешний момент что там происходит?

— Катастрофических сообщений не было и динамики, например, как в Турции нет. По крайней мере, пугающей информации из Саудовской Аравии не приходило. И я думаю, что они там все дисциплинированно прививаются, потому что я видел фетвы, то есть богословские заключения саудовских ученых о том, что прививаться мусульмане должны. Конечно, это способствует снижению заболеваемости.

Мекка

— Россияне могут как-то попасть через другие страны в Саудовскую Аравию?

— Сейчас и в самой России действуют серьезные ограничения подобного рода. Если раньше мигранты (таджики, узбеки, киргизы) могли здесь покупать хадж-путевки и отправляться через Россию на хадж в Саудовскую Аравию, то теперь они этого сделать не могут. В этом году российские хадж-компании могут отправлять только граждан России.

Я думаю, что подобная практика касается и других стран, они будут отправлять только своих граждан. И у россиян не будет, скорее всего, возможности улететь через другие страны.

— Но еще вопрос паломничества упирается в то, как будет решен вопрос со "Спутником V"? Потому что это все-таки очень сильно помешает, да?

— Да.

— Вы что-то можете посоветовать верующим?

— На умру, видимо, можно будет съездить позже гораздо легче. Есть, конечно, большое количество верующих, которые проводят в Мекке дольше, чем положенные по путевке две или три недели, потому что они хотят предаваться поклонению и так далее.

Но это опять-таки упирается в дополнительные расходы. Это смогут себе позволить только состоятельные мусульмане.

А самое главное, я прошу учитывать, что та информация, которую я представил, может быть недостаточно полной или требования существенно изменятся, потому что ситуация меняется каждый день. Поэтому надо следить за новостями.