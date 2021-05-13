Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Хадж 2021: власти королевства будут сокращать квоты на паломников для всех стран

Мир

Коронавирус нагнул весь мир — не только простых людей, но в первую очередь — земные власти и религии. Самое святое и спасительное для мусульман дело — совершение хаджа — в прошлом году было практически отменено, а в этом — резко ограничено. Пожалуй, в каких-то отношениях это стало не менее трудным делом, чем в древности. Какие ограничения будут? Почему хадж подорожает? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил политолог и востоковед Руслан Курбанов.

Хадж 2021: власти королевства будут сокращать квоты на паломников для всех стран

Читайте начало интервью: Хадж в 2021 году будет ограничен

— Руслан, умру называют малым хаджем. Как умра соотносится к полноценному хаджу? В чем разница?

— Посещение Мекки, которое проводится не в сезон хаджа, не во время обязательного ритуала, действительно называется малым паломничеством. Оно не засчитывается как выполнение религиозного столпа, религиозной обязанности.

Это — дополнительный вид поклонения. Он для мусульман — совершенно необязательный. У кого есть возможность, тот, конечно, может посещать святые места в любое время.

Знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов сейчас — уже в Мекке. Еще до начала сезона хаджа он выполняет малое паломничество.

— Что такое квоты? На каждую страну выделяется определенное количество или как?

— Квоты, естественно, делятся на страны. У России всегда традиционно была большая квота, учитывая, что у нас несколько десятков миллионов мусульман проживают.

Огромное количество из них приходится на республики Северного Кавказа, поскольку там плотность мусульманского населения и уровень религиозности выше. Я так понимаю, что в этом году усеченное количество квот будет приходиться на каждую страну, в том числе на Россию.

— Но насколько? Пока неизвестно?

— Пока нет точной информации. Ситуация меняется каждую неделю, поскольку власти Саудовской Аравии тоже ориентируются на динамику заболеваемости в разных странах, откуда к ним должны пребывать паломники. Кто мог предположить, что Турцию еще раз закроют на локдаун?…

— Транспорт и гостиницы смогут принимать в два раза меньше людей. Из-за этого, видимо, серьезно вырастет стоимость. Насколько сильно?

— Цены, конечно, уже возросли почти в 1,5 раза. И это вполне объяснимо тем, что если раньше гостиницы отбивали свою прибыль, размещая, к примеру, по четыре человека в номере, то сейчас они вынуждены отбивать прибыль, с двух человек.

То же самое — хадж-компании, которые отправляют меньшее количество людей. Они вынуждены включать в стоимость путевки в хадж дополнительные расходы.

Плюс ко всему — стоимость всех медицинских услуг, проверок… Достаточное большое количество дополнительных факторов сейчас включается в стоимость путевки.

— Руслан, а что-нибудь известно о ситуации с коронавирусной инфекцией в самой Саудовской Аравии? На нынешний момент что там происходит?

— Катастрофических сообщений не было и динамики, например, как в Турции нет. По крайней мере, пугающей информации из Саудовской Аравии не приходило. И я думаю, что они там все дисциплинированно прививаются, потому что я видел фетвы, то есть богословские заключения саудовских ученых о том, что прививаться мусульмане должны. Конечно, это способствует снижению заболеваемости.

Мекка
Мекка

— Россияне могут как-то попасть через другие страны в Саудовскую Аравию?

— Сейчас и в самой России действуют серьезные ограничения подобного рода. Если раньше мигранты (таджики, узбеки, киргизы) могли здесь покупать хадж-путевки и отправляться через Россию на хадж в Саудовскую Аравию, то теперь они этого сделать не могут. В этом году российские хадж-компании могут отправлять только граждан России.

Я думаю, что подобная практика касается и других стран, они будут отправлять только своих граждан. И у россиян не будет, скорее всего, возможности улететь через другие страны.

— Но еще вопрос паломничества упирается в то, как будет решен вопрос со "Спутником V"? Потому что это все-таки очень сильно помешает, да?

— Да.

— Вы что-то можете посоветовать верующим?

— На умру, видимо, можно будет съездить позже гораздо легче. Есть, конечно, большое количество верующих, которые проводят в Мекке дольше, чем положенные по путевке две или три недели, потому что они хотят предаваться поклонению и так далее.

Но это опять-таки упирается в дополнительные расходы. Это смогут себе позволить только состоятельные мусульмане.

А самое главное, я прошу учитывать, что та информация, которую я представил, может быть недостаточно полной или требования существенно изменятся, потому что ситуация меняется каждый день. Поэтому надо следить за новостями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы хадж паломники коронавирус руслан курбанов саудовская аравия
Новости
Польша нашла 60 млн злотых на постройку HTGR
Байден заверил Нетаньяху, что США полностью на стороне Израиля
Всемирный банк признал российские переводы самыми дешёвыми
Максим Фадеев призывает казнить казанского стрелка
Кадыров раскритиковал Хабиба за отсутствие флага России во время боёв
Россияне берут микрозаймы из-за нехватки денег на еду
В Благовещенске задержан "последователь" казанского стрелка
Байден рассказал, кто должен был стать американским президентом
Влад Топалов неделю голодал из-за перенесённой операции
Мишель Обама боится стать жертвой полицейского-расиста
Последние материалы
В Благовещенске задержан "последователь" казанского стрелка
Байден рассказал, кто должен был стать американским президентом
Влад Топалов неделю голодал из-за перенесённой операции
Мишель Обама боится стать жертвой полицейского-расиста
Оружие, техника, внешняя поддержка: министр Чада о силах оппозиции
Хадж 2021: власти королевства будут сокращать квоты на паломников для всех стран
Эксперт рассказал, как защитить сбережения от долларовой инфляции
В Японии - уже 39 смертей после прививки Pfizer. Что говорит Минздрав?
В ГД подняли "оружейный" вопрос и готовятся ужесточать ответственность
100 американских боевых самолётов стянет Пентагон к российской границе
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Общество
Почему казанский стрелок выбрал своей мишенью именно 8 "А" класс
Общество
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Соломон Соловьев Знак зодиака 13 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Сказано небескорыстно: Поргина осудила Проклову за скандальные признания
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота
Ваше здоровье
Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников